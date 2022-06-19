Стадион: Аараасен
2:1
Второй тайм: 67'
Ход матча
16'
32'
38'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Лиллестрём
Русенборг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
28 матчей
14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|4
|0.36
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.27
|Огбу Иго
|3
|0.27
|Драгснес Ветле
|2
|0.18
|Петтерссон Том
|2
|0.18
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.18
|Мэтью Ифиний
|2
|0.18
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.09
|Гарнас Эспен
|1
|0.09
|Эд Эскил
|1
|0.09
|Осен Йермунд
|0
|0
|Кнудсен Магнус
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|6 (1)
|0.6
|Перейра Адриан
|2
|0.2
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0.2
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.2
|Хольм Ноа
|1
|0.1
|Samuel Rogers
|1
|0.1
|Тагсет Эдвард
|1
|0.1
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Хольсе Карло
|0
|0
|Йенсен Виктор
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Bryan Solhaug Fiabema
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Осен Йермунд
|1
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Мэтью Ифиний
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Огбу Иго
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Адриан
|3
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Renzo Giampaoli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
33%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
6
32%
4
27%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0
Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1
Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|2:1
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Мольде
|2:0
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Викинг
|1:1
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|4.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|5.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|6.
|Будё-Глимт
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Олесунн
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Русенборг
|1:2
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|9.
|Хам-Кам
|2:0
|10
|2
|6
|2
|14 - 11
|12
|10.
|Одд
|0:2
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|11.
|Тромсё
|0:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|11
|3
|2
|6
|16 - 21
|11
|13.
|Саннефьёрд
|1:1
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Волеренга
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|15.
|Дьерв
|0:2
|10
|2
|1
|7
|4 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|1
|7
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|2:1
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|Викинг
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Мольде
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Русенборг
|1:2
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Тромсё
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Олесунн
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Будё-Глимт
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|10.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|11.
|Дьерв
|0:2
|6
|2
|1
|3
|3 - 9
|7
|12.
|Хам-Кам
|2:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Одд
|0:2
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|14.
|Хёугесунн
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|1:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Саннефьёрд
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Олесунн
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Викинг
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Хёугесунн
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Хам-Кам
|2:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Русенборг
|1:2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Одд
|0:2
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|13.
|Тромсё
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Волеренга
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|15.
|Дьерв
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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