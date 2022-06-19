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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион: Зрители: 4012
Старт
0:0
Конец матча
Стабек
0'
15' Желтая карточка
Робстад Хенрик
18' Желтая карточка
Вернерссон Виктор
73' Желтая карточка
Вогт Педер
84' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
90' Желтая карточка
Ланге Тор
90'+7
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
6
Антонссон
Бьярни
7
Дервискадич
Эмир
22
Тённесен
Кристоффер
11
Шульц
Эрик
10
Alagie
Sanyang
16
Фаллениус
Оскар
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
22
Вогт
Педер
14
Крогстад
Фредрик
18
Меткалф
Патрик
19
Вернерссон
Виктор
11
Хансен
Корнелиус
7
Аземи
Фитим
23
Эдвардсен
Оливер
Старт
3-4-3
Стабек
3-4-3

История личных встреч

Старт
Стабек

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Т
2:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:5
Т
3:2
Т
4:1
Т
2:3
Т
1:2
КН
2:1
ТМС
4:2
Т
4:1
Т
2:4
Т
3:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 11 1.1
Шульц Эрик 3 0.3
Фаллениус Оскар 2 0.2
Антонссон Бьярни 2 (1) 0.2
Нчамаа Базилио 1 0.1
Тённесен Кристоффер 1 0.1
Шеквист Сандер Хансен 1 0.1
Alagie Sanyang 0 0
Дервискадич Эмир 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 4 0.4
Геэльмуйден Херман 4 (3) 0.4
Эдвардсен Оливер 2 0.2
Аземи Фитим 1 0.1
Оттесен Стурла 1 0.1
Вангберг Симен 1 0.1
Крогстад Фредрик 1 0.1
Вернерссон Виктор 0 0
Костадинов Калоян 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонссон Бьярни 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Вормгор Вито 1 0
Шульц Эрик 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Alagie Sanyang 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Марес Люк 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 2 1
Вангберг Симен 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Ланге Тор 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Вогт Педер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
5
33%
61-75
4
19%
4
27%
76-90

Пропущено

12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
17%
2
67%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6
Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2
Стабек
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3
Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 8 2 0 32 - 7 26
2. Мьёндален 10 7 1 2 15 - 14 22
3. Стабек 10 5 4 1 14 - 4 19
4. Санднес 9 6 0 3 12 - 13 18
5. КФУМ 9 5 2 2 16 - 13 17
6. Ранхейм 9 5 2 2 13 - 13 17
7. Старт 10 4 4 2 21 - 12 16
8. Согндаль 9 4 2 3 14 - 14 14
9. Фредрикстад 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Рёуфосс 9 2 4 3 9 - 15 10
11. Осане 9 2 3 4 11 - 19 9
12. Брюне 10 2 2 6 11 - 15 8
13. Конгсвингер 9 2 1 6 9 - 14 7
14. Стйордалс Блинк 10 1 2 7 11 - 20 5
15. Гроруд 9 0 5 4 12 - 18 5
16. Скейд 9 1 0 8 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 6 5 0 1 10 - 5 15
2. Бранн 5 3 2 0 15 - 2 11
3. Старт 5 2 3 0 11 - 6 9
4. Согндаль 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Рёуфосс 5 2 2 1 5 - 6 8
6. КФУМ 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Конгсвингер 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Ранхейм 5 2 1 2 7 - 10 7
9. Фредрикстад 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Брюне 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Санднес 4 2 0 2 6 - 8 6
12. Стабек 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Осане 4 1 1 2 5 - 12 4
14. Скейд 5 1 0 4 8 - 10 3
15. Гроруд 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Стйордалс Блинк 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 5 5 0 0 17 - 5 15
2. Стабек 6 4 2 0 12 - 2 14
3. Санднес 5 4 0 1 6 - 5 12
4. Ранхейм 4 3 1 0 6 - 3 10
5. КФУМ 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Мьёндален 4 2 1 1 5 - 9 7
7. Старт 5 2 1 2 10 - 6 7
8. Осане 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Согндаль 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Стйордалс Блинк 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Фредрикстад 5 1 1 3 8 - 10 4
12. Гроруд 5 0 3 2 7 - 9 3
13. Рёуфосс 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Брюне 5 0 1 4 5 - 10 1
15. Конгсвингер 5 0 0 5 2 - 9 0
16. Скейд 4 0 0 4 2 - 9 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Вернерссон Виктор получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      15'
      Робстад Хенрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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