  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Дьерв
0:2
Второй тайм: 70'
Хам-Кам
0'
0:1
6' Гол
Киркеволд Пол
20' Желтая карточка
Aleksander Melgalvis
0:2
31' Гол
Aleksander Melgalvis

Ход матча

6'
0:1
Киркеволд Пол
20'
 
Aleksander Melgalvis
31'
0:2
Aleksander Melgalvis
(Киркеволд Пол)
46'
Симсир Араль
Угланн Микаэль
 
60'
 
Emil Sildnes
Kristian Loenstad Onsrud

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Хам-Кам
58.24
3.62
2.06
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
5
Erik
Sandberg
14
Кольскоген
Оле
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
8
Угланн
Микаэль
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
9
Хустад
Эрленд
17
Диалло
Амаду
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
4
Амин
Нури
6
Kristian
Eriksen
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
Дьерв
3-4-3
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Дьерв
Хам-Кам

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:3
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
2:3
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симсир Араль 1 0.1
Бренден Эрик 1 0.1
Фуртадо Уиллис 1 0.1
Mathias Haarup 1 0.1
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonas Enkerud 3 0.3
Kristian Eriksen 2 0.2
Киркеволд Пол 2 0.2
Конгсро Вегар 2 0.2
Hasan Kurucay 2 0.2
Aleksander Melgalvis 1 0.1
Яковенко Юрий 1 0.1
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 3 0
Хустад Эрленд 1 1
Фернандес Леандро II 1 1
Kristian Sirum Novak 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Torje Wichne 1 0
Угланн Микаэль 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Thomas Ness2 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
Jonas Enkerud 2 0
Aleksander Melgalvis 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Яковенко Юрий 1 0
Hasan Kurucay 1 0
Vetle Skjaervik 1 0
Дашкевич Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
5
42%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1
Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1
Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:1 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Мольде 2:0 11 8 1 2 22 - 10 25
3. Викинг 1:1 12 6 4 2 22 - 12 22
4. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
5. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
6. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Олесунн 10 4 3 3 12 - 13 15
8. Русенборг 1:2 10 3 5 2 16 - 12 14
9. Хам-Кам 2:0 10 2 6 2 14 - 11 12
10. Одд 0:2 11 4 0 7 9 - 17 12
11. Тромсё 0:1 10 2 5 3 12 - 16 11
12. Хёугесунн 1:0 11 3 2 6 16 - 21 11
13. Саннефьёрд 1:1 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Волеренга 10 3 1 6 10 - 19 10
15. Дьерв 0:2 10 2 1 7 4 - 19 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:1 6 6 0 0 12 - 1 18
2. Викинг 1:1 7 4 3 0 13 - 3 15
3. Мольде 2:0 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Русенборг 1:2 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Тромсё 0:1 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
8. Олесунн 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
10. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Дьерв 0:2 6 2 1 3 3 - 9 7
12. Хам-Кам 2:0 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Одд 0:2 6 2 0 4 6 - 11 6
14. Хёугесунн 1:0 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 1:1 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Саннефьёрд 1:1 6 3 1 2 10 - 8 10
3. Лиллестрём 2:1 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Олесунн 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 1:1 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Хёугесунн 1:0 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Хам-Кам 2:0 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Русенборг 1:2 6 1 3 2 9 - 9 6
12. Одд 0:2 5 2 0 3 3 - 6 6
13. Тромсё 0:1 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Волеренга 6 1 0 5 6 - 13 3
15. Дьерв 0:2 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Aleksander Melgalvis бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Aleksander Melgalvis получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Киркеволд Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Хам-Кам
58.24
3.62
2.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 0:2 Хам-Кам онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Дьерв
Хам-Кам
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 