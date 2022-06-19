2:2
Второй тайм: 62'
0'
7' Красная карточкаСампайо Филипе
1:0
9' ПенальтиЭденилсон дос Сантос
2:0
14' ГолБустос Фабрисио
2:1
19' ГолVinicius5
34' Желтая карточкаMauro Joel Carli
49' Желтая карточкаMoises VII
2:2
59' ГолErison
Ход матча
9'
14'
2:0
19'
2:1
34'
49'
58'
59'
2:2
44
Витао
20
Moises
VII
10
Патрик
Алан
17
David
VI
11
Вандерсон
44
Klaus
62
Kayque
16
Угу
Мигель
70
Vinicius5
89
Erison
43
Пиазон
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
17 David VIНападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Estevao
-
5 Lizeiro
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 KayqueПолузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
70 Vinicius5Нападающий
-
89 ErisonНападающий
-
43 Пиазон ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
-
47 Jefinho
-
-
39 Daniel Cruz
-
38 Kawan
-
52 Igo Gabriel
-
-
27 Rikelmi
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рибейрао
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|4
|0.31
|Патрик Алан
|2
|0.15
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.15
|Эденилсон дос Сантос
|2 (1)
|0.15
|Alexandre Zurawski
|2
|0.15
|Бустос Фабрисио
|1
|0.08
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.08
|Джонни
|1
|0.08
|Мендес Бруно II
|1
|0.08
|Витао
|1
|0.08
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.08
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|5 (1)
|0.38
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.15
|Daniel Borges
|1
|0.08
|Куэста Виктор
|1
|0.08
|Виктор Жоао II
|1
|0.08
|Vinicius5
|1
|0.08
|Kayque
|1
|0.08
|Каррейро Патрик
|1
|0.08
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Moises VII
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|4
|0
|Сампайо Филипе
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|2
|0
|Vinicius5
|2
|0
|Chayene
|2
|0
|Kayque
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Daniel Borges
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Romildo
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
5
42%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
2
18%
5
29%
29%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2
Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|4
|1
|23 - 7
|25
|2.
|Коринтианс
|13
|7
|4
|2
|17 - 10
|25
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|13
|5
|7
|1
|18 - 13
|22
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|5.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|6.
|Флуминенсе
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|7.
|Сан-Паулу
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Ред Булл Брагантино
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Сантос
|13
|4
|6
|3
|18 - 13
|18
|10.
|Аваи
|0:1
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Ботафого Рибейрао
|2:2
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 13
|16
|14.
|Фламенго
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|15.
|Коритиба Парана
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|16.
|Америка Минейро
|0:1
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|17.
|Гойяс
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|19.
|Жувентуде
|1:2
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|20.
|Форталеза
|1:0
|13
|2
|4
|7
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Коринтианс
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Аваи
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Америка Минейро
|0:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|13.
|Флуминенсе
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|6
|2
|4
|0
|10 - 7
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|2:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|1:0
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|1:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Ботафого Рибейрао
|2:2
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Флуминенсе
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Жувентуде
|1:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|18.
|Америка Минейро
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|19.
|Форталеза
|1:0
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
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