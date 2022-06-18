Вместе с вами за матчем следил я, Роман Андреев. До новых встреч!

Зачем? Попеску решил пробить метров с тридцати. Получилось совсем неточно.

Итальянцы контролировали мяч на своей половине, но обрезались. В итоге Фатиканти в середине жёстко в подкате нарушил правила.

Румыны долго готовили вброс из аута. Коубис в итоге неправильно выбросил мяч из аута, что зафиксировал судья. Однако защитник остался не согласен, а что получил жёлтую карточку.

Кстати, этот Сали считается большим талантом. Ему 16 лет, он уже был в "Ла Масии". При этом румыны уже его заиграли за главную сборную!

Румыны пытаются взвинтить темп игры, а итальянцы сейчас пытаются успокоить его.

Капитан итальянцев Джоване прилёг на газон. Свело мышцу защитнику, судья пытается его убедить покинуть поле, но тот не спешит.

Джоване тем времени уходит. Вместо него выходит Терраччано.

Итальянцы перехватили мяч сейчас, но не побежали в контратаку. Главное для "скуадры адзурры" сейчас - это просто контролировать мяч.

Да, не бежит сейчас Италия вперёд. Забрала "Куадра адзурра" мяч и не спеша шла вперёд. Правда, едва итальянцы не забили. После навеса слева Казадеи пытался замкнуть навес, но до этого толкнул в спину соперника, и судья зафиксировал фол.

Тут же Радаславеску также срывает атаку и получает жёлтую карточку.

Итальянцы стараются действовать активно, румыны, кажется, сейчас пытаются чуть сбить темп.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! ВОЛЬПАТО! Сыграла замена итальянцев. Насти слева на входе в штрафную сыграл в "стеночку" с партнёром и пробил, но попал в штангу. Сам же Насти успел с отскочившему мячу и прострелил на дальний угол вратарской, куда врывались два итальянца и летел один румынский защитник, но в этой суматохе Вольпато сумел переправит футбольный снаряд в цель.

Тут же сборная Румынии делает двойную замену. Попеску и Коубис сменили Радаславеску и Пантю.

Вольпато пытался пробить из пределов штрафной по центру, но удар был заблокирован.

Итальянцы чуть сбавили темп, но продолжают контролировать мяч. "Скуадра адзурра" не даёт пока соперникам прибавить.

Двойная замена у сборной Румынии. Танасе сменил Сырбу, а Сали появился на поле вместо Андронаке.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! БАЛЬДАНЦИ! Какой голище! Румыны обрезались на своей половине, мяч оказался у Бальданци, который на правом углу штрафной на замахе убрал Данулясу и с правой пробил в ближний верхний угол. Футбольный снаряд, задев перекладину, оказался в сетке.

Тут же румыны отвечают своей атакой. Киритой справа бил из-за пределов штрафной, но в створ не попал.

Теперь сборной Румынии надо будет действовать активнее, тем интереснее смотреть будет.

Итальянцы провели атаку, Казадеи забросил мяч в правую зону штрафной, но Попа успел выйти и забрать футбольный снаряд себе.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! АНДРОНАКЕ! Сборная Румынии неожиданно сравнивает счёт. Андрей от правого угла штрафной бил в дальнюю "девятку", но попал в перекладину. Первым на добивании оказался Андронаке. Форвард пытался первым касанием головой переправить мяч в ворота, но прокинул его себе на ход и смог уже ногой внести футбольный снаряд в сетку.

Тут же итальянцы могли вновь выходить вперёд. Амброзино получил мяч слева у штрафной и пробил в дальний угол, Попа в падении отбил в сторону, но первым у футбольного снаряда оказался Насти, который пробивал в дальний угол, но чуть не попал.

Жаль, что Бальданци ушёл, он понравился сегодня. С другой стороны хорошо, что вышел Вольпато. ЕГо Жозе Моуринью уже выпускал в основе "Ромы", и у него даже есть первый гол в Серии А.

Как же вновь итальянцы не забили? Джоване слева сделал передачу в центр штрафной, где совсем один был Фаббиан. Хавбек расстреливал ворота, но Попа сумел среагировать и спасти!

Гиларди теперь попробовал забить с центра поля. Защитник пытался забросить мяч за шиворот Попе, но получилось неточно. Да и вратарь румынов был к этому готов.

Румыния провела атаку. Пантя слева простелил в штрафной, откуда Киритой бил в касание, но получилось неточно.

Игра пошла атака на атаку. Амброзино получил мяч в правой зоне штрафной и пробил в створ, но Попа спас.

Первый тайм

— На этом первый тайм завершён!

45' Румыны едва не забивают. Отбились итальянцы после навеса со штрафного, накрыли две попытки пробить издали в исполнении Радаславеску, успели выбить мяч у Киритоя, но футбольный снаряд отскочили к Андронаке, который слева оказался один в штрафной, но его удар парировал вовремя выскочивший Депланше!

45' 1 минута добавлена к первому тайму.

45' Редкая атака румынов завершается нарушением правил на правом фланге. Под занавес первой половины отличный стандарт.

43' Фатиканти нашёл Насти в штрафной, форвард развернулся и пробил, но мяч прошёл выше цели.

42' Ничем этот корнер не закончился. После атаки вторым темпом последовал заброс на Амброзино, который пытался в касание то ли принять мяч, то ли переправить его в цель. Не получилось ни то, ни другое.

41' Стоило сказать про надёжность, как румыны обрезались на своей половине. Мяч быстро дошёл до штрафной, а Бальданци слева пробил, но Попа в броске вновь парировал мяч. Будет угловой.

41' Сборная Румынии наладила игру в оборону, не давая больше сопернику создавать моменты. Сейчас Казадеи пришлось пробить издали, но неточно.

38' Сборная Румынии отбилась после углового и постаралась убежать в контратаку. Однако итальянцы благодаря фалу в центре поля остановили Бодиштяну.

37' Итальянцы заработали штрафной на левом фланге. После навеса румыны выбили мяч на угловой.

36' Амброзино пытался заработать пенальти. Слева он вошёл в штрафную, пытался на замахе обыграть Пырвулеску, а потом упал. Однако арбитр чётко показал ему, что надо вставать. Будь на турнире ВАР, кажется, что этот момент проверяли бы.

34' Вот в обороне Пырвулеску сыграл надёжнее. Пытался Джоване на левом фланге пройти, но румын сыграл надёжно.

33' Пырвулекску хорошо шёл по правому флангу, протащил мяч к штрафной, но затем отдал назад передачу точно в ноги сопернику.

31' Румыны провели наконец-то что-то похожее на позиционную атаку, но удар издали пришёлся в соперника.

30' Ещё одна интересная атака итальянцев была сорвана из-за офсайда.

27' Сейчас Попа играет самоотверженно. После длинной передачи в штрафную врывался Насти, но вратарь румынов выскочил вовремя, сыграл в мяч и столкнулся с итальянцем. Форвард не сразу смог встать, но игру продолжил.

26' У румынов вообще ничего пока не получается. Только вроде перехватили мяч, как последовала неточная передача в аут.

24' Красиво Насти сейчас на правом углу штрафной пяткой сбрасывал мяч партнёру, но Панделе успел в подкате заблокировать проход итальянца.

23' Как говорится, гол назревает. Румыны не могут перейти даже середину поля. Итальянцы атакуют много и разнообразно, создают моменты. "Скуадре адзурре" осталось только попасть в цель.

21' И ещё один шансище у итальянцев! Панти сыграл в стеночку на входе в штрафной с партнёром, оказался один на один с Попой и бил в угол, но вратарь румынов в падении парировал этот выстрел.

20' Как же мяч сейчас не попал в ворота? После навеса со штрафного. Коппола бил с близкого расстояния, и кто-то из защитников вновь с ленточки вынес.

19' Вновь румыны нарушают правила около своей штрафной. Пантя не левом фланге сбил соперника. До ворот уже ближе, но вновь будет навес.

17' Опасно! После навеса с корнера Казадеи бил головой, но Пантя с линии выбил его.

16' После навеса со штрафного Амброзино головой отправил мяч по высокой дуге, и Попа перевёл его на угловой.

16' Итальянцы владеют преимуществом. Румыны очередную атаку сорвали фолом. До ворот далеко, будет подача.

13' Ещё один острый момент в исполнении итальянцев. Казадеи в штрафной сбросил мяч чуть назад, и Насти бил слёта, но получилось выше цели.

13' Жёстко Джоване сейчас слева в атаке сбил соперника, но капитану итальянцев решили пока жёлтую карточку не показывать.

12' Конечно, надо отметить, что у итальянцев не играют на турнире сильнейшие игроки этого поколения. Нападающий Ньонто недавно дебютировал и даже забил за первую сборную в Лиге наций. Джорджо Скальвини в минувшем сезоне провёл много матчей в Серии А за "Аталанту". Этим ребятам дали отдохнуть от Евро.

10' Румыны стараются перехватывать мяч и убегать в быстрые атаки.

9' Пока итальянцы, конечно, больше владеют мячом.

8' Кстати, за Радаславеску как раз стоит последить. Ему 17 лет, а он уже играет в основном составе своего клуба.

7' Сборная Румынии перешла в первую атаку большими силами, которая завершилась выстрелом Радаславеску из-за пределов штрафной. Получилось чуть неточно.

5' Первый острый момент. Амброзино слева вошёл в штрафную, оказался с глазу на глаз с Попой, но его удар в ближний нижний угол оказался не слишком сильным, и вратарь румынов спас.

3' Итальянцы провели первую атаку. После передачи справа от Бальданци не смог замкнуть Амброзино.

2' Итальянцы на первых секундах пытаются взять мяч под свой контроль, но румыны активно прессингуют и уже успели несколько раз сыграть на перехватах.