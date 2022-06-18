2:1
Конец матча
0'
1:0
47' ГолБальданци Томмазо
1:1
53' ГолАндронаке Лука
62' Желтая карточкаМулацци Габриэле
63' Желтая карточкаРадаславеску Эдуард
2:1
68' ГолВольпато Кристиан
89' Желтая карточкаФатиканти Джакомо
90' Желтая карточкаКоубис Андрей
90'+4
Ход матча
47'
53'
1:1
62'
68'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
25 Удары по воротам 10
-
10 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
605 Количество передач 295
-
510 Количество точных передач 203
-
66.5 Владение мячом, % 33.5
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
274 Количество передач 144
-
219 Количество точных передач 101
-
64 Владение мячом, % 36
-
0 Голы 0
-
14 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
331 Количество передач 151
-
291 Количество точных передач 102
-
69 Владение мячом, % 31
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Цакки ДжоэлеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раду ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сали ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Андрей ДоруПолузащитник
История личных встреч
Италия (до 19 лет)
Румыния (до 19 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|1
|1
|Вольпато Кристиан
|1
|1
Румыния (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андронаке Лука
|1
|1
Карточки
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатиканти Джакомо
|1
|0
|Мулацци Габриэле
|1
|0
Румыния (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
|Коубис Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3
Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Армения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Дания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)* 3:0 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 3:4 Италия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:0
Румыния (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Хорватия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2 Румыния (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 5:1 Румыния (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 1:4
Румыния (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 5:0 Латвия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:1 Литва (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Румыния (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 4:0 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:0 Ирландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Румыния (до 19 лет) - Болгария (до 19 лет) 1:1 Украина (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Румыния (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Румыния (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Франция (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Словакия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Румыния (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0