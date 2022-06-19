История личных встреч
Англия (до 19 лет)
Австрия (до 19 лет)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3 Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2
Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0 Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Украина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:3 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 0:2
Австрия (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Австрия (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:2 Венгрия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 1:1 Австрия (до 19 лет) - Беларусь (до 19 лет) 1:1
Австрия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)* 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2 Австрия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 2:1 Австрия (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 14:0 Венгрия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:1 Австрия (до 19 лет) - Словения (до 19 лет) 2:2 Австрия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 0:0 Австрия (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:2 Австрия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:0 Турция (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2 Австрия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Австрия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 1:0 Чехия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 3:0 Австрия (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 1:3 Австрия (до 19 лет) - Шотландия (до 19 лет) 3:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Англия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Австрия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Израиль (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Израиль (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Австрия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Англия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сербия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Израиль (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Австрия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Англия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сербия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0