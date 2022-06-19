  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Тромсё
1:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
22' Желтая карточка
Ндур Алиун
0:1
48' Пенальти
Ндур Алиун
58' Желтая карточка
Йенсен Рубен
1:1
89' Гол
Нильсен Лассе
90'+6

Ход матча

19'
Каманси Уоррен
Вестерлунн Никлас
 
22'
 
Ндур Алиун
48'
0:1
Ндур Алиун
58'
Йенсен Рубен
 
70'
Китолано Эрик
Эйванн Каспер
 
70'
Эбийе Мозес
Туоминен Яссе
 
75'
 
Joacim Holtan
Ндур Алиун
82'
Енссен Андерс
Опсал Сакариас
 
85'
 
Фредриксен Ульрик
Санде Мадс
89'
Нильсен Лассе
(Енссен Андерс)
1:1
90'
 
Самуэльсен Мартин
Joacim Holtan

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
10
Миккельсен
Эугуст
15
Туоминен
Яссе
1
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
7
Теркильдсен
Петер
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
25
Ндур
Алиун
Тромсё
3-5-2
Хёугесунн
4-5-1

История личных встреч

Тромсё
Хёугесунн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:0
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опсал Сакариас 2 0.2
Эбийе Мозес 2 0.2
Гундерсен Йостейн 2 0.2
Китолано Эрик 2 0.2
Нильсен Лассе III 1 0.1
Псише Кристоф 1 0.1
Антонсен Кент-Аре 1 0.1
Вестерлунн Никлас 1 0.1
Каманси Уоррен 1 0.1
Йенсен Рубен 0 0
Енссен Андерс 0 0
Миккельсен Эугуст 0 0
Винтер Феликс 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 6 (1) 0.55
Содерлунд Александер 3 (1) 0.27
Санде Мадс 3 0.27
Теркильдсен Петер 2 0.18
Реесе Сёрен 1 0.09
Гонг Хилари 1 0.09
Christos Zafeiris 0 0
Педерсен Торе 0 0
Вальстад Николас 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Псише Кристоф 1 0
Хаугор Якоб 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 2 0
Санде Мадс 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Педерсен Торе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Ндур Алиун 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Torje Naustdal 1 0
Christos Zafeiris 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
5
31%
2
10%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8
Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4
Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 3 0 24 - 8 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 12 6 3 3 22 - 13 21
4. Олесунн 1:0 11 5 3 3 13 - 13 18
5. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
6. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
7. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
8. Русенборг 10 3 5 2 16 - 13 14
9. Хам-Кам 10 2 6 2 14 - 12 12
10. Саннефьёрд 9 4 0 5 14 - 17 12
11. Тромсё 10 2 6 2 13 - 16 12
12. Одд 11 4 0 7 10 - 17 12
13. Волеренга 0:1 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Хёугесунн 11 2 3 6 16 - 22 9
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Олесунн 1:0 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
6. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
7. Русенборг 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
9. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
10. Волеренга 0:1 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
12. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Одд 6 2 0 4 7 - 11 6
14. Хёугесунн 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Олесунн 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Одд 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Тромсё 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Волеренга 0:1 7 1 0 6 6 - 14 3
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Ндур Алиун получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Вестерлунн Никлас уходит с поля. Каманси Уоррен выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Тромсё 1:1 Хёугесунн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     