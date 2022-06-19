Стадион: M.U.S Stadion Sandskogan
1:1
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
18' ГолSondre Hopmark Stokke
19' Желтая карточкаSondre Hopmark Stokke
1:1
36' ГолНильсен Сиверт
Ход матча
18'
36'
1:1
15
Vegard
Fiske
20
Lars
Ramstad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Lars RamstadНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Snorre Lillebo
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Бомбардиры внутри турнира
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Hopmark Stokke
|6 (1)
|0.6
|Mathusan Sandrakumar
|1
|0.1
|Johann Kosberg
|1
|0.1
|Ole Kristian Roedahl
|1
|0.1
|Рённинг Ивар
|1
|0.1
|Mats Lillebo
|1
|0.1
|Joergen Solli
|0
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|5
|0.5
|Расмуссен Матиас
|5
|0.5
|Кастро Никлас
|4
|0.4
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.3
|Нильсен Сиверт
|2 (1)
|0.2
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2 (1)
|0.2
|Frederik Boersting
|2
|0.2
|Моберг Вегар
|2
|0.2
|Кроне Свенн
|1
|0.1
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.1
|Сконес Каспер
|1
|0.1
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.1
|Сковгор Андреас
|1
|0.1
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Morten Strand
|1
|1
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0
|Robin Bjoernholm-Jatta
|2
|0
|Mathusan Sandrakumar
|0
|1
|Фооснес Александер
|1
|0
|Vegard Fiske
|1
|0
|Joergen Solli
|1
|0
|Sondre Hopmark Stokke
|1
|0
|Sjur Lothe
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|1
|1
|Frederik Boersting
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
7
50%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
60%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
5
33%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
12
29
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
5
42%
3
10%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
4
33%
12
41%
76-90
Пропущено
16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
3
43%
31-45
3
19%
3
43%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1
Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0
Бранн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0
Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:1
|10
|7
|3
|0
|31 - 7
|24
|2.
|Мьёндален
|10
|7
|1
|2
|15 - 14
|22
|3.
|Стабек
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Санднес
|9
|6
|0
|3
|12 - 13
|18
|5.
|КФУМ
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|6.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|13 - 13
|17
|7.
|Старт
|0:0
|10
|4
|4
|2
|21 - 12
|16
|8.
|Согндаль
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Фредрикстад
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Рёуфосс
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|11.
|Осане
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|12.
|Брюне
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|13.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|14.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|15.
|Гроруд
|9
|0
|5
|4
|12 - 18
|5
|16.
|Скейд
|9
|1
|0
|8
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|2.
|Бранн
|1:1
|5
|3
|2
|0
|15 - 2
|11
|3.
|Старт
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|4.
|Согндаль
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Рёуфосс
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|6.
|КФУМ
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Конгсвингер
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Ранхейм
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|9.
|Фредрикстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Брюне
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Санднес
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|12.
|Стабек
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Осане
|4
|1
|1
|2
|5 - 12
|4
|14.
|Скейд
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|15.
|Гроруд
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стабек
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Бранн
|1:1
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|3.
|Санднес
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|4.
|Ранхейм
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|КФУМ
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Мьёндален
|4
|2
|1
|1
|5 - 9
|7
|7.
|Старт
|0:0
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Осане
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Согндаль
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|Фредрикстад
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|12.
|Гроруд
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|13.
|Рёуфосс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|14.
|Брюне
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|15.
|Конгсвингер
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|16.
|Скейд
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
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