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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 5'
Гойяс
0'
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Гойяс
1.60
7.40
7.20
Все Коэффициенты
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
4
Жил
Карлос
34
Рауль
Гонсалес
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
24
Кантильо
Виктор
28
Adson
8
Аугусто
Ренато
31
Gustavo
Mantuan
9
Roger
I
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Да
Силва
37
Пабло
Хуан
13
Yan
Souto
27
Dada
Belmonte
20
Диего
Рибас
15
Caio
Vinicius2
5
Auremir
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
Коринтианс
4-2-3-1
Гойяс
5-4-1

История личных встреч

Коринтианс
Гойяс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 2 победы

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:0
БСА
0:1
БСА
5:2
БСА
1:2
БСА
1:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
1:4
СA
0:0
КБ
4:0
КБ
3:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 4 0.31
Gustavo Mantuan 3 0.23
Adson 2 0.15
Lucas Piton 1 0.08
Рауль Гонсалес 1 0.08
Аугусто Ренато 1 0.08
Паулиньо Жозе 1 0.08
Jo Alves II 1 0.08
Gustavo Mosquito 1 0.08
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Жулиано де Паула 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 6 (1) 0.46
Elvis II 4 (3) 0.31
Да Силва 1 0.08
Аподи Диаллиссон 1 0.08
Nícolas I 1 0.08
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 2 1
Майкон Барберан 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
Roger I 2 0
João Victor6 2 0
Eduardo Queiroz 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Рамуш Рафаэл 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Jo Alves II 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Lucas Piton 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elvis II 4 0
Caio Vinicius2 4 0
Бастос Фернандр Феллипе 3 0
Danilo IV 3 0
Матеус де Салес 3 0
Раул Педро 3 0
Reynaldo2 3 0
Dada Belmonte 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Да Силва 2 0
Магиньо 2 0
Luan Dias 2 0
Сидней 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Жуниор Ренато 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
4
67%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
20%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
20%
6
46%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
9%
5
31%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2
Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 4 1 23 - 7 25
2. Коринтианс 0:0 13 6 5 2 16 - 10 23
3. Интернасьонал Порту Алегре 12 5 6 1 16 - 11 21
4. Атлетико Паранаэнсе 0:0 13 5 4 4 12 - 13 19
5. Атлетико Минейро 0:0 13 4 7 2 17 - 14 19
6. Сан-Паулу 12 4 6 2 17 - 13 18
7. Ред Булл Брагантино 13 4 6 3 18 - 15 18
8. Сантос 13 4 6 3 18 - 13 18
9. Аваи 12 5 2 5 15 - 17 17
10. Фламенго 0:0 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Коритиба Парана 0:0 13 4 4 5 16 - 18 16
12. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
13. Флуминенсе 12 4 3 5 13 - 14 15
14. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 13 - 16 15
15. Америка Минейро 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Гойяс 0:0 13 3 6 4 13 - 16 15
17. Атлетико Гойяненсе 12 3 4 5 12 - 17 13
18. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 12 1 4 7 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Коритиба Парана 0:0 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Аваи 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Коринтианс 0:0 6 3 3 0 8 - 2 12
6. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Атлетико Минейро 0:0 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
10. Атлетико Паранаэнсе 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Фламенго 0:0 6 3 1 2 7 - 4 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
14. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Гойяс 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
2. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 0:0 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Гойяс 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Атлетико Паранаэнсе 0:0 7 2 2 3 5 - 8 8
9. Атлетико Минейро 0:0 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Фламенго 0:0 7 1 3 3 6 - 9 6
14. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 5 1 0 4 6 - 10 3
20. Коритиба Парана 0:0 6 0 2 4 7 - 13 2
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Гойяс
1.60
7.40
7.20
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