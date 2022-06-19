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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Лиллестрём
2:1
Второй тайм: 67'
Русенборг
0'
0:1
16' Гол
Веккья Стефано
1:1
32' Гол
Мэтью Ифиний
2:1
38' Гол
Драгснес Ветле

Ход матча

16'
0:1
Веккья Стефано
(Сэтер Оле Кристиан)
32'
Мэтью Ифиний
(Ибрахимай Илльдрен)
1:1
38'
Драгснес Ветле
(Гарнас Эспен)
2:1
41'
 
Хофф Вебьёрн
Сэтер Оле Кристиан
41'
 
Скарсем Олаус
Шелбред Пер-Сильян

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Русенборг
2.13
4.93
4.05
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
25
Эд
Эскил
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
2
Рангер
Ларс
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
1
Хансен
Андре
23
Вагич
Павле
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
10
Хольсе
Карло
11
Йенсен
Виктор
5
Шелбред
Пер-Сильян
19
Перейра
Адриан
27
Сэтер
Оле
Кристиан
22
Веккья
Стефано
Лиллестрём
3-4-2-1
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Русенборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

28 матчей

14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Т
1:3
Т
2:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
3:0
С
0:1
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:4
Т
2:1
Т
0:5
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
0:3
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:5
Т
4:4
Т
1:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
4:0
Т
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 4 0.36
Ибрахимай Илльдрен 3 0.27
Огбу Иго 3 0.27
Драгснес Ветле 2 0.18
Петтерссон Том 2 0.18
Фридьонссон Хольмберт 2 0.18
Мэтью Ифиний 2 0.18
Хелланн Поль-Андре 1 0.09
Гарнас Эспен 1 0.09
Эд Эскил 1 0.09
Осен Йермунд 0 0
Кнудсен Магнус 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 6 (1) 0.6
Перейра Адриан 2 0.2
Сэтер Оле Кристиан 2 0.2
Бёркеейет Тобиас 2 0.2
Хольм Ноа 1 0.1
Samuel Rogers 1 0.1
Тагсет Эдвард 1 0.1
Скарсем Олаус 0 0
Хольсе Карло 0 0
Йенсен Виктор 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 2 0
Осен Йермунд 1 0
Петтерссон Том 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Мэтью Ифиний 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Огбу Иго 1 0
Адамс Акор 1 0
Эд Эскил 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 3 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Samuel Rogers 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Сэтер Оле Кристиан 2 0
Хенриксен Маркус 1 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Renzo Giampaoli 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
33%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
6
32%
4
27%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0
Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1
Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:1 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Мольде 2:0 11 8 1 2 22 - 10 25
3. Викинг 1:1 12 6 4 2 22 - 12 22
4. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
5. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
6. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Олесунн 10 4 3 3 12 - 13 15
8. Русенборг 1:2 10 3 5 2 16 - 12 14
9. Хам-Кам 2:0 10 2 6 2 14 - 11 12
10. Одд 0:2 11 4 0 7 9 - 17 12
11. Тромсё 0:1 10 2 5 3 12 - 16 11
12. Хёугесунн 1:0 11 3 2 6 16 - 21 11
13. Саннефьёрд 1:1 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Волеренга 10 3 1 6 10 - 19 10
15. Дьерв 0:2 10 2 1 7 4 - 19 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:1 6 6 0 0 12 - 1 18
2. Викинг 1:1 7 4 3 0 13 - 3 15
3. Мольде 2:0 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Русенборг 1:2 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Тромсё 0:1 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
8. Олесунн 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
10. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Дьерв 0:2 6 2 1 3 3 - 9 7
12. Хам-Кам 2:0 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Одд 0:2 6 2 0 4 6 - 11 6
14. Хёугесунн 1:0 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 1:1 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Саннефьёрд 1:1 6 3 1 2 10 - 8 10
3. Лиллестрём 2:1 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Олесунн 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 1:1 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Хёугесунн 1:0 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Хам-Кам 2:0 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Русенборг 1:2 6 1 3 2 9 - 9 6
12. Одд 0:2 5 2 0 3 3 - 6 6
13. Тромсё 0:1 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Волеренга 6 1 0 5 6 - 13 3
15. Дьерв 0:2 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Русенборг
2.13
4.93
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 2:1 Русенборг онлайн

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