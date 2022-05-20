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  3. Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1: 1/2 финала

Стадион:
Осер
0:0
Итог после пенальти
Сошо
0'
60' Желтая карточка
Анри Валентин
66' Желтая карточка
Шарбонье Гаэтан
92' Желтая карточка
Бернар Кентин
108' Желтая карточка
Китала Янн
116' Желтая карточка
Прево Максенс
0:1
121' Пенальти
Погба Флорентин
1:1
121' Пенальти
Дюжимон Реми
1:2
121' Пенальти
Анри Валентин
2:2
121' Пенальти
Жубал Мендес
2:2
121' Не забитый пенальти
Китала Янн
3:2
121' Пенальти
Перрен Гаэтан
3:3
121' Пенальти
Виргиниус Алан
4:3
121' Пенальти
Шарбонье Гаэтан
4:4
121' Пенальти
Амбри Стив
5:4
121' Пенальти
Туре Бирама
5:4
Пен' Пенальти
 120'

Ход матча

60'
 
Анри Валентин
66'
Шарбонье Гаэтан
 
73'
 
Н'диайе Рассул
Маурисио Тони
73'
 
Амбри Стив
До Коуто Максим
80'
Перрен Гаэтан
Синайоко Лассин
 
85'
 
Китала Янн
Калулу Альдо
90'
Труйе Алексис
Отре Матиас
 
91'
 
Дьедью Кристоф
Аанеба Исмаэль
92'
Бернар Кентин
 
106'
 
Виргиниус Алан
Вайссбек Гаэтан
106'
 
Кабуни Юнес
Тиун Уссейну
106'
Дюжимон Реми
Эн Готье
 
108'
 
Китала Янн
116'
 
Прево Максенс
120'
Жоли Поль
Бернар Кентин
 
121'
0:1
Погба Флорентин
121'
Дюжимон Реми
1:1
121'
1:2
Анри Валентин
121'
Жубал Мендес
2:2
121'
2:2
Китала Янн
121'
Перрен Гаэтан
3:2
121'
3:3
Виргиниус Алан
121'
Шарбонье Гаэтан
4:3
121'
4:4
Амбри Стив
121'
Туре Бирама
5:4
Пен
5:4

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 10
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 6
  • 61 Владение мячом, % 39
16
Леон
Донован
2
Аркус
Карлан
4
Жубал
Мендес
20
Коэфф
Александр
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
25
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
29
Отре
Матиас
19
Шарбонье
Гаэтан
16
Прево
Максенс
29
Анри
Валентин
22
Аанеба
Исмаэль
19
Погба
Флорентин
4
Н'Дур
Абдалла
8
Лопи
Жозеф
6
Тиун
Уссейну
7
Маурисио
Тони
28
Вайссбек
Гаэтан
11
До
Коуто
Максим
15
Калулу
Альдо
Осер
4-1-4-1
Сошо
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Сошо

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
2:3
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:4
Л2
0:4
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л1
0:0
Л1
4:1
ТМС
0:2
ТМС
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1
Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2 Ним - Осер 1:2 Осер - Сошо 3:2 Родез - Осер 1:3 Осер - Кевийи 1:0 Ньор - Осер 0:1 Осер - Нанси 1:1 Генгам - Осер 1:1 Осер - Париж 1:2 Аяччо - Осер 0:0 Гренобль - Осер 0:1 Осер - Гавр 2:3
Сошо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Париж - Сошо 1:2 Сошо - Дижон 2:2 Валансьен - Сошо 1:0 Сошо - Бастия 2:1
По - Сошо 0:1 Сошо - Тулуза 1:1 Ним - Сошо 1:3 Сошо - Нанси 1:0 Кевийи - Сошо 0:2 Сошо - Родез 2:0 Ньор - Сошо 1:1 Осер - Сошо 3:2 Сошо - Генгам 1:0 Париж - Сошо 3:1 Сошо - Аяччо 0:1 Гренобль - Сошо 1:3 Сошо - Амьен 1:1 Дюнкерк - Сошо 0:0 Сошо - Кан 3:2 Гавр - Сошо 0:1
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Анри Валентин реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Дюжимон Реми реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Погба Флорентин реализовал пенальти!
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 120'
    Бернар Кентин уходит с поля. Paul Joly выходит вместо него
  • Желтая карточка
    116'
    Прево Максенс получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      108'
      Ян Китала получил желтую карточку от судьи
    • Свисток
      107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Эн Готье уходит с поля. Дюжимон Реми выходит вместо него
    • 106'
      Тиун Уссейну уходит с поля. Кабуни Юнес выходит вместо него
    • 106'
      Gaetan Weissbeck уходит с поля. Виргиниус Алан выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • Желтая карточка
      92'
      Бернар Кентин получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Аанеба Исмаэль уходит с поля. Дьедью Кристоф выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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