Стадион: Кристиансунд Зрители: 3700
0:2
Второй тайм: 90+'
0'
44' Желтая карточкаКартум Сандер Эрик
0:1
53' ГолПеллегрино Амаль
55' Желтая карточкаСалтнес Ульрик
0:2
72' ГолПеллегрино Амаль
87' Желтая карточкаОсбак Кристоффер
Ход матча
53'
0:1
55'
72'
77'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 17
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
32
Joel
Mvuka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 David Agbo
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Joel MvukaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Кристиансунд
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муколли Агон
|1
|0.13
|Бюэ Бендик
|1
|0.13
|Диоп Амиду
|1
|0.13
|Ертсен Торгиль
|1
|0.13
|Нилсен Снорре
|1
|0.13
|Каллудра Лиридон
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|6 (1)
|0.6
|Эспейор Рунар
|3
|0.3
|Салтнес Ульрик
|2
|0.2
|Ветлесен Уго
|2
|0.2
|Joel Mvuka
|2
|0.2
|Сольбаккен Ола
|1
|0.1
|Сёрли Сондре
|1
|0.1
|Бонифасе Виктор
|1
|0.1
|Мо Бреде
|1
|0.1
|Сампстед Альфонс
|1
|0.1
|Хаген Элиас
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
100%
3
27%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
19
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
3
16%
1-15
1
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
6
32%
61-75
2
40%
5
26%
76-90
Пропущено
14
13
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4
Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4
Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Викинг
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|5.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|6.
|Будё-Глимт
|2:0
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Олесунн
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Русенборг
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|9.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|9 - 15
|12
|10.
|Тромсё
|9
|2
|5
|2
|12 - 15
|11
|11.
|Волеренга
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 11
|9
|13.
|Саннефьёрд
|8
|3
|0
|5
|12 - 16
|9
|14.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|15.
|Дьерв
|9
|2
|1
|6
|4 - 17
|7
|16.
|Кристиансунд
|0:2
|8
|0
|1
|7
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|5
|5
|0
|0
|10 - 0
|15
|2.
|Викинг
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Тромсё
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|7.
|Олесунн
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Будё-Глимт
|2:0
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|9.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Дьерв
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Хёугесунн
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Кристиансунд
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Лиллестрём
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|3.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|4.
|Будё-Глимт
|2:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Саннефьёрд
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Олесунн
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Викинг
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Русенборг
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|10.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Хёугесунн
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|12.
|Тромсё
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Хам-Кам
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Волеренга
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0