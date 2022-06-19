Стадион: SR-Bank Arena
1:1
Второй тайм: 67'
0'
32' Желтая карточкаJesper Taaje
1:0
44' ГолЛёкберг Кристоффер
55' Желтая карточкаНильссон Александер II
1:1
59' ГолОфкир Мохамед
Ход матча
32'
44'
59'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Викинг
Саннефьёрд
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.67
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.33
|Трипич Златко
|3
|0.25
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.17
|Кабран Кевин
|1
|0.08
|Танген Харальд
|1
|0.08
|Траоре Маи
|1
|0.08
|Сандберг Никлас
|1
|0.08
|Брекало Давид
|1
|0.08
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|4
|0.44
|Офкир Мохамед
|3
|0.33
|Ньенету Франклин
|2
|0.22
|Вега Дейвер
|1
|0.11
|Jesper Taaje
|1
|0.11
|Айер Кинин
|1
|0.11
|Ian Smeulers
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ian Smeulers
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
3
50%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
22
15
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
5
33%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
8
36%
4
27%
61-75
7
32%
1
7%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6
Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3
Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|2:1
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Мольде
|2:0
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Викинг
|1:1
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|4.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|5.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|6.
|Будё-Глимт
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Олесунн
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Русенборг
|1:2
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|9.
|Хам-Кам
|2:0
|10
|2
|6
|2
|14 - 11
|12
|10.
|Одд
|0:2
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|11.
|Тромсё
|0:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|11
|3
|2
|6
|16 - 21
|11
|13.
|Саннефьёрд
|1:1
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Волеренга
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|15.
|Дьерв
|0:2
|10
|2
|1
|7
|4 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|1
|7
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|2:1
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|Викинг
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Мольде
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Русенборг
|1:2
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Тромсё
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Олесунн
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Будё-Глимт
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|10.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|11.
|Дьерв
|0:2
|6
|2
|1
|3
|3 - 9
|7
|12.
|Хам-Кам
|2:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Одд
|0:2
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|14.
|Хёугесунн
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|1:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Саннефьёрд
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Олесунн
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Викинг
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Хёугесунн
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Хам-Кам
|2:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Русенборг
|1:2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Одд
|0:2
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|13.
|Тромсё
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Волеренга
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|15.
|Дьерв
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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