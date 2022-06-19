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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 6761
Олесунн
2:2
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
37' Гол
Хеуген Сигурд
42' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
2:0
67' Гол
Torbjoern Kallevaag
2:1
82' Гол
Jacob Eng
2:2
85' Гол
Несберг Иван
90' Желтая карточка
Simen Rafn
90' Желтая карточка
Странд Петтер
90'+4

Ход матча

37'
Хеуген Сигурд
(Нордли Симен Болькан)
1:0
42'
 
Хеденстад Вегар
46'
 
Доннум Арон
Taofeek Ismaheel
61'
 
Jacob Eng
Удаль Хенрик
67'
Torbjoern Kallevaag
(Дубвик Исак)
2:0
77'
Чанаджия Дарио
Бармен Кристоффер
 
81'
 
Олдруп-Йенсен Фредрик
Сахрауи Осам
82'
2:1
Jacob Eng
(Олдруп-Йенсен Фредрик)
85'
2:2
Несберг Иван
(Хеденстад Вегар)
86'
Simen Rafn
Torbjoern Kallevaag
 
86'
Солнёрдал Оскар
Нордли Симен Болькан
 
90'
Simen Rafn
 
90'
 
Странд Петтер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
5
Фельман
Давид
25
Шербечич
Бесим
30
Андерсен
Александр
19
Дубвик
Исак
14
Torbjoern
Kallevaag
10
Бармен
Кристоффер
7
Лима
Эриксон
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
17
Кристенсен
Тобиас
24
Странд
Петтер
18
Taofeek
Ismaheel
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
Олесунн
5-4-1
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Волеренга

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:2
Т
5:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
4:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:1
ТМС
1:1
Т
3:1
Т
0:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:0
Т
3:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 6 0.55
Дубвик Исак 3 0.27
Нордли Симен Болькан 1 0.09
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0.09
Бармен Кристоффер 1 0.09
Torbjoern Kallevaag 1 0.09
Солнёрдал Оскар 1 0.09
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.36
Доннум Арон 2 0.18
Несберг Иван 1 0.09
Жута Леонард 1 0.09
Jacob Eng 1 0.09
Бьёрдаль Хенрик 1 (1) 0.09
Сахрауи Осам 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Странд Петтер 0 0
Хауг Кьетил 0 0
Кристенсен Тобиас 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 3 0
Шербечич Бесим 3 0
Лима Эриксон 3 0
Simen Rafn 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Голубович Петар 1 0
Фельман Давид 1 0
Torbjoern Kallevaag 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Жута Леонард 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
6
38%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
3
43%
2
13%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
3
20%
2
9%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
20%
7
30%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
4
27%
7
30%
61-75
3
20%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2
Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1
Волеренга
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5
Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 3 0 24 - 8 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 12 6 3 3 22 - 13 21
4. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
5. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
6. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Олесунн 11 4 4 3 14 - 15 16
8. Русенборг 10 3 5 2 16 - 13 14
9. Хам-Кам 10 2 6 2 14 - 12 12
10. Саннефьёрд 9 4 0 5 14 - 17 12
11. Тромсё 10 2 6 2 13 - 16 12
12. Одд 11 4 0 7 10 - 17 12
13. Волеренга 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Хёугесунн 11 2 3 6 16 - 22 9
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
6. Русенборг 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Олесунн 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
9. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
10. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
12. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Одд 6 2 0 4 7 - 11 6
14. Хёугесунн 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Олесунн 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Одд 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
14. Тромсё 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Хеденстад Вегар получил желтую карточку от судьи
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