Стадион: Скагерак Арена
0'
0:1
14' Гол в свои воротаОвусу Соломон
19' Желтая карточкаРиса Бирк
0:2
49' ГолФофана Датро
67' Желтая карточкаФофана Датро
Ход матча
14'
0:1
19'
49'
67'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Одд
Мольде
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|4 (1)
|0.36
|Леуритсен Тобиас
|3
|0.27
|Рууд Эспен
|1
|0.09
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.09
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёдем Магнус
|4
|0.36
|Эйкрем Магнус
|3
|0.27
|Фофана Датро
|3
|0.27
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.18
|Линнес Мартин
|2
|0.18
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.18
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.09
|Зехнини Рафик
|1
|0.09
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.09
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.09
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|1
|Валлем Конрад
|3
|0
|Хаген Стеффен
|1
|1
|Рууд Эспен
|2
|0
|Евтович Милан
|2
|0
|Аас Сайвер
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Месик Иван
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|5
|0
|Хауган Эйрик
|4
|0
|Хансен Беньямин
|1
|1
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
4
33%
1-15
2
67%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
11%
5
26%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
33%
4
21%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
1
7%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1
Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1
Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|2:1
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Мольде
|2:0
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Викинг
|1:1
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|4.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|5.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|6.
|Будё-Глимт
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Олесунн
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Русенборг
|1:2
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|9.
|Хам-Кам
|2:0
|10
|2
|6
|2
|14 - 11
|12
|10.
|Одд
|0:2
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|11.
|Тромсё
|0:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|11
|3
|2
|6
|16 - 21
|11
|13.
|Саннефьёрд
|1:1
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Волеренга
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|15.
|Дьерв
|0:2
|10
|2
|1
|7
|4 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|1
|7
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|2:1
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|Викинг
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Мольде
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Русенборг
|1:2
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Тромсё
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Олесунн
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Будё-Глимт
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|10.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|11.
|Дьерв
|0:2
|6
|2
|1
|3
|3 - 9
|7
|12.
|Хам-Кам
|2:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Одд
|0:2
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|14.
|Хёугесунн
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|1:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Саннефьёрд
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Олесунн
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Викинг
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Хёугесунн
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Хам-Кам
|2:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Русенборг
|1:2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Одд
|0:2
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|13.
|Тромсё
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Волеренга
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|15.
|Дьерв
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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