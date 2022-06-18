Стадион: Хиеталахти
0'
0:1
13' ГолAleksi Pahkasalo
0:2
19' Голkalle Multanen
46' Желтая карточкаКлинкенберг Дан
1:2
65' ГолХинг-Гловер Макарио
66' Желтая карточкаКуйянпяя Аату
72' Желтая карточкаМаттила Сакари
1:3
73' ГолМорриссей Стивен
75' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
1:4
77' ГолМорриссей Стивен
1:5
82' ГолRoni Hudd
90'+3
Ход матча
13'
0:1
19'
0:2
46'
65'
66'
72'
73'
1:3
77'
1:4
82'
1:5
13
Бету
Антониу
15
Jesse
Nikki
20
Рид
Тайлер
11
Samba
Sillah
14
Tete
Yengi
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Серж КанонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
-
21 Eetu Puro
-
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Samba SillahПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мозес КаримЗащитник
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
ХИФК
ВПС
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|2
|0.2
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.1
|Камавуака Уилсон
|1
|0.1
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.1
|Eetu Puro
|1
|0.1
|Куйянпяя Аату
|1
|0.1
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.1
|Али Юсиф
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|kalle Multanen
|4
|0.4
|Морриссей Стивен
|4
|0.4
|Tete Yengi
|4
|0.4
|Aleksi Pahkasalo
|3
|0.3
|Страндваль Себастьян
|2 (2)
|0.2
|Mikko Pitkaenen
|2
|0.2
|Samba Sillah
|1
|0.1
|Roni Hudd
|1
|0.1
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Рид Тайлер
|0
|0
Карточки
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерёменко Сергей
|2
|1
|Маттила Сакари
|3
|0
|Бету Антониу
|2
|0
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Бакман Джани
|2
|0
|Али Юсиф
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Маркканен Ээро
|1
|0
|Серж Канон
|1
|0
|Клинкенберг Дан
|1
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Тайнио Максимус
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Вахтера Йонас
|3
|0
|Tete Yengi
|2
|0
|Prosper Ahiabu
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Мозес Карим
|1
|0
|Mikko Pitkaenen
|1
|0
|Рид Тайлер
|1
|0
|Aleksi Pahkasalo
|1
|0
|Samba Sillah
|1
|0
|Баккалиден Густав
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
18
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
1
33%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
6
33%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Забито
8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
25%
2
10%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
6
29%
61-75
1
13%
4
19%
76-90
Пропущено
21
14
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
7
33%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
ХИФК
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1
Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3
ВПС
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ВПС - ХИК 0:0 Мариехамн - ВПС 1:3 ВПС - ВЯС Вантаа 2:0 ВПС - Интер Турку 1:2
ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 Хака - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|ХИК
|12
|8
|2
|2
|17 - 10
|26
|3.
|Хонка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|4.
|Оулу
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|5.
|Ильвес
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Интер Турку
|11
|4
|3
|4
|19 - 15
|15
|7.
|Хака
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|8.
|ВПС
|10
|4
|1
|5
|21 - 14
|13
|9.
|СЯК Сейнайоки
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|10.
|Лахти
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|11.
|Мариехамн
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|12.
|ХИФК
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хонка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|КуПС
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|ХИК
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|4.
|Ильвес
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Оулу
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Интер Турку
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|СЯК Сейнайоки
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Мариехамн
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|10.
|ВПС
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|11.
|Лахти
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|12.
|ХИФК
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|2.
|КуПС
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|ВПС
|6
|4
|0
|2
|18 - 8
|12
|4.
|Лахти
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Интер Турку
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Оулу
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Хонка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|9.
|Хака
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|10.
|Ильвес
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|11.
|ХИФК
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|12.
|Мариехамн
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1