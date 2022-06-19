  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
0:0
Первый тайм: 41'
Шарлотт
0'
15' Желтая карточка
Аффул Харрисон

Ход матча

15'
 
Аффул Харрисон
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Шарлотт
2.11
3.65
4.40
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
23
Анибаба
Жалил
5
Дегенек
Милош
3
Уильямс
Джош
26
Игбекеме
Джеймс
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
27
Берри
Мигель
19
Уртадо
Эрик
22
Этьенн
Дерик
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
4
Guzman
Corujo
5
Уолкс
Антон
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
17
Orrin
McKinze
Gaines
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
15
Ben
Bender
16
Шиньяшики
Андре
12
Риос
Даниэль
Коламбус Кру
4-3-3
Шарлотт
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.31
Этьенн Дерик 3 0.23
Нэйджби Дарлингтон 2 0.15
Уртадо Эрик 2 0.15
Берри Мигель 2 0.15
Сантуш Педру 1 0.08
Менса Джонатан 1 0.08
Зардес Гьяси 1 0.08
Диас Луис III 1 0.08
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ben Bender 3 0.19
Джонс Деррик 1 0.06
Adam Armour 1 0.06

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 4 0
Сантуш Педру 3 0
Менса Джонатан 3 0
Морейра Стивен 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Йебоа Яв 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0
Will Sands 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Фухс Кристиан 2 0
Аффул Харрисон 2 0
Франко Алан 2 0
Риос Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
25%
5
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
4
50%
2
14%
76-90

Забито

19
3
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 13
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
5
26%
1
33%
76-90

Пропущено

12
30
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
7 Не пропускали 13
3
25%
7
23%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
2
17%
6
20%
46-60
1
8%
6
20%
61-75
4
33%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0
Шарлотт
(18 матчей)
44.4%
5.6%
50%
8 побед 1 ничья 9 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 16 7 5 4 25 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 1:1 15 6 8 1 20 - 11 26
3. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
4. Орландо Сити 1:0 16 7 4 5 19 - 21 25
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 15 7 3 5 28 - 26 24
6. Шарлотт 0:0 16 6 2 8 15 - 18 20
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
8. Цинциннати 1:1 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 0:0 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 0:1 15 4 3 8 21 - 28 15
13. Ди Си Юнайтед 0:0 14 4 3 7 17 - 23 15
14. Чикаго Файр 0:0 15 2 6 7 13 - 20 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 15 7 4 4 18 - 19 25
4. Остин 0:0 15 7 4 4 28 - 18 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
9. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
10. Хьюстон Динамо 0:1 15 5 3 7 17 - 18 18
11. Ванкувер Уайткэпс 15 5 2 8 16 - 28 17
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 3 6 6 25 - 32 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 0:0 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 1:1 8 3 5 0 9 - 4 14
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 7 4 1 2 14 - 10 13
6. Орландо Сити 1:0 8 4 0 4 10 - 13 12
7. Торонто 0:1 7 4 0 3 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
10. Коламбус Кру 0:0 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 8 2 4 2 11 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 0:0 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 0:0 7 1 4 2 5 - 5 7
14. Цинциннати 1:1 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 0:0 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 1:1 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 1:0 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 1:1 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 0:0 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 0:0 6 1 2 3 5 - 11 5
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 0:1 8 0 3 5 10 - 16 3
14. Шарлотт 0:0 8 0 2 6 4 - 13 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 0:0 8 3 2 3 11 - 13 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 0:1 7 2 0 5 7 - 10 6
11. Ванкувер Уайткэпс 8 1 0 7 5 - 20 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 2 5 8 - 16 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Шарлотт
2.11
3.65
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 0:0 Шарлотт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Коламбус Кру
Шарлотт
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 