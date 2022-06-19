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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Лиллестрём
3:1
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
16' Гол
Веккья Стефано
1:1
32' Гол
Мэтью Ифиний
2:1
38' Гол
Драгснес Ветле
76' Желтая карточка
Скарсем Олаус
76' Желтая карточка
Мэтью Ифиний
3:1
87' Гол
Кнудсен Магнус
90' Желтая карточка
Вагич Павле
90'+5
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
25
Эд
Эскил
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
2
Рангер
Ларс
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
1
Хансен
Андре
23
Вагич
Павле
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
10
Хольсе
Карло
11
Йенсен
Виктор
5
Шелбред
Пер-Сильян
19
Перейра
Адриан
27
Сэтер
Оле
Кристиан
22
Веккья
Стефано
Лиллестрём
3-4-2-1
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Русенборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

28 матчей

14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Т
1:3
Т
2:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
3:0
С
0:1
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:4
Т
2:1
Т
0:5
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
0:3
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:5
Т
4:4
Т
1:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
4:0
Т
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 4 0.36
Ибрахимай Илльдрен 3 0.27
Огбу Иго 3 0.27
Драгснес Ветле 2 0.18
Петтерссон Том 2 0.18
Фридьонссон Хольмберт 2 0.18
Мэтью Ифиний 2 0.18
Хелланн Поль-Андре 1 0.09
Гарнас Эспен 1 0.09
Кнудсен Магнус 1 0.09
Эд Эскил 1 0.09
Осен Йермунд 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 6 (1) 0.6
Перейра Адриан 2 0.2
Сэтер Оле Кристиан 2 0.2
Бёркеейет Тобиас 2 0.2
Хольм Ноа 1 0.1
Samuel Rogers 1 0.1
Тагсет Эдвард 1 0.1
Скарсем Олаус 0 0
Хольсе Карло 0 0
Йенсен Виктор 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Осен Йермунд 1 0
Петтерссон Том 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Огбу Иго 1 0
Адамс Акор 1 0
Эд Эскил 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 3 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Samuel Rogers 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Сэтер Оле Кристиан 2 0
Хенриксен Маркус 1 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Renzo Giampaoli 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
15%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
33%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
2
9%
3
19%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
6
27%
4
25%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0
Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1
Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 3 0 24 - 8 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 12 6 3 3 22 - 13 21
4. Олесунн 1:0 11 5 3 3 13 - 13 18
5. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
6. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
7. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
8. Русенборг 10 3 5 2 16 - 13 14
9. Хам-Кам 10 2 6 2 14 - 12 12
10. Саннефьёрд 9 4 0 5 14 - 17 12
11. Тромсё 10 2 6 2 13 - 16 12
12. Одд 11 4 0 7 10 - 17 12
13. Волеренга 0:1 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Хёугесунн 11 2 3 6 16 - 22 9
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Олесунн 1:0 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
6. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
7. Русенборг 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
9. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
10. Волеренга 0:1 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
12. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Одд 6 2 0 4 7 - 11 6
14. Хёугесунн 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Олесунн 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Одд 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Тромсё 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Волеренга 0:1 7 1 0 6 6 - 14 3
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Шелбред Пер-Сильян уходит с поля. Скарсем Олаус выходит вместо него
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