0:0
Первый тайм: 5'
0'
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
28
Adson
9
Roger
I
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Да
Силва
37
Пабло
Хуан
13
Yan
Souto
20
Диего
Рибас
5
Auremir
11
Раул
Педро
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
21 Рамуш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
47 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
-
3 Да СилваЗащитник
-
37 Пабло ХуанЗащитник
-
13 Yan SoutoЗащитник
- Защитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
26 Натан РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Уго ВиторНападающий
-
-
14 Danilo IV
-
99 Luan Dias
-
-
-
10 Elvis II
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Коринтианс
Гойяс
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 2 победы
17 матчей
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|4
|0.31
|Gustavo Mantuan
|3
|0.23
|Adson
|2
|0.15
|Lucas Piton
|1
|0.08
|Рауль Гонсалес
|1
|0.08
|Аугусто Ренато
|1
|0.08
|Паулиньо Жозе
|1
|0.08
|Jo Alves II
|1
|0.08
|Gustavo Mosquito
|1
|0.08
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|6 (1)
|0.46
|Elvis II
|4 (3)
|0.31
|Да Силва
|1
|0.08
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.08
|Nícolas I
|1
|0.08
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|2
|1
|Майкон Барберан
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Eduardo Queiroz
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Рамуш Рафаэл
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elvis II
|4
|0
|Caio Vinicius2
|4
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|3
|0
|Danilo IV
|3
|0
|Матеус де Салес
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Reynaldo2
|3
|0
|Dada Belmonte
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Да Силва
|2
|0
|Магиньо
|2
|0
|Luan Dias
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
4
67%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
20%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
20%
6
46%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
9%
5
31%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2
Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|4
|1
|23 - 7
|25
|2.
|Коринтианс
|0:0
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|13
|5
|4
|4
|12 - 13
|19
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|6.
|Сан-Паулу
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Ред Булл Брагантино
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|8.
|Сантос
|13
|4
|6
|3
|18 - 13
|18
|9.
|Аваи
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|10.
|Фламенго
|0:0
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Коритиба Парана
|0:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|12.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 13
|16
|13.
|Флуминенсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|14.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|15.
|Америка Минейро
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Гойяс
|0:0
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|18.
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|19.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Форталеза
|12
|1
|4
|7
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Коритиба Парана
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Аваи
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Коринтианс
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Фламенго
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Гойяс
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Гойяс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Фламенго
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|20.
|Коритиба Парана
|0:0
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
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