Стадион: Lower.com Field
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
15'
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
27
Берри
Мигель
19
Уртадо
Эрик
22
Этьенн
Дерик
28
Мора
Хосеф
15
Ben
Bender
12
Риос
Даниэль
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
22 Этьенн ДерикНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 George Marks
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.31
|Этьенн Дерик
|3
|0.23
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.15
|Уртадо Эрик
|2
|0.15
|Берри Мигель
|2
|0.15
|Сантуш Педру
|1
|0.08
|Менса Джонатан
|1
|0.08
|Зардес Гьяси
|1
|0.08
|Диас Луис III
|1
|0.08
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ben Bender
|3
|0.19
|Джонс Деррик
|1
|0.06
|Adam Armour
|1
|0.06
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Игбекеме Джеймс
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Фухс Кристиан
|2
|0
|Аффул Харрисон
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
25%
5
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
4
50%
2
14%
76-90
Забито
19
3
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 13
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
5
26%
1
33%
76-90
Пропущено
12
30
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
7 Не пропускали 13
3
25%
7
23%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
2
17%
6
20%
46-60
1
8%
6
20%
61-75
4
33%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0
Шарлотт
(18 матчей)
44.4%
5.6%
50%
8 побед 1 ничья 9 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Орландо Сити
|1:0
|16
|7
|4
|5
|19 - 21
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 26
|24
|6.
|Шарлотт
|0:0
|16
|6
|2
|8
|15 - 18
|20
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|8.
|Цинциннати
|1:1
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|0:1
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|14.
|Чикаго Файр
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|4
|4
|18 - 19
|25
|4.
|Остин
|0:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 18
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|9.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|3
|6
|6
|25 - 32
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|0:0
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|7.
|Торонто
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Цинциннати
|1:1
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|0:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|1:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|0:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 16
|3
|14.
|Шарлотт
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1