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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 3700
Кристиансунд
0:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
44' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
0:1
53' Гол
Пеллегрино Амаль
55' Желтая карточка
Салтнес Ульрик
0:2
72' Гол
Пеллегрино Амаль
87' Желтая карточка
Осбак Кристоффер
90'+6
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
26
Виллиамсен
Макс
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
7
Ертсен
Торгиль
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Joel
Mvuka
8
Бонифасе
Виктор
7
Пеллегрино
Амаль
Кристиансунд
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Т
3:0
Т
0:2
Т
2:3
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муколли Агон 1 0.13
Бюэ Бендик 1 0.13
Диоп Амиду 1 0.13
Ертсен Торгиль 1 0.13
Нилсен Снорре 1 0.13
Каллудра Лиридон 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 6 (1) 0.6
Эспейор Рунар 3 0.3
Салтнес Ульрик 2 0.2
Ветлесен Уго 2 0.2
Joel Mvuka 2 0.2
Сольбаккен Ола 1 0.1
Сёрли Сондре 1 0.1
Бонифасе Виктор 1 0.1
Мо Бреде 1 0.1
Сампстед Альфонс 1 0.1
Хаген Элиас 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Диоп Амиду 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Isaac Annan 2 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мава Мозес 1 0
David Agbo 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонифасе Виктор 1 1
Хейбротен Мариус 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Хаген Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
100%
3
27%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
21
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
3
14%
1-15
1
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
20%
1
5%
46-60
1
20%
7
33%
61-75
2
40%
5
24%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4
Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4
Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 10 7 3 0 21 - 7 24
2. Мольде 10 7 1 2 20 - 10 22
3. Викинг 11 6 3 2 21 - 11 21
4. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
5. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
6. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Олесунн 10 4 3 3 12 - 13 15
8. Русенборг 9 3 5 1 15 - 10 14
9. Одд 10 4 0 6 9 - 15 12
10. Тромсё 9 2 5 2 12 - 15 11
11. Волеренга 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 11 9
13. Саннефьёрд 8 3 0 5 12 - 16 9
14. Хёугесунн 10 2 2 6 15 - 21 8
15. Дьерв 9 2 1 6 4 - 17 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 5 5 0 0 10 - 0 15
2. Викинг 6 4 2 0 12 - 2 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Русенборг 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Тромсё 5 2 2 1 8 - 9 8
7. Олесунн 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
9. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
10. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Дьерв 5 2 1 2 3 - 7 7
12. Одд 5 2 0 3 6 - 9 6
13. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Хёугесунн 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Лиллестрём 5 2 3 0 11 - 7 9
3. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
4. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Саннефьёрд 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Олесунн 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Русенборг 5 1 3 1 8 - 7 6
10. Одд 5 2 0 3 3 - 6 6
11. Хёугесунн 5 1 1 3 9 - 11 4
12. Тромсё 4 0 3 1 4 - 6 3
13. Хам-Кам 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Волеренга 6 1 0 5 6 - 13 3
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Картум Сандер Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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