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  3. Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1: 1/2 финала

Стадион:
Осер
0:0
Доп. время (1 тайм)
Сошо
0'
60' Желтая карточка
Анри Валентин
66' Желтая карточка
Шарбонье Гаэтан
92' Желтая карточка
Бернар Кентин
102'

Ход матча

60'
 
Анри Валентин
66'
Шарбонье Гаэтан
 
73'
 
Н'диайе Рассул
Маурисио Тони
73'
 
Амбри Стив
До Коуто Максим
80'
Перрен Гаэтан
Синайоко Лассин
 
85'
 
Китала Янн
Калулу Альдо
90'
Труйе Алексис
Отре Матиас
 
91'
 
Дьедью Кристоф
Аанеба Исмаэль
92'
Бернар Кентин
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 9
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Осер
Ничья
Сошо
5.12
3.22
8.37
Все Коэффициенты
16
Леон
Донован
2
Аркус
Карлан
20
Коэфф
Александр
4
Жубал
Мендес
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
25
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
29
Отре
Матиас
19
Шарбонье
Гаэтан
16
Прево
Максенс
29
Анри
Валентин
22
Аанеба
Исмаэль
19
Погба
Флорентин
4
Н'Дур
Абдалла
8
Лопи
Жозеф
6
Тиун
Уссейну
7
Маурисио
Тони
28
Вайссбек
Гаэтан
11
До
Коуто
Максим
15
Калулу
Альдо
Осер
4-1-4-1
Сошо
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Сошо

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
2:3
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:4
Л2
0:4
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л1
0:0
Л1
4:1
ТМС
0:2
ТМС
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1
Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2 Ним - Осер 1:2 Осер - Сошо 3:2 Родез - Осер 1:3 Осер - Кевийи 1:0 Ньор - Осер 0:1 Осер - Нанси 1:1 Генгам - Осер 1:1 Осер - Париж 1:2 Аяччо - Осер 0:0 Гренобль - Осер 0:1 Осер - Гавр 2:3
Сошо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Париж - Сошо 1:2 Сошо - Дижон 2:2 Валансьен - Сошо 1:0 Сошо - Бастия 2:1
По - Сошо 0:1 Сошо - Тулуза 1:1 Ним - Сошо 1:3 Сошо - Нанси 1:0 Кевийи - Сошо 0:2 Сошо - Родез 2:0 Ньор - Сошо 1:1 Осер - Сошо 3:2 Сошо - Генгам 1:0 Париж - Сошо 3:1 Сошо - Аяччо 0:1 Гренобль - Сошо 1:3 Сошо - Амьен 1:1 Дюнкерк - Сошо 0:0 Сошо - Кан 3:2 Гавр - Сошо 0:1
  • Дополнительное время
  • Желтая карточка
    92'
    Бернар Кентин получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Аанеба Исмаэль уходит с поля. Дьедью Кристоф выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Сошо
    5.12
    3.22
    8.37
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