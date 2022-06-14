1:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
3'
1:0
8
Белл
Джо
22
Кирван
Нико
11
Alex
Greive
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Руис БрайанПолузащитник
-
11 Венегас ХоанНападающий
-
-
14 Гало Орландо
-
16 Лоуренс Йен
-
-
-
Главный тренер: Луис Суарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
-
22 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alex GreiveНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пейн ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Уэйн БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Danny Hay
Результаты последних матчей
Коста-Рика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2
Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 США - Коста-Рика 2:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:1 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Панама - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Канада 0:2 Коста-Рика - Ямайка 1:0 Суринам - Коста-Рика 1:2
Новая Зеландия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Новая Зеландия - Оман 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Соломоновы острова - Новая Зеландия 0:5 Новая Зеландия - Таити 1:0
Новая Зеландия - Новая Каледония 7:1 Новая Зеландия - Фиджи 4:0 Папуа — Новая Гвинея - Новая Зеландия 0:1 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Бахрейн - Новая Зеландия 0:1 Новая Зеландия - Кюрасао 2:1 Литва - Новая Зеландия 1:0 Ирландия - Новая Зеландия 3:1 Индия - Новая Зеландия 1:2 Тайвань - Новая Зеландия 0:1 Кения - Новая Зеландия 2:1 Канада - Новая Зеландия 1:0 Перу - Новая Зеландия 2:0 Новая Зеландия - Перу 0:0 Япония - Новая Зеландия 2:1
Прогнозы на матч Коста-Рика 1:0 Новая Зеландия
Исход игры
Коста-Рика
85.5% (112)
Ничья
8.4% (11)
Новая Зеландия
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
54.63% (59)
Нет
45.37% (49)
Популярный счёт
2:1 Коста-Рика
35.9% (47)
1:0 Коста-Рика
24.4% (32)
2:0 Коста-Рика
9.9% (13)
1:1 Ничья
5.3% (7)
1:2 Новая Зеландия
1.5% (2)
3:1 Коста-Рика
1.5% (2)
3:0 Коста-Рика
1.5% (2)
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