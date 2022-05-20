Стадион: Аббе-Дешам
60' Желтая карточкаАнри Валентин
66' Желтая карточкаШарбонье Гаэтан
92' Желтая карточкаБернар Кентин
Ход матча
60'
66'
92'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 9
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
16
Леон
Донован
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
29
Отре
Матиас
15
Калулу
Альдо
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
-
17 Льорис ГотьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ндом АлиПолузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Калулу АльдоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Жаннен МехдиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кабуни ЮнесПолузащитник
-
17 Амбри СтивПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Omar Daf
История личных встреч
Осер
Сошо
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1
Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2 Ним - Осер 1:2 Осер - Сошо 3:2 Родез - Осер 1:3 Осер - Кевийи 1:0 Ньор - Осер 0:1 Осер - Нанси 1:1 Генгам - Осер 1:1 Осер - Париж 1:2 Аяччо - Осер 0:0 Гренобль - Осер 0:1 Осер - Гавр 2:3
Сошо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Париж - Сошо 1:2 Сошо - Дижон 2:2 Валансьен - Сошо 1:0 Сошо - Бастия 2:1
По - Сошо 0:1 Сошо - Тулуза 1:1 Ним - Сошо 1:3 Сошо - Нанси 1:0 Кевийи - Сошо 0:2 Сошо - Родез 2:0 Ньор - Сошо 1:1 Осер - Сошо 3:2 Сошо - Генгам 1:0 Париж - Сошо 3:1 Сошо - Аяччо 0:1 Гренобль - Сошо 1:3 Сошо - Амьен 1:1 Дюнкерк - Сошо 0:0 Сошо - Кан 3:2 Гавр - Сошо 0:1