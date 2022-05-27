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  4. Кубок 2021-2022

РОССИЯ: Кубок

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 76
Спартак Москва 65.8% (50)
X 9.2% (7)
Динамо Москва 25% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Динамо Москва
2.97
3.54
2.62
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Спартак Москва
Динамо Москва

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 3 1
Николсон Шамар 3 1
Бакаев Зелимхан 2 (1) 0.67
Ларссон Джордан 1 0.33
Соболев Александр Сергеевич 1 0.33
Мартинс Кристофер 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 (1) 0.4
Макаров Денис 1 0.2
Грулёв Вячеслав 1 0.2
Тюкавин Константин 1 0.2
Захарян Арсен 1 0.2
Фомин Даниил 1 (1) 0.2
Лесовой Даниил 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 2 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паршивлюк Сергей 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Шиманьски Себастиан 1 0
Тюкавин Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3
Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2
Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1
1/8 финала
1 Сочи
2 ЦСКА Москва
6 Спартак Москва
1 ФК Кубань
0 Локомотив Москва
4 Енисей
2 Рубин
1 Ротор
3 Балтика
0 Чайка
3 Динамо Москва
0 Нижний Новгород
1 Алания
0 Арсенал Тула
6 Зенит
0 КАМАЗ
1/4 финала
0 ЦСКА Москва
1 Спартак Москва
3 Енисей
1 Рубин
5 Балтика
6 Динамо Москва
8 Алания
7 Зенит
1/2 финала
3 Спартак Москва
0 Енисей
3 Динамо Москва
0 Алания
Финал
0 Спартак Москва
0 Динамо Москва
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 76
    Спартак Москва 65.8% (50)
    X 9.2% (7)
    Динамо Москва 25% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.97
    3.54
    2.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Спартак Москва - Динамо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    65.8% (50)
    Ничья
    9.2% (7)
    Динамо Москва
    25% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.13% (44)
    Меньше
    27.87% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    78.69% (48)
    Нет
    21.31% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    34.2% (26)
    1:2 Динамо Москва
    11.8% (9)
    1:0 Спартак Москва
    6.6% (5)
    1:1 Ничья
    6.6% (5)
    0:1 Динамо Москва
    3.9% (3)
    3:2 Спартак Москва
    2.6% (2)
    2:0 Спартак Москва
    2.6% (2)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
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