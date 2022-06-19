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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Стйордалс Блинк
1:1
Первый тайм: 45+'
Бранн
0'
1:0
18' Гол
Sondre Hopmark Stokke
19' Желтая карточка
Sondre Hopmark Stokke
1:1
36' Гол
Нильсен Сиверт

Ход матча

18'
Sondre Hopmark Stokke
1:0
19'
Sondre Hopmark Stokke
 
36'
1:1
Нильсен Сиверт
Лучшие коэффициенты
Стйордалс Блинк
Ничья
Бранн
9.70
6.95
10.20
Все Коэффициенты
70
David
Paulmin
4
Люндал
Мартин
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
15
Vegard
Fiske
24
Фооснес
Александер
14
Morten
Strand
6
Fredrik
Vinje
7
Холланд-Тёссе
Кьетил
10
Sondre
Hopmark
Stokke
20
Lars
Ramstad
27
Johann
Kosberg
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
Стйордалс Блинк
4-3-3
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Hopmark Stokke 6 (1) 0.6
Mathusan Sandrakumar 1 0.1
Johann Kosberg 1 0.1
Ole Kristian Roedahl 1 0.1
Рённинг Ивар 1 0.1
Mats Lillebo 1 0.1
Joergen Solli 0 0
Холланд-Тёссе Кьетил 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 5 0.5
Расмуссен Матиас 5 0.5
Кастро Никлас 4 0.4
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.3
Нильсен Сиверт 2 (1) 0.2
Селанн-Хеггебе Эуне 2 (1) 0.2
Frederik Boersting 2 0.2
Моберг Вегар 2 0.2
Кроне Свенн 1 0.1
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.1
Сконес Каспер 1 0.1
Кнудсен Фредрик 1 0.1
Сковгор Андреас 1 0.1
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Morten Strand 1 1
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0
Robin Bjoernholm-Jatta 2 0
Mathusan Sandrakumar 0 1
Фооснес Александер 1 0
Vegard Fiske 1 0
Joergen Solli 1 0
Sondre Hopmark Stokke 1 0
Sjur Lothe 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 1 1
Frederik Boersting 2 0
Кристиансен Рубен 1 0
Нильсен Сиверт 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
7
50%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
60%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
5
33%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

12
29
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
5
42%
3
10%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
4
33%
12
41%
76-90

Пропущено

16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
3
43%
31-45
3
19%
3
43%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1
Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0
Бранн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0
Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:1 10 7 3 0 31 - 7 24
2. Мьёндален 10 7 1 2 15 - 14 22
3. Стабек 0:0 10 5 4 1 14 - 4 19
4. Санднес 9 6 0 3 12 - 13 18
5. КФУМ 9 5 2 2 16 - 13 17
6. Ранхейм 9 5 2 2 13 - 13 17
7. Старт 0:0 10 4 4 2 21 - 12 16
8. Согндаль 9 4 2 3 14 - 14 14
9. Фредрикстад 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Рёуфосс 9 2 4 3 9 - 15 10
11. Осане 9 2 3 4 11 - 19 9
12. Брюне 10 2 2 6 11 - 15 8
13. Конгсвингер 9 2 1 6 9 - 14 7
14. Стйордалс Блинк 1:1 10 1 3 6 11 - 19 6
15. Гроруд 9 0 5 4 12 - 18 5
16. Скейд 9 1 0 8 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 6 5 0 1 10 - 5 15
2. Бранн 1:1 5 3 2 0 15 - 2 11
3. Старт 0:0 5 2 3 0 11 - 6 9
4. Согндаль 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Рёуфосс 5 2 2 1 5 - 6 8
6. КФУМ 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Конгсвингер 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Ранхейм 5 2 1 2 7 - 10 7
9. Фредрикстад 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Брюне 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Санднес 4 2 0 2 6 - 8 6
12. Стабек 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Осане 4 1 1 2 5 - 12 4
14. Скейд 5 1 0 4 8 - 10 3
15. Гроруд 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Стйордалс Блинк 1:1 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стабек 0:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Бранн 1:1 5 4 1 0 16 - 5 13
3. Санднес 5 4 0 1 6 - 5 12
4. Ранхейм 4 3 1 0 6 - 3 10
5. КФУМ 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Мьёндален 4 2 1 1 5 - 9 7
7. Старт 0:0 5 2 1 2 10 - 6 7
8. Осане 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Согндаль 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Стйордалс Блинк 1:1 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Фредрикстад 5 1 1 3 8 - 10 4
12. Гроруд 5 0 3 2 7 - 9 3
13. Рёуфосс 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Брюне 5 0 1 4 5 - 10 1
15. Конгсвингер 5 0 0 5 2 - 9 0
16. Скейд 4 0 0 4 2 - 9 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
Лучшие коэффициенты
Стйордалс Блинк
Ничья
Бранн
9.70
6.95
10.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стйордалс Блинк 1:1 Бранн онлайн

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