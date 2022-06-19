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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Старт
0:0
Первый тайм: 45+'
Стабек
0'
14' Желтая карточка
Робстад Хенрик
18' Желтая карточка
Вернерссон Виктор

Ход матча

14'
Робстад Хенрик
 
18'
 
Вернерссон Виктор
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Стабек
3.45
3.65
3.37
Все Коэффициенты
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
6
Антонссон
Бьярни
7
Дервискадич
Эмир
22
Тённесен
Кристоффер
11
Шульц
Эрик
10
Alagie
Sanyang
16
Фаллениус
Оскар
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
22
Вогт
Педер
14
Крогстад
Фредрик
18
Меткалф
Патрик
19
Вернерссон
Виктор
11
Хансен
Корнелиус
7
Аземи
Фитим
23
Эдвардсен
Оливер
Старт
3-4-3
Стабек
3-4-3

История личных встреч

Старт
Стабек

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Т
2:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:5
Т
3:2
Т
4:1
Т
2:3
Т
1:2
КН
2:1
ТМС
4:2
Т
4:1
Т
2:4
Т
3:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 11 1.1
Шульц Эрик 3 0.3
Фаллениус Оскар 2 0.2
Антонссон Бьярни 2 (1) 0.2
Нчамаа Базилио 1 0.1
Тённесен Кристоффер 1 0.1
Шеквист Сандер Хансен 1 0.1
Alagie Sanyang 0 0
Дервискадич Эмир 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 4 0.4
Геэльмуйден Херман 4 (3) 0.4
Эдвардсен Оливер 2 0.2
Аземи Фитим 1 0.1
Оттесен Стурла 1 0.1
Вангберг Симен 1 0.1
Крогстад Фредрик 1 0.1
Вернерссон Виктор 0 0
Костадинов Калоян 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаллениус Оскар 2 0
Вормгор Вито 1 0
Шульц Эрик 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Alagie Sanyang 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Марес Люк 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 2 1
Вангберг Симен 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Вернерссон Виктор 1 0
Крогстад Фредрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
5
33%
61-75
4
19%
4
27%
76-90

Пропущено

12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
17%
2
67%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6
Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2
Стабек
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3
Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:1 10 7 3 0 31 - 7 24
2. Мьёндален 10 7 1 2 15 - 14 22
3. Стабек 0:0 10 5 4 1 14 - 4 19
4. Санднес 9 6 0 3 12 - 13 18
5. КФУМ 9 5 2 2 16 - 13 17
6. Ранхейм 9 5 2 2 13 - 13 17
7. Старт 0:0 10 4 4 2 21 - 12 16
8. Согндаль 9 4 2 3 14 - 14 14
9. Фредрикстад 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Рёуфосс 9 2 4 3 9 - 15 10
11. Осане 9 2 3 4 11 - 19 9
12. Брюне 10 2 2 6 11 - 15 8
13. Конгсвингер 9 2 1 6 9 - 14 7
14. Стйордалс Блинк 1:1 10 1 3 6 11 - 19 6
15. Гроруд 9 0 5 4 12 - 18 5
16. Скейд 9 1 0 8 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 6 5 0 1 10 - 5 15
2. Бранн 1:1 5 3 2 0 15 - 2 11
3. Старт 0:0 5 2 3 0 11 - 6 9
4. Согндаль 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Рёуфосс 5 2 2 1 5 - 6 8
6. КФУМ 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Конгсвингер 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Ранхейм 5 2 1 2 7 - 10 7
9. Фредрикстад 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Брюне 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Санднес 4 2 0 2 6 - 8 6
12. Стабек 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Осане 4 1 1 2 5 - 12 4
14. Скейд 5 1 0 4 8 - 10 3
15. Гроруд 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Стйордалс Блинк 1:1 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стабек 0:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Бранн 1:1 5 4 1 0 16 - 5 13
3. Санднес 5 4 0 1 6 - 5 12
4. Ранхейм 4 3 1 0 6 - 3 10
5. КФУМ 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Мьёндален 4 2 1 1 5 - 9 7
7. Старт 0:0 5 2 1 2 10 - 6 7
8. Осане 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Согндаль 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Стйордалс Блинк 1:1 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Фредрикстад 5 1 1 3 8 - 10 4
12. Гроруд 5 0 3 2 7 - 9 3
13. Рёуфосс 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Брюне 5 0 1 4 5 - 10 1
15. Конгсвингер 5 0 0 5 2 - 9 0
16. Скейд 4 0 0 4 2 - 9 0
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Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Стабек
3.45
3.65
3.37
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