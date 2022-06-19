Стадион: Альфхейм
Ход матча
22'
48'
0:1
58'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Daniel Bassi
-
60 Zyen Jones
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Тромсё
Хёугесунн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опсал Сакариас
|2
|0.2
|Эбийе Мозес
|2
|0.2
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.2
|Китолано Эрик
|2
|0.2
|Псише Кристоф
|1
|0.1
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.1
|Вестерлунн Никлас
|1
|0.1
|Каманси Уоррен
|1
|0.1
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Нильсен Лассе III
|0
|0
|Миккельсен Эугуст
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|5
|0.45
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.27
|Санде Мадс
|3
|0.27
|Теркильдсен Петер
|2
|0.18
|Реесе Сёрен
|1
|0.09
|Гонг Хилари
|1
|0.09
|Christos Zafeiris
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Хаугор Якоб
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|2
|0
|Санде Мадс
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
|Christos Zafeiris
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
20
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8
Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4
Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|2:1
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Мольде
|2:0
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Викинг
|1:1
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|4.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|5.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|6.
|Будё-Глимт
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Олесунн
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Русенборг
|1:2
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|9.
|Хам-Кам
|2:0
|10
|2
|6
|2
|14 - 11
|12
|10.
|Одд
|0:2
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|11.
|Тромсё
|0:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|11
|3
|2
|6
|16 - 21
|11
|13.
|Саннефьёрд
|1:1
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Волеренга
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|15.
|Дьерв
|0:2
|10
|2
|1
|7
|4 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|1
|7
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|2:1
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|Викинг
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Мольде
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Русенборг
|1:2
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Тромсё
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Олесунн
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Будё-Глимт
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|10.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|11.
|Дьерв
|0:2
|6
|2
|1
|3
|3 - 9
|7
|12.
|Хам-Кам
|2:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Одд
|0:2
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|14.
|Хёугесунн
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|1:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Саннефьёрд
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Олесунн
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Викинг
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Хёугесунн
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Хам-Кам
|2:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Русенборг
|1:2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Одд
|0:2
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|13.
|Тромсё
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Волеренга
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|15.
|Дьерв
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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