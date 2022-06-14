Техеда успевает накрыть дальний удар соперника, принимая всю силу удара на себя. Было опасно, но справился с угрозой в данном случает футболист номинальных хозяев.

Белл нарушает правила в атаке. Срубает он соперника на футбольный газон. В руках рефери не появляется карточка желтого цвета, хотя вполне мог ее рефери продемонстрировать.

Фуллер фолит сейчас против одного из соперников. Заряжает он по ногам Какаче. Поднимается с газона футболист. Встречу ему продолжить удастся.

Дэнни Хэй, главный тренер сборной Новой Зеландии, пытается что-то сейчас доказать резервному рефери, но лишь получает от того замечание на тот счет, что шуметь в данном случае не следует.

Рид сейчас прерывает передачу соперника с правого края. В подкате защитник Новой Зеландии переводит снаряд за лицевую линию. Мяч улетает на угловой.

Крайне неудачно разыгрывают стандартное положение футболисты сборной Коста-Рики. Фолит в атаке Фуллер, который роняет в борьбе одного из соперников на газон.

Нам снова показали трибуны. У меня складывается такое ощущение, что сегодня на трибунах только фанаты Коста-Рики. Их действительно много. Также много, как вчера на игре была масса перуанцев.

От бровки оба наставника гонят свои коллективы вперед. Пытается Туилома отдать передачу к воротам соперника, но не успевает партнер к снаряду, упуская мяч за пределы футбольного газона.

И еще одна подача от Туиломы с правого края - на выходе играет голкипер, который спокойно фиксирует снаряд в своих перчатках.

Кейлор Навас просит своих партнеров двигаться чуть активнее впереди. Отдает костариканский кипер мяч вперед, на кого-то из партнеров, но добраться до мяча тому же Кэмпбеллу не позволяют.

Беннетт получил мяч на правом фланге. Пошла от него подача с бровки в центр штрафной - слишком уж сильный и крайне неточный пас, на который партнерам откликнуться не удается.

Середина первого тайма идет в нашем матче. Давненько не возникали в этом матче опасные моменты. Сейчас действительно некий паритет установился на футбольном газоне.

Против Торреса Гарбетт фолит на половине поля Коста-Рики. Только через паузу главный арбитр встречи дает свисток, останавливая поединок.

Кальво в борьбе с соперником получает снаряд на левом фланге, и, спасая сферу от ухода в аут, выбивает ее куда-то в сторону центрального круга.

Грив справа теперь оказался с мячом. Отпасовал он сферу правее, но никого из партнеров не оказалось в той зоне, куда полетела передача.

19' Слегка подутихла у нас атмосфера на футбольном поле. Стали не так активно владеть игровым снарядом гости. Видимо, немало сил они отдали для этого рывка. Но пока все тщетно.

18' Беннетт с левого края загружал мяч на дальнюю штангу, но никому из партнеров добраться до этого паса не удалось. Кипер сыграл на выходе.

16' ВУУУУД! Мама дорогая! Что за футбол? Еще одна подача с левого края, и Вуд носком в полете пытается переправить снаряд в сетку. Тут уже Навас приходит на выручку. Правда, и Кейлор только со второй попытки фиксирует снаряд в перчатках!

15' Не то, что пожар, а уже пожарище в обороне Коста-Рики творится. Самое интересное, что Новая Зеландия продолжает давить, и с каждой минутой справиться с этим давлением все сложнее коллективу номинальных хозяев.

14' ГРИВ! И снова он на острие оказывается. Теперь пытается убрать 11-й номер гостей мяч от двух соперников, и уже лежа на газоне играет в подкате Дуарте. Мяч отскакивает к Гарбетту, который в касание с 15-ти метров отправляет сферу далеко на трибуны!

13' ГРИВ! Вот этот момент! Крутую атаку по левой бровке провели хозяева. На Грива прошла передача в центр. 11-й номер номинальных гостей попал в темп атаке своей команды, и головой направил мяч чуть левее цели! Навас тянулся до мяча, но не факт, что спасал!

11' Увидели мы удар Криса Вуда с 20-ти метров по воротам Наваса. Контролировал полет снаряда Кейлор. Здорово он играл в случае попадания.

10' В итоге последовал навес с левого края в центр штрафной. Овьедо здорово отработал эпизод. На втором "этаже" сыграл футболист, который вынес мяч за боковую линию.

9' Фуллер сейчас выбивает мяч на угловой во время атаки соперника. Рефери указывает на угол поля. Будут стандартное положение разыгрывать футболисты Новой Зеландии.