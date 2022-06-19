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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 5095
Одд
1:2
Конец матча
Мольде
0'
0:1
14' Гол в свои ворота
Овусу Соломон
19' Желтая карточка
Риса Бирк
0:2
49' Гол
Фофана Датро
67' Желтая карточка
Фофана Датро
1:2
73' Гол
Леуритсен Тобиас
90' Желтая карточка
Ингебритсен Микаэль
90' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
90'+5

Ход матча

14'
0:1
Овусу Соломон
19'
 
Риса Бирк
49'
0:2
Фофана Датро
(Хёуген Кристоффер)
64'
 
Коса Маркус Андреас
Грёдем Магнус
67'
 
Фофана Датро
68'
Ингебритсен Микаэль
Йоргенсен Филип
 
68'
Рууд Эспен
Ролантссон Гилли
 
73'
Леуритсен Тобиас
(Баккай Йосеф Бриан)
1:2
74'
 
Зехнини Рафик
Эйкрем Магнус
85'
Аас Сайвер
Евтович Милан
 
90'
 
Фофана Датро
90'
Ингебритсен Микаэль
 
90'
 
Кнутсон Эрлинг
90'
 
Коса Маркус Андреас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
12
Вальштед
Леопольд
11
Ролантссон
Гилли
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
22
Грёдем
Магнус
9
Фофана
Датро
Одд
4-3-3
Мольде
3-4-2-1

История личных встреч

Одд
Мольде

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

Т
3:0
К
3:2
Т
1:3
Т
5:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
2:2
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 4 (1) 0.36
Леуритсен Тобиас 4 0.36
Рууд Эспен 1 0.09
Ингебритсен Микаэль 1 0.09
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёдем Магнус 4 0.36
Эйкрем Магнус 3 0.27
Фофана Датро 3 0.27
Хёуген Кристоффер 2 0.18
Линнес Мартин 2 0.18
Коса Маркус Андреас 2 0.18
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.09
Зехнини Рафик 1 0.09
Брюнхильдсен Ола 1 0.09
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.09
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 1
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Рууд Эспен 2 0
Евтович Милан 2 0
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Овусу Соломон 1 0
Месик Иван 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 5 0
Хауган Эйрик 4 0
Хансен Беньямин 1 1
Кнутсон Эрлинг 2 0
Эйкрем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Фофана Датро 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
3
38%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
4
33%
1-15
2
67%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
2
18%
5
25%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
27%
5
25%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
1
9%
2
10%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
5
38%
61-75
1
6%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1
Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1
Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 3 0 24 - 8 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 12 6 3 3 22 - 13 21
4. Олесунн 1:0 11 5 3 3 13 - 13 18
5. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
6. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
7. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
8. Русенборг 10 3 5 2 16 - 13 14
9. Хам-Кам 10 2 6 2 14 - 12 12
10. Саннефьёрд 9 4 0 5 14 - 17 12
11. Тромсё 10 2 6 2 13 - 16 12
12. Одд 11 4 0 7 10 - 17 12
13. Волеренга 0:1 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Хёугесунн 11 2 3 6 16 - 22 9
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Олесунн 1:0 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
6. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
7. Русенборг 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
9. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
10. Волеренга 0:1 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
12. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Одд 6 2 0 4 7 - 11 6
14. Хёугесунн 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Олесунн 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Одд 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Тромсё 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Волеренга 0:1 7 1 0 6 6 - 14 3
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Риса Бирк получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Овусу Соломон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 1:2 Мольде онлайн

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