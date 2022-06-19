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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион: Зрители: 1027
Стйордалс Блинк
1:2
Конец матча
Бранн
0'
1:0
18' Гол
Sondre Hopmark Stokke
18' Желтая карточка
Sondre Hopmark Stokke
1:1
36' Гол
Нильсен Сиверт
80' Желтая карточка
David Paulmin
1:2
84' Гол
Расмуссен Матиас
90' Желтая карточка
Robin Bjoernholm-Jatta
90'+6
70
David
Paulmin
4
Люндал
Мартин
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
15
Vegard
Fiske
24
Фооснес
Александер
14
Morten
Strand
6
Fredrik
Vinje
7
Холланд-Тёссе
Кьетил
10
Sondre
Hopmark
Stokke
20
Lars
Ramstad
27
Johann
Kosberg
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
Стйордалс Блинк
4-3-3
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Hopmark Stokke 6 (1) 0.6
Mathusan Sandrakumar 1 0.1
Johann Kosberg 1 0.1
Ole Kristian Roedahl 1 0.1
Рённинг Ивар 1 0.1
Mats Lillebo 1 0.1
Joergen Solli 0 0
Холланд-Тёссе Кьетил 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 6 0.6
Финне Бор 5 0.5
Кастро Никлас 4 0.4
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.3
Нильсен Сиверт 2 (1) 0.2
Селанн-Хеггебе Эуне 2 (1) 0.2
Frederik Boersting 2 0.2
Моберг Вегар 2 0.2
Кроне Свенн 1 0.1
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.1
Сконес Каспер 1 0.1
Кнудсен Фредрик 1 0.1
Сковгор Андреас 1 0.1
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robin Bjoernholm-Jatta 3 0
Morten Strand 1 1
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0
Mathusan Sandrakumar 0 1
Фооснес Александер 1 0
Vegard Fiske 1 0
Joergen Solli 1 0
Sondre Hopmark Stokke 1 0
Sjur Lothe 1 0
David Paulmin 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 1 1
Frederik Boersting 2 0
Кристиансен Рубен 1 0
Нильсен Сиверт 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
8
50%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
44%
3
50%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
5
33%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
31
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
8%
4
13%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
5
38%
4
13%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
1
8%
2
6%
61-75
4
31%
13
42%
76-90

Пропущено

18
8
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
6
33%
3
38%
31-45
3
17%
3
38%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1
Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0
Бранн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0
Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 8 2 0 32 - 7 26
2. Мьёндален 10 7 1 2 15 - 14 22
3. Стабек 10 5 4 1 14 - 4 19
4. Санднес 9 6 0 3 12 - 13 18
5. КФУМ 9 5 2 2 16 - 13 17
6. Ранхейм 9 5 2 2 13 - 13 17
7. Старт 10 4 4 2 21 - 12 16
8. Согндаль 9 4 2 3 14 - 14 14
9. Фредрикстад 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Рёуфосс 9 2 4 3 9 - 15 10
11. Осане 9 2 3 4 11 - 19 9
12. Брюне 10 2 2 6 11 - 15 8
13. Конгсвингер 9 2 1 6 9 - 14 7
14. Стйордалс Блинк 10 1 2 7 11 - 20 5
15. Гроруд 9 0 5 4 12 - 18 5
16. Скейд 9 1 0 8 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 6 5 0 1 10 - 5 15
2. Бранн 5 3 2 0 15 - 2 11
3. Старт 5 2 3 0 11 - 6 9
4. Согндаль 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Рёуфосс 5 2 2 1 5 - 6 8
6. КФУМ 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Конгсвингер 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Ранхейм 5 2 1 2 7 - 10 7
9. Фредрикстад 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Брюне 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Санднес 4 2 0 2 6 - 8 6
12. Стабек 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Осане 4 1 1 2 5 - 12 4
14. Скейд 5 1 0 4 8 - 10 3
15. Гроруд 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Стйордалс Блинк 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 5 5 0 0 17 - 5 15
2. Стабек 6 4 2 0 12 - 2 14
3. Санднес 5 4 0 1 6 - 5 12
4. Ранхейм 4 3 1 0 6 - 3 10
5. КФУМ 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Мьёндален 4 2 1 1 5 - 9 7
7. Старт 5 2 1 2 10 - 6 7
8. Осане 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Согндаль 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Стйордалс Блинк 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Фредрикстад 5 1 1 3 8 - 10 4
12. Гроруд 5 0 3 2 7 - 9 3
13. Рёуфосс 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Брюне 5 0 1 4 5 - 10 1
15. Конгсвингер 5 0 0 5 2 - 9 0
16. Скейд 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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