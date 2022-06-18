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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
ХИФК
1:5
Конец матча
ВПС
0'
0:1
13' Гол
Aleksi Pahkasalo
0:2
19' Гол
kalle Multanen
46' Желтая карточка
Клинкенберг Дан
1:2
65' Гол
Хинг-Гловер Макарио
66' Желтая карточка
Куйянпяя Аату
72' Желтая карточка
Маттила Сакари
1:3
73' Гол
Морриссей Стивен
75' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
1:4
77' Гол
Морриссей Стивен
1:5
82' Гол
Roni Hudd
90'+3
13
Бету
Антониу
3
Маттила
Сакари
15
Jesse
Nikki
4
Клинкенберг
Дан
5
Саэс
Фелипе
88
Хинг-Гловер
Макарио
10
Ерёменко
Сергей
8
Халме
Юкка
31
Исакссон
Китон
14
Didis
Lutumba-Pitah
19
Тайнио
Максимус
22
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
4
Энгстрем
Йеспер
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
25
Samuel
Lindeman
11
Samba
Sillah
17
kalle
Multanen
7
Aleksi
Pahkasalo
14
Tete
Yengi
ХИФК
ВПС

История личных встреч

ХИФК
ВПС

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

В
2:3
В
3:2
В
2:1
В
1:2
В
2:1
В
1:1
В
0:1
В
0:1
В
3:1
В
0:3
В
3:0
В
0:2
КЛ
2:1
КЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 2 0.2
Маттила Сакари 1 (1) 0.1
Камавуака Уилсон 1 0.1
Хинг-Гловер Макарио 1 0.1
Eetu Puro 1 0.1
Куйянпяя Аату 1 0.1
Саэс Фелипе 1 (1) 0.1
Али Юсиф 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
kalle Multanen 4 0.4
Морриссей Стивен 4 0.4
Tete Yengi 4 0.4
Aleksi Pahkasalo 3 0.3
Страндваль Себастьян 2 (2) 0.2
Mikko Pitkaenen 2 0.2
Samba Sillah 1 0.1
Roni Hudd 1 0.1
Вахтера Йонас 0 0
Рид Тайлер 0 0

Карточки

ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерёменко Сергей 2 1
Маттила Сакари 3 0
Бету Антониу 2 0
Камавуака Уилсон 2 0
Малоло Обед 2 0
Бакман Джани 2 0
Али Юсиф 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Eetu Puro 2 0
Маркканен Ээро 1 0
Серж Канон 1 0
Клинкенберг Дан 1 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Тайнио Максимус 1 0
Саэс Фелипе 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Вахтера Йонас 3 0
Tete Yengi 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Мозес Карим 1 0
Mikko Pitkaenen 1 0
Рид Тайлер 1 0
Aleksi Pahkasalo 1 0
Samba Sillah 1 0
Баккалиден Густав 1 0
Josep Nuorela 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
18
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
1
33%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
6
33%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Забито

8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
25%
2
10%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
6
29%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Пропущено

21
14
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
7
33%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

ХИФК
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1
Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3
ВПС
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ВПС - ХИК 0:0 Мариехамн - ВПС 1:3 ВПС - ВЯС Вантаа 2:0 ВПС - Интер Турку 1:2
ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 Хака - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 11 8 2 1 17 - 7 26
2. ХИК 12 8 2 2 17 - 10 26
3. Хонка 10 6 2 2 18 - 9 20
4. Оулу 11 5 3 3 16 - 13 18
5. Ильвес 10 4 3 3 17 - 15 15
6. Интер Турку 11 4 3 4 19 - 15 15
7. Хака 11 4 2 5 15 - 20 14
8. ВПС 10 4 1 5 21 - 14 13
9. СЯК Сейнайоки 11 3 2 6 9 - 17 11
10. Лахти 11 2 3 6 11 - 19 9
11. Мариехамн 10 1 4 5 8 - 16 7
12. ХИФК 10 0 3 7 8 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хонка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. КуПС 5 4 1 0 9 - 3 13
3. ХИК 6 4 0 2 11 - 9 12
4. Ильвес 5 4 0 1 11 - 7 12
5. Оулу 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Интер Турку 6 2 2 2 10 - 8 8
8. СЯК Сейнайоки 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Мариехамн 5 1 3 1 5 - 6 6
10. ВПС 4 0 1 3 3 - 6 1
11. Лахти 5 0 1 4 1 - 11 1
12. ХИФК 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 6 4 2 0 6 - 1 14
2. КуПС 6 4 1 1 8 - 4 13
3. ВПС 6 4 0 2 18 - 8 12
4. Лахти 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Интер Турку 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Оулу 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Хонка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
9. Хака 5 1 0 4 6 - 12 3
10. Ильвес 5 0 3 2 6 - 8 3
11. ХИФК 4 0 2 2 5 - 7 2
12. Мариехамн 5 0 1 4 3 - 10 1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Калле Мултанен бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Aleksi Pahkasalo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИФК 1:5 ВПС онлайн

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