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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Италия (до 19 лет)
2:1
Конец матча
Румыния (до 19 лет)
0'
1:0
47' Гол
Бальданци Томмазо
1:1
53' Гол
Андронаке Лука
62' Желтая карточка
Мулацци Габриэле
63' Желтая карточка
Радаславеску Эдуард
2:1
68' Гол
Вольпато Кристиан
89' Желтая карточка
Фатиканти Джакомо
90' Желтая карточка
Коубис Андрей
90'+4

Ход матча

46'
 
Андрей Дору
Бодиштяну Штефан
47'
Бальданци Томмазо
1:0
53'
1:1
Андронаке Лука
57'
Вольпато Кристиан
Бальданци Томмазо
 
62'
Мулацци Габриэле
 
63'
 
Радаславеску Эдуард
68'
Вольпато Кристиан
2:1
69'
 
Коубис Андрей
Пантя Александру
69'
 
Попеску Николай
Радаславеску Эдуард
72'
Турриккья Риккардо
Амброзино Джузеппе
 
77'
 
Сали Энес
Андронаке Лука
77'
 
Танасе Рэзван
Сырбу Дан
83'
Терраччано Филиппо
Джоване Самуэль
 
89'
Фатиканти Джакомо
 
90'
 
Коубис Андрей

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 25 Удары по воротам 10
  • 10 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 605 Количество передач 295
  • 510 Количество точных передач 203
  • 66.5 Владение мячом, % 33.5
  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 274 Количество передач 144
  • 219 Количество точных передач 101
  • 64 Владение мячом, % 36
  • 0 Голы 0
  • 14 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 331 Количество передач 151
  • 291 Количество точных передач 102
  • 69 Владение мячом, % 31
Новости матча
Италия (до 19 лет)
Румыния (до 19 лет)

История личных встреч

Италия (до 19 лет)
Румыния (до 19 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМ(1Л
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Италия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 1 1
Вольпато Кристиан 1 1
Румыния (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андронаке Лука 1 1

Карточки

Италия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатиканти Джакомо 1 0
Мулацци Габриэле 1 0
Румыния (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радаславеску Эдуард 1 0
Коубис Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3
Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Армения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Дания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)* 3:0 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 3:4 Италия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:0
Румыния (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Хорватия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2 Румыния (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 5:1 Румыния (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 1:4
Румыния (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 5:0 Латвия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:1 Литва (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Румыния (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 4:0 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:0 Ирландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Румыния (до 19 лет) - Болгария (до 19 лет) 1:1 Украина (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Румыния (до 19 лет) 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Словакия (до 19 лет) 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Румыния (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Франция (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словакия (до 19 лет) 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Словакия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Румыния (до 19 лет) 1 0 0 1 1 - 2 0
Новости матча
  • После матча
  • Вместе с вами за матчем следил я, Роман Андреев. До новых встреч! 
  • Второй тайм
  • Свисток
    И всё! Матч завершён!
  • Желтая карточка
    90'
    Румыны долго готовили вброс из аута. Коубис в итоге неправильно выбросил мяч из аута, что зафиксировал судья. Однако защитник остался не согласен, а что получил жёлтую карточку. 
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавил арбитр к основному времени. 
  • 90'
    Румыны очень плохо распорядились штрафным. После длинной передачи Депланше мяч спокойно забрал. 
  • Желтая карточка
    89'
    Итальянцы контролировали мяч на своей половине, но обрезались. В итоге Фатиканти в середине жёстко в подкате нарушил правила. 
  • 88'
    Зачем? Попеску решил пробить метров с тридцати. Получилось совсем неточно. 
  • 88'
    Спешат румыны, пытаются что-то придумать и спасти игру. 
  • 86'
    Да, не бежит сейчас Италия вперёд. Забрала "Куадра адзурра" мяч и не спеша шла вперёд. Правда, едва итальянцы не забили. После навеса слева Казадеи пытался замкнуть навес, но до этого толкнул в спину соперника, и судья зафиксировал фол. 
  • 85'
    Румыны дважды вбрасывали мяч около чужой штрафной, но итальянцы отбились.
  • 84'
    Итальянцы перехватили мяч сейчас, но не побежали в контратаку. Главное для "скуадры адзурры" сейчас - это просто контролировать мяч. 
  • Замена
    82'
    Джоване тем времени уходит. Вместо него выходит Терраччано.
  • Травма, повреждение
    82'
    Капитан итальянцев Джоване прилёг на газон. Свело мышцу защитнику, судья пытается его убедить покинуть поле, но тот не спешит. 
  • 81'
    Румыны пытаются взвинтить темп игры, а итальянцы сейчас пытаются успокоить его. 
  • 80'
    Кстати, этот Сали считается большим талантом. Ему 16 лет, он уже был в "Ла Масии". При этом румыны уже его заиграли за главную сборную! 
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    • Замена
      77'
      Двойная замена у сборной Румынии. Танасе сменил Сырбу, а Сали появился на поле вместо Андронаке.
    • 76'
      Итальянцы чуть сбавили темп, но продолжают контролировать мяч. "Скуадра адзурра" не даёт пока соперникам прибавить. 
    • 75'
      Вольпато пытался пробить из пределов штрафной по центру, но удар был заблокирован. 
    • 74'
      Пока итальянцы все равно продолжают действовать активнее. 
    • Замена
      72'
      Итальянцы также делают замену. Причём нападающий Амброзино уступил место защитнику Турриккье.
    • Замена
      69'
      Тут же сборная Румынии делает двойную замену. Попеску и Коубис сменили Радаславеску и Пантю.
    • Описание гола
      68'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! ВОЛЬПАТО!

      Сыграла замена итальянцев. Насти слева на входе в штрафную сыграл в "стеночку" с партнёром и пробил, но попал в штангу. Сам же Насти успел с отскочившему мячу и прострелил на дальний угол вратарской, куда врывались два итальянца и летел один румынский защитник, но в этой суматохе Вольпато сумел переправит футбольный снаряд в цель. 
    • 65'
      Итальянцы стараются действовать активно, румыны, кажется, сейчас пытаются чуть сбить темп. 
    • Желтая карточка
      63'
      Тут же Радаславеску также срывает атаку и получает жёлтую карточку. 
    • Желтая карточка
      62'
      Первое предупреждение, Мутацци откровенно руками схватил соперника, сорвав атаку. 
    • 62'
      Игра пошла атака на атаку. Амброзино получил мяч в правой зоне штрафной и пробил в створ, но Попа спас.
    • 61'
      Румыния провела атаку. Пантя слева простелил в штрафной, откуда Киритой бил в касание, но получилось неточно. 
    • 60'
      Гиларди теперь попробовал забить с центра поля. Защитник пытался забросить мяч за шиворот Попе, но получилось неточно. Да и вратарь румынов был к этому готов. 
    • Опасный момент
      59'
      Как же вновь итальянцы не забили? Джоване слева сделал передачу в центр штрафной, где совсем один был Фаббиан. Хавбек расстреливал ворота, но Попа сумел среагировать и спасти! 
    • 59'
      Жаль, что Бальданци ушёл, он понравился сегодня. С другой стороны хорошо, что вышел Вольпато. ЕГо Жозе Моуринью уже выпускал в основе "Ромы", и у него даже есть первый гол в Серии А.
    • Замена
      58'
      Перестановка у итальянцев. Вольпато вышел вместо автора гола Бальданци.
    • 57'
      Итальянцы вновь прибавляют. Уж точно они недовольны развитием событий. 
    • Опасный момент
      56'
      Тут же итальянцы могли вновь выходить вперёд. Амброзино получил мяч слева у штрафной и пробил в дальний угол, Попа в падении отбил в сторону, но первым у футбольного снаряда оказался Насти, который пробивал в дальний угол, но чуть не попал. 
    • Описание гола
      53'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! АНДРОНАКЕ!

      Сборная Румынии неожиданно сравнивает счёт. Андрей от правого угла штрафной бил в дальнюю "девятку", но попал в перекладину. Первым на добивании оказался Андронаке. Форвард пытался первым касанием головой переправить мяч в ворота, но прокинул его себе на ход и смог уже ногой внести футбольный снаряд в сетку. 
    • 51'
      Итальянцы провели атаку, Казадеи забросил мяч в правую зону штрафной, но Попа успел выйти и забрать футбольный снаряд себе. 
    • 50'
      Теперь сборной Румынии надо будет действовать активнее, тем интереснее смотреть будет. 
    • 49'
      Тут же румыны отвечают своей атакой. Киритой справа бил из-за пределов штрафной, но в створ не попал. 
    • Описание гола
      47'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! БАЛЬДАНЦИ!

      Какой голище! Румыны обрезались на своей половине, мяч оказался у Бальданци, который на правом углу штрафной на замахе убрал Данулясу и с правой пробил в ближний верхний угол. Футбольный снаряд, задев перекладину, оказался в сетке.
    • Замена
      46'
      В перерыве замена состоялась у румынов. Андрей сменил Бодиштяну. 
    • Второй тайм начался
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      На этом первый тайм завершён!
    • Опасный момент
      45'
      Румыны едва не забивают. Отбились итальянцы после навеса со штрафного, накрыли две попытки пробить издали в исполнении Радаславеску, успели выбить мяч у Киритоя, но футбольный снаряд отскочили к Андронаке, который слева оказался один в штрафной, но его удар парировал вовремя выскочивший Депланше!
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута добавлена к первому тайму. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Редкая атака румынов завершается нарушением правил на правом фланге. Под занавес первой половины отличный стандарт. 
    • 43'
      Фатиканти нашёл Насти в штрафной, форвард развернулся и пробил, но мяч прошёл выше цели. 
    • 42'
      Ничем этот корнер не закончился. После атаки вторым темпом последовал заброс на Амброзино, который пытался в касание то ли принять мяч, то ли переправить его в цель. Не получилось ни то, ни другое. 
    • 41'
      Стоило сказать про надёжность, как румыны обрезались на своей половине. Мяч быстро дошёл до штрафной, а Бальданци слева пробил, но Попа в броске вновь парировал мяч. Будет угловой. 
    • 41'
      Сборная Румынии наладила игру в оборону, не давая больше сопернику создавать моменты. Сейчас Казадеи пришлось пробить издали, но неточно. 
    • 38'
      Сборная Румынии отбилась после углового и постаралась убежать в контратаку. Однако итальянцы благодаря фалу в центре поля остановили Бодиштяну. 
    • 37'
      Итальянцы заработали штрафной на левом фланге. После навеса румыны выбили мяч на угловой. 
    • Судья
      36'
      Амброзино пытался заработать пенальти. Слева он вошёл в штрафную, пытался на замахе обыграть Пырвулеску, а потом упал. Однако арбитр чётко показал ему, что надо вставать. Будь на турнире ВАР, кажется, что этот момент проверяли бы. 
    • 34'
      Вот в обороне Пырвулеску сыграл надёжнее. Пытался Джоване на левом фланге пройти, но румын сыграл надёжно.
    • 33'
      Пырвулекску хорошо шёл по правому флангу, протащил мяч к штрафной, но затем отдал назад передачу точно в ноги сопернику. 
    • 31'
      Румыны провели наконец-то что-то похожее на позиционную атаку, но удар издали пришёлся в соперника.
    • Офсайд
      30'
      Ещё одна интересная атака итальянцев была сорвана из-за офсайда. 
    • Травма, повреждение
      27'
      Сейчас Попа играет самоотверженно. После длинной передачи в штрафную врывался Насти, но вратарь румынов выскочил вовремя, сыграл в мяч и столкнулся с итальянцем. Форвард не сразу смог встать, но игру продолжил. 
    • 26'
      У румынов вообще ничего пока не получается. Только вроде перехватили мяч, как последовала неточная передача в аут. 
    • 24'
      Красиво Насти сейчас на правом углу штрафной пяткой сбрасывал мяч партнёру, но Панделе успел в подкате заблокировать проход итальянца. 
    • 23'
      Как говорится, гол назревает. Румыны не могут перейти даже середину поля. Итальянцы атакуют много и разнообразно, создают моменты. "Скуадре адзурре" осталось только попасть в цель. 
    • Опасный момент
      21'
      И ещё один шансище у итальянцев! Панти сыграл в стеночку на входе в штрафной с партнёром, оказался один на один с Попой и бил в угол, но вратарь румынов в падении парировал этот выстрел. 
    • Опасный момент
      20'
      Как же мяч сейчас не попал в ворота? После навеса со штрафного. Коппола бил с близкого расстояния, и кто-то из защитников вновь с ленточки вынес.
    • Фол, нарушение
      19'
      Вновь румыны нарушают правила около своей штрафной. Пантя не левом фланге сбил соперника. До ворот уже ближе, но вновь будет навес.
    • Опасный момент
      17'
      Опасно! После навеса с корнера Казадеи бил головой, но Пантя с линии выбил его. 
    • Угловой
      16'
      После навеса со штрафного Амброзино головой отправил мяч по высокой дуге, и Попа перевёл его на угловой. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Итальянцы владеют преимуществом. Румыны очередную атаку сорвали фолом. До ворот далеко, будет подача. 
    • Опасный момент
      13'
      Ещё один острый момент в исполнении итальянцев. Казадеи в штрафной сбросил мяч чуть назад, и Насти бил слёта, но получилось выше цели. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Жёстко Джоване сейчас слева в атаке сбил соперника, но капитану итальянцев решили пока жёлтую карточку не показывать. 
    • 12'
      Конечно, надо отметить, что у итальянцев не играют на турнире сильнейшие игроки этого поколения. Нападающий Ньонто недавно дебютировал и даже забил за первую сборную в Лиге наций. Джорджо Скальвини в минувшем сезоне провёл много матчей в Серии А за "Аталанту". Этим ребятам дали отдохнуть от Евро. 
    • 10'
      Румыны стараются перехватывать мяч и убегать в быстрые атаки. 
    • 9'
      Пока итальянцы, конечно, больше владеют мячом.
    • 8'
      Кстати, за Радаславеску как раз стоит последить. Ему 17 лет, а он уже играет в основном составе своего клуба. 
    • 7'
      Сборная Румынии перешла в первую атаку большими силами, которая завершилась выстрелом Радаславеску из-за пределов штрафной. Получилось чуть неточно. 
    • Опасный момент
      5'
      Первый острый момент. Амброзино слева вошёл в штрафную, оказался с глазу на глаз с Попой, но его удар в ближний нижний угол оказался не слишком сильным, и вратарь румынов спас. 
    • 3'
      Итальянцы провели первую атаку. После передачи справа от Бальданци не смог замкнуть Амброзино. 
    • 2'
      Итальянцы на первых секундах пытаются взять мяч под свой контроль, но румыны активно прессингуют и уже успели несколько раз сыграть на перехватах. 
    • Первый тайм начался
      Матч стартовал! Команды играют в традиционных цветах: итальянцы в голубом, а румыны в жёлтом. 
    • До матча
    • Даже юные итальянцы поют гимн очень мощно. 
    • Добрый вечер! Для настоящих любителей футбол никогда не заканчивается! В Словакии стартовал чемпионат Европы до 19 лет, и сегодня в группе А сыграют сборные Италии и Румынии. Вместе с вами за этим матчем буду следить я, Роман Андреев. 
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