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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Викинг
1:1
Второй тайм: 67'
Саннефьёрд
0'
32' Желтая карточка
Jesper Taaje
1:0
44' Гол
Лёкберг Кристоффер
55' Желтая карточка
Нильссон Александер II
1:1
59' Гол
Офкир Мохамед

Ход матча

32'
 
Jesper Taaje
44'
Лёкберг Кристоффер
1:0
46'
 
Айер Кинин
Хокенстад Матс
55'
 
Нильссон Александер II
59'
1:1
Офкир Мохамед

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Саннефьёрд
1.19
9.64
46.00
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
17
Себулонсен
Себастьян
14
Бериша
Ветон
9
Кабран
Кевин
1
Стуревик
Якоб
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
24
Сингх
Хармет
5
Нильссон
Александер
II
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Викинг
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Саннефьёрд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Т
2:1
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.67
Себулонсен Себастьян 4 0.33
Трипич Златко 3 0.25
Лёкберг Кристоффер 2 0.17
Кабран Кевин 1 0.08
Танген Харальд 1 0.08
Траоре Маи 1 0.08
Сандберг Никлас 1 0.08
Брекало Давид 1 0.08
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Сольбаккен Маркус 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 4 0.44
Офкир Мохамед 3 0.33
Ньенету Франклин 2 0.22
Вега Дейвер 1 0.11
Jesper Taaje 1 0.11
Айер Кинин 1 0.11
Ian Smeulers 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандберг Никлас 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Брекало Давид 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Сольбаккен Маркус 2 0
Трипич Златко 1 0
Веватне Вильяр 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Танген Харальд 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Сингх Хармет 2 0
Jesper Taaje 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ian Smeulers 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
3
50%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

22
15
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
5
33%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
8
36%
4
27%
61-75
7
32%
1
7%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6
Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3
Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:1 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Мольде 2:0 11 8 1 2 22 - 10 25
3. Викинг 1:1 12 6 4 2 22 - 12 22
4. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
5. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
6. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Олесунн 10 4 3 3 12 - 13 15
8. Русенборг 1:2 10 3 5 2 16 - 12 14
9. Хам-Кам 2:0 10 2 6 2 14 - 11 12
10. Одд 0:2 11 4 0 7 9 - 17 12
11. Тромсё 0:1 10 2 5 3 12 - 16 11
12. Хёугесунн 1:0 11 3 2 6 16 - 21 11
13. Саннефьёрд 1:1 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Волеренга 10 3 1 6 10 - 19 10
15. Дьерв 0:2 10 2 1 7 4 - 19 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:1 6 6 0 0 12 - 1 18
2. Викинг 1:1 7 4 3 0 13 - 3 15
3. Мольде 2:0 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Русенборг 1:2 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Тромсё 0:1 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
8. Олесунн 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
10. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Дьерв 0:2 6 2 1 3 3 - 9 7
12. Хам-Кам 2:0 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Одд 0:2 6 2 0 4 6 - 11 6
14. Хёугесунн 1:0 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 1:1 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Саннефьёрд 1:1 6 3 1 2 10 - 8 10
3. Лиллестрём 2:1 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Олесунн 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 1:1 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Хёугесунн 1:0 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Хам-Кам 2:0 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Русенборг 1:2 6 1 3 2 9 - 9 6
12. Одд 0:2 5 2 0 3 3 - 6 6
13. Тромсё 0:1 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Волеренга 6 1 0 5 6 - 13 3
15. Дьерв 0:2 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Лёкберг Кристоффер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Jesper Taaje получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Саннефьёрд
1.19
9.64
46.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 1:1 Саннефьёрд онлайн

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