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История личных встреч
Спартак Москва
Динамо Москва
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|3
|1
|Николсон Шамар
|3
|1
|Бакаев Зелимхан
|2 (1)
|0.67
|Ларссон Джордан
|1
|0.33
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.33
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|2 (1)
|0.4
|Макаров Денис
|1
|0.2
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.2
|Тюкавин Константин
|1
|0.2
|Захарян Арсен
|1
|0.2
|Фомин Даниил
|1 (1)
|0.2
|Лесовой Даниил
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3
Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2
Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Спартак Москва
0 Динамо Москва
Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Исход игры
Спартак Москва
65.8% (50)
Ничья
9.2% (7)
Динамо Москва
25% (19)
Тотал 2.5
Больше
72.13% (44)
Меньше
27.87% (17)
Обе команды забьют
Да
78.69% (48)
Нет
21.31% (13)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
34.2% (26)
1:2 Динамо Москва
11.8% (9)
1:0 Спартак Москва
6.6% (5)
1:1 Ничья
6.6% (5)
0:1 Динамо Москва
3.9% (3)
3:2 Спартак Москва
2.6% (2)
2:0 Спартак Москва
2.6% (2)
2:2 Ничья
2.6% (2)
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