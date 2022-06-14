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  3. Чемпионат мира. Отборочные матчи: Финал
Коста-Рика
FIFA #45
1:0
Первый тайм: 34'
Новая Зеландия
FIFA #111
0'
1:0
3' Гол
Кэмпбелл Хоэль

Ход матча

3'
Кэмпбелл Хоэль
1:0
Прогнозы 131
Коста-Рика 85.5% (112)
X 8.4% (11)
Новая Зеландия 6.1% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коста-Рика
Ничья
Новая Зеландия
2.20
3.72
8.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Навас
Кейлор
4
Фуллер
Кейшер
6
Дуарте
Оскар
15
Кальво
Франсиско
8
Овьедо
Брайан
17
Техеда
Ельцин
5
Борхес
Сельсо
12
Кэмпбелл
Хоэль
9
Беннетт
Джевисон
13
Торрес
Герсон
7
Контрерас
Антони
1
Сэил
Оливер
6
Туилома
Билл
2
Рид
Уинстон
4
Пейнаккер
Нандо
8
Белл
Джо
22
Кирван
Нико
15
Clayton
Rhys
Lewis1
19
Гарбетт
Мэттью
13
Какаче
Либерато
11
Alex
Greive
9
Вуд
Крис
Коста-Рика
4-2-3-1
Новая Зеландия
3-1-4-2

Результаты последних матчей

Коста-Рика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2
Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 США - Коста-Рика 2:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:1 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Панама - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Канада 0:2 Коста-Рика - Ямайка 1:0 Суринам - Коста-Рика 1:2
Новая Зеландия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Новая Зеландия - Оман 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Соломоновы острова - Новая Зеландия 0:5 Новая Зеландия - Таити 1:0
Новая Зеландия - Новая Каледония 7:1 Новая Зеландия - Фиджи 4:0 Папуа — Новая Гвинея - Новая Зеландия 0:1 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Бахрейн - Новая Зеландия 0:1 Новая Зеландия - Кюрасао 2:1 Литва - Новая Зеландия 1:0 Ирландия - Новая Зеландия 3:1 Индия - Новая Зеландия 1:2 Тайвань - Новая Зеландия 0:1 Кения - Новая Зеландия 2:1 Канада - Новая Зеландия 1:0 Перу - Новая Зеландия 2:0 Новая Зеландия - Перу 0:0 Япония - Новая Зеландия 2:1
  • Первый тайм
  • 35'
    Нам снова показали трибуны. У меня складывается такое ощущение, что сегодня на трибунах только фанаты Коста-Рики. Их действительно много. Также много, как вчера на игре была масса перуанцев.
  • Фол, нарушение
    34'
    Крайне неудачно разыгрывают стандартное положение футболисты сборной Коста-Рики. Фолит в атаке Фуллер, который роняет в борьбе одного из соперников на газон.
  • Угловой
    33'
    Рид сейчас прерывает передачу соперника с правого края. В подкате защитник Новой Зеландии переводит снаряд за лицевую линию. Мяч улетает на угловой.
  • 32'
    Дэнни Хэй, главный тренер сборной Новой Зеландии, пытается что-то сейчас доказать резервному рефери, но лишь получает от того замечание на тот счет, что шуметь в данном случае не следует.
  • Фол, нарушение
    31'
    Фуллер фолит сейчас против одного из соперников. Заряжает он по ногам Какаче. Поднимается с газона футболист. Встречу ему продолжить удастся.
  • Фол, нарушение
    30'
    Белл нарушает правила в атаке. Срубает он соперника на футбольный газон. В руках рефери не появляется карточка желтого цвета, хотя вполне мог ее рефери продемонстрировать.
  • 29'
    Техеда успевает накрыть дальний удар соперника, принимая всю силу удара на себя. Было опасно, но справился с угрозой в данном случает футболист номинальных хозяев.
  • 27'
    Грив справа теперь оказался с мячом. Отпасовал он сферу правее, но никого из партнеров не оказалось в той зоне, куда полетела передача.
  • 26'
    Кальво в борьбе с соперником получает снаряд на левом фланге, и, спасая сферу от ухода в аут, выбивает ее куда-то в сторону центрального круга.
  • Фол, нарушение
    25'
    Против Торреса Гарбетт фолит на половине поля Коста-Рики. Только через паузу главный арбитр встречи дает свисток, останавливая поединок.
  • 24'
    Середина первого тайма идет в нашем матче. Давненько не возникали в этом матче опасные моменты. Сейчас действительно некий паритет установился на футбольном газоне.
  • 23'
    Беннетт получил мяч на правом фланге. Пошла от него подача с бровки в центр штрафной - слишком уж сильный и крайне неточный пас, на который партнерам откликнуться не удается.
  • 22'
    Кейлор Навас просит своих партнеров двигаться чуть активнее впереди. Отдает костариканский кипер мяч вперед, на кого-то из партнеров, но добраться до мяча тому же Кэмпбеллу не позволяют.
  • 21'
    И еще одна подача от Туиломы с правого края - на выходе играет голкипер, который спокойно фиксирует снаряд в своих перчатках.
  • 20'
    От бровки оба наставника гонят свои коллективы вперед. Пытается Туилома отдать передачу к воротам соперника, но не успевает партнер к снаряду, упуская мяч за пределы футбольного газона.
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    • 19'
      Слегка подутихла у нас атмосфера на футбольном поле. Стали не так активно владеть игровым снарядом гости. Видимо, немало сил они отдали для этого рывка. Но пока все тщетно.
    • 18'
      Беннетт с левого края загружал мяч на дальнюю штангу, но никому из партнеров добраться до этого паса не удалось. Кипер сыграл на выходе.
    • Опасный момент
      16'
      ВУУУУД! Мама дорогая! Что за футбол? Еще одна подача с левого края, и Вуд носком в полете пытается переправить снаряд в сетку. Тут уже Навас приходит на выручку. Правда, и Кейлор только со второй попытки фиксирует снаряд в перчатках!
    • 15'
      Не то, что пожар, а уже пожарище в обороне Коста-Рики творится. Самое интересное, что Новая Зеландия продолжает давить, и с каждой минутой справиться с этим давлением все сложнее коллективу номинальных хозяев.
    • Опасный момент
      14'
      ГРИВ! И снова он на острие оказывается. Теперь пытается убрать 11-й номер гостей мяч от двух соперников, и уже лежа на газоне играет в подкате Дуарте. Мяч отскакивает к Гарбетту, который в касание с 15-ти метров отправляет сферу далеко на трибуны!
    • Опасный момент
      13'
      ГРИВ! Вот этот момент! Крутую атаку по левой бровке провели хозяева. На Грива прошла передача в центр. 11-й номер номинальных гостей попал в темп атаке своей команды, и головой направил мяч чуть левее цели! Навас тянулся до мяча, но не факт, что спасал!
    • 11'
      Увидели мы удар Криса Вуда с 20-ти метров по воротам Наваса. Контролировал полет снаряда Кейлор. Здорово он играл в случае попадания.
    • 10'
      В итоге последовал навес с левого края в центр штрафной. Овьедо здорово отработал эпизод. На втором "этаже" сыграл футболист, который вынес мяч за боковую линию.
    • Угловой
      9'
      Фуллер сейчас выбивает мяч на угловой во время атаки соперника. Рефери указывает на угол поля. Будут стандартное положение разыгрывать футболисты Новой Зеландии.
    • 8'
      Вчера сборная Австралии только в серии послематчевых пенальти смогла добыть себе путевку на чемпионат мира. Причем "кенгуру" удалось выбить из турнира саму команду Перу, являвшуюся фаворитом. Сегодня, судя по всему, нас вряд ли ждет сенсация.
    • 7'
      Сборная Новой Зеландии забрала мяч под свой контроль на некоторое время. Пытаются номинальные гости сбить атакующую спесь противника - приходится крайне непросто игрокам в белой форме.
    • 6'
      Крутое начало встречи, честно говоря. Сборная Коста-Рики продолжает активно вести себя на половине поля соперника. Очевидно, что постараются хозяева и второй мяч забить.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЭМПБЕЛЛ! 1:0!
      Тут же забивает Коста-Рика! Я вообще не понимаю, как мяч в ворота мог влететь! Беннетт разогнал атаку своего коллектива по левому флангу. Выполнил он прострел в центр штрафной, и Кэмпбелл в борьбе с тремя защитниками нанес не задачливый удар по воротам. Мяч еле-еле полетел в сторону дальнего угла и перевалился за линию ворот!
    • 3'
      Активно мяч перекатывают с фланга на фланг футболисты Коста-Рики. Очевидно, что команда хозяев ищет ключики к воротам соперника, пытаясь забить гол как можно раньше.
    • 2'
      Футболисты сборной Коста-Рики появились сегодня на поле в красно-синих цветах, тогда как игроки сборной Новой Зеландии вышли на футбольный газон во всем белом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, наша встреча стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты сборной Новой Зеландии. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках встречи межконтинентального плей-офф лицом к лицу сойдутся игроки Коста-Рики и Новой Зеландии. Матч состоится в катарском Аль-Райане, на стадионе «Ахмед бин Али».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    Прогнозы 131
    Коста-Рика 85.5% (112)
    X 8.4% (11)
    Новая Зеландия 6.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Коста-Рика
    Ничья
    Новая Зеландия
    2.20
    3.72
    8.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Коста-Рика 1:0 Новая Зеландия онлайн

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    Прогнозы на матч Коста-Рика 1:0 Новая Зеландия

    Исход игры
    Коста-Рика
    85.5% (112)
    Ничья
    8.4% (11)
    Новая Зеландия
    6.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    54.63% (59)
    Нет
    45.37% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Коста-Рика
    35.9% (47)
    1:0 Коста-Рика
    24.4% (32)
    2:0 Коста-Рика
    9.9% (13)
    1:1 Ничья
    5.3% (7)
    1:2 Новая Зеландия
    1.5% (2)
    3:1 Коста-Рика
    1.5% (2)
    3:0 Коста-Рика
    1.5% (2)
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    Новая Зеландия
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