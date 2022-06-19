Стадион: Сёр Арена
Ход матча
14'
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Gift Orban
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Старт
Стабек
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|11
|1.1
|Шульц Эрик
|3
|0.3
|Фаллениус Оскар
|2
|0.2
|Антонссон Бьярни
|2 (1)
|0.2
|Нчамаа Базилио
|1
|0.1
|Тённесен Кристоффер
|1
|0.1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0.1
|Alagie Sanyang
|0
|0
|Дервискадич Эмир
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|4
|0.4
|Геэльмуйден Херман
|4 (3)
|0.4
|Эдвардсен Оливер
|2
|0.2
|Аземи Фитим
|1
|0.1
|Оттесен Стурла
|1
|0.1
|Вангберг Симен
|1
|0.1
|Крогстад Фредрик
|1
|0.1
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаллениус Оскар
|2
|0
|Вормгор Вито
|1
|0
|Шульц Эрик
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Alagie Sanyang
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|2
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
5
33%
61-75
4
19%
4
27%
76-90
Пропущено
12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
17%
2
67%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6
Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2
Стабек
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3
Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:1
|10
|7
|3
|0
|31 - 7
|24
|2.
|Мьёндален
|10
|7
|1
|2
|15 - 14
|22
|3.
|Стабек
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Санднес
|9
|6
|0
|3
|12 - 13
|18
|5.
|КФУМ
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|6.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|13 - 13
|17
|7.
|Старт
|0:0
|10
|4
|4
|2
|21 - 12
|16
|8.
|Согндаль
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Фредрикстад
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Рёуфосс
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|11.
|Осане
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|12.
|Брюне
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|13.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|14.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|15.
|Гроруд
|9
|0
|5
|4
|12 - 18
|5
|16.
|Скейд
|9
|1
|0
|8
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|2.
|Бранн
|1:1
|5
|3
|2
|0
|15 - 2
|11
|3.
|Старт
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|4.
|Согндаль
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Рёуфосс
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|6.
|КФУМ
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Конгсвингер
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Ранхейм
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|9.
|Фредрикстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Брюне
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Санднес
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|12.
|Стабек
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Осане
|4
|1
|1
|2
|5 - 12
|4
|14.
|Скейд
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|15.
|Гроруд
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стабек
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Бранн
|1:1
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|3.
|Санднес
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|4.
|Ранхейм
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|КФУМ
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Мьёндален
|4
|2
|1
|1
|5 - 9
|7
|7.
|Старт
|0:0
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Осане
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Согндаль
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|Фредрикстад
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|12.
|Гроруд
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|13.
|Рёуфосс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|14.
|Брюне
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|15.
|Конгсвингер
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|16.
|Скейд
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
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