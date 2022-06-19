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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Англия (до 19 лет)
 
Позже
Австрия (до 19 лет)

История личных встреч

Англия (до 19 лет)
Австрия (до 19 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е
2:3

Результаты последних матчей

Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3 Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2
Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0 Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Украина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:3 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 0:2
Австрия (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Австрия (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:2 Венгрия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 1:1 Австрия (до 19 лет) - Беларусь (до 19 лет) 1:1
Австрия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)* 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2 Австрия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 2:1 Австрия (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 14:0 Венгрия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:1 Австрия (до 19 лет) - Словения (до 19 лет) 2:2 Австрия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 0:0 Австрия (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:2 Австрия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:0 Турция (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2 Австрия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Австрия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 1:0 Чехия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 3:0 Австрия (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 1:3 Австрия (до 19 лет) - Шотландия (до 19 лет) 3:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Сербия (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Англия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Австрия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Англия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Израиль (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Австрия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сербия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Англия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2022, осталось 33 минуты.



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    Англия (до 19 лет)
    Австрия (до 19 лет)
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