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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Тромсё
0:1
Второй тайм: 67'
Хёугесунн
0'
22' Желтая карточка
Ндур Алиун
0:1
48' Пенальти
Ндур Алиун
58' Желтая карточка
Йенсен Рубен

Ход матча

19'
Каманси Уоррен
Вестерлунн Никлас
 
22'
 
Ндур Алиун
48'
0:1
Ндур Алиун
58'
Йенсен Рубен
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Хёугесунн
4.05
4.20
6.27
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
10
Миккельсен
Эугуст
15
Туоминен
Яссе
1
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
7
Теркильдсен
Петер
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
25
Ндур
Алиун
Тромсё
3-5-2
Хёугесунн
4-5-1

История личных встреч

Тромсё
Хёугесунн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:0
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опсал Сакариас 2 0.2
Эбийе Мозес 2 0.2
Гундерсен Йостейн 2 0.2
Китолано Эрик 2 0.2
Псише Кристоф 1 0.1
Антонсен Кент-Аре 1 0.1
Вестерлунн Никлас 1 0.1
Каманси Уоррен 1 0.1
Йенсен Рубен 0 0
Нильсен Лассе III 0 0
Миккельсен Эугуст 0 0
Винтер Феликс 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 5 0.45
Содерлунд Александер 3 (1) 0.27
Санде Мадс 3 0.27
Теркильдсен Петер 2 0.18
Реесе Сёрен 1 0.09
Гонг Хилари 1 0.09
Christos Zafeiris 0 0
Педерсен Торе 0 0
Вальстад Николас 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 3 0
Йенсен Рубен 2 0
Псише Кристоф 1 0
Хаугор Якоб 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 2 0
Санде Мадс 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Педерсен Торе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Ндур Алиун 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Torje Naustdal 1 0
Christos Zafeiris 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
2
13%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8
Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4
Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:1 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Мольде 2:0 11 8 1 2 22 - 10 25
3. Викинг 1:1 12 6 4 2 22 - 12 22
4. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
5. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
6. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Олесунн 10 4 3 3 12 - 13 15
8. Русенборг 1:2 10 3 5 2 16 - 12 14
9. Хам-Кам 2:0 10 2 6 2 14 - 11 12
10. Одд 0:2 11 4 0 7 9 - 17 12
11. Тромсё 0:1 10 2 5 3 12 - 16 11
12. Хёугесунн 1:0 11 3 2 6 16 - 21 11
13. Саннефьёрд 1:1 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Волеренга 10 3 1 6 10 - 19 10
15. Дьерв 0:2 10 2 1 7 4 - 19 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:1 6 6 0 0 12 - 1 18
2. Викинг 1:1 7 4 3 0 13 - 3 15
3. Мольде 2:0 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Русенборг 1:2 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Тромсё 0:1 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
8. Олесунн 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
10. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Дьерв 0:2 6 2 1 3 3 - 9 7
12. Хам-Кам 2:0 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Одд 0:2 6 2 0 4 6 - 11 6
14. Хёугесунн 1:0 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 1:1 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Саннефьёрд 1:1 6 3 1 2 10 - 8 10
3. Лиллестрём 2:1 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Олесунн 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 1:1 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Хёугесунн 1:0 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Хам-Кам 2:0 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Русенборг 1:2 6 1 3 2 9 - 9 6
12. Одд 0:2 5 2 0 3 3 - 6 6
13. Тромсё 0:1 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Волеренга 6 1 0 5 6 - 13 3
15. Дьерв 0:2 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Ндур Алиун получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Вестерлунн Никлас уходит с поля. Каманси Уоррен выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Хёугесунн
4.05
4.20
6.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:1 Хёугесунн онлайн

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Хёугесунн
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