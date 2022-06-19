Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 2604
0'
0:1
6' ГолКиркеволд Пол
20' Желтая карточкаAleksander Melgalvis
0:2
31' ГолAleksander Melgalvis
1:2
83' ГолШрётер Феликс
90'+5
Ход матча
6'
0:1
31'
83'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
17
Диалло
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
77 Антви РодниНападающий
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Дьерв
Хам-Кам
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симсир Араль
|1
|0.1
|Шрётер Феликс
|1
|0.1
|Бренден Эрик
|1
|0.1
|Фуртадо Уиллис
|1
|0.1
|Mathias Haarup
|1
|0.1
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonas Enkerud
|3
|0.3
|Kristian Eriksen
|2
|0.2
|Киркеволд Пол
|2
|0.2
|Конгсро Вегар
|2
|0.2
|Hasan Kurucay
|2
|0.2
|Aleksander Melgalvis
|1
|0.1
|Яковенко Юрий
|1
|0.1
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|3
|0
|Хустад Эрленд
|1
|1
|Фернандес Леандро II
|1
|1
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Torje Wichne
|1
|0
|Угланн Микаэль
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Aleksander Melgalvis
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Яковенко Юрий
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
|Vetle Skjaervik
|1
|0
|Дашкевич Эдуард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
5
38%
61-75
7
39%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1
Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1
Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|3
|0
|24 - 8
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|12
|6
|3
|3
|22 - 13
|21
|4.
|Олесунн
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|6.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|7.
|Будё-Глимт
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|9.
|Хам-Кам
|10
|2
|6
|2
|14 - 12
|12
|10.
|Саннефьёрд
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|11.
|Тромсё
|10
|2
|6
|2
|13 - 16
|12
|12.
|Одд
|11
|4
|0
|7
|10 - 17
|12
|13.
|Волеренга
|0:1
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|16 - 22
|9
|15.
|Дьерв
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|1
|7
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Олесунн
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|6.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|7.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Будё-Глимт
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|9.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Волеренга
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|11.
|Дьерв
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Одд
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|14.
|Хёугесунн
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Олесунн
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Викинг
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Хёугесунн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|13.
|Тромсё
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Волеренга
|0:1
|7
|1
|0
|6
|6 - 14
|3
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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