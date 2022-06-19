Стадион: Колор Лайн
Ход матча
37'
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
19
Дубвик
Исак
22
Несберг
Иван
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Simen RafnПолузащитник
-
17 Диа МамадуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
26 Доннум АронНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Олесунн
Волеренга
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|6
|0.55
|Дубвик Исак
|3
|0.27
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.09
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0.09
|Бармен Кристоффер
|1
|0.09
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.09
|Simen Rafn
|0
|0
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.36
|Доннум Арон
|2
|0.18
|Жута Леонард
|1
|0.09
|Бьёрдаль Хенрик
|1 (1)
|0.09
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Несберг Иван
|0
|0
|Странд Петтер
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|3
|0
|Шербечич Бесим
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Simen Rafn
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
5
36%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
1
20%
5
36%
61-75
1
20%
2
14%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
23%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
23%
6
29%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
4
31%
6
29%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2
Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1
Волеренга
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5
Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|3
|0
|24 - 8
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|12
|6
|3
|3
|22 - 13
|21
|4.
|Олесунн
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|6.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|7.
|Будё-Глимт
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|9.
|Хам-Кам
|10
|2
|6
|2
|14 - 12
|12
|10.
|Саннефьёрд
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|11.
|Тромсё
|10
|2
|6
|2
|13 - 16
|12
|12.
|Одд
|11
|4
|0
|7
|10 - 17
|12
|13.
|Волеренга
|0:1
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|16 - 22
|9
|15.
|Дьерв
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|1
|7
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Олесунн
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|6.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|7.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Будё-Глимт
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|9.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Волеренга
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|11.
|Дьерв
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Одд
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|14.
|Хёугесунн
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Олесунн
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Викинг
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Хёугесунн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|13.
|Тромсё
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Волеренга
|0:1
|7
|1
|0
|6
|6 - 14
|3
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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