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Бразилия: Серия A

2022
Интернасьонал Порту Алегре
2:3
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
7' Красная карточка
Сампайо Филипе
1:0
9' Пенальти
Эденилсон дос Сантос
2:0
14' Гол
Бустос Фабрисио
2:1
19' Гол
Vinicius5
34' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
36' Желтая карточка
Роша Кайке
49' Желтая карточка
Moises VII
58' Желтая карточка
Kayque
2:2
59' Гол
Erison
68' Желтая карточка
José Maurisio3
75' Желтая карточка
Klaus
76' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
86' Желтая карточка
Де Пена Карлос
88' Желтая карточка
Фернандес Роберто
90' Желтая карточка
Каррейро Патрик
2:3
90' Гол
Угу Мигель
90' Вторая желтая карточка
Меркадо Габриэль
90' Желтая карточка
Пиазон Лукас
90'+17
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
14
Де
Пена
Карлос
10
Патрик
Алан
17
David
VI
11
Вандерсон
1
Фернандес
Роберто
III
94
Сампайо
Филипе
3
Mauro
Joel
Carli
44
Klaus
2
Саравия
Ренсо
8
Каррейро
Патрик
62
Kayque
16
Угу
Мигель
70
Vinicius5
89
Erison
43
Пиазон
Лукас
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2
Ботафого Рибейрао
3-4-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рибейрао

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
3:2
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:1
БСА
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 4 0.31
Патрик Алан 2 0.15
Де Пена Карлос 2 (2) 0.15
Эденилсон дос Сантос 2 (1) 0.15
Alexandre Zurawski 2 0.15
Бустос Фабрисио 1 0.08
Д'Алессандро Андрес 1 0.08
Джонни 1 0.08
Мендес Бруно II 1 0.08
Витао 1 0.08
Энрике Педро 1 (1) 0.08
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Moises VII 0 0
José Maurisio3 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 6 (1) 0.46
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.15
Daniel Borges 1 0.08
Куэста Виктор 1 0.08
Угу Мигель 1 0.08
Виктор Жоао II 1 0.08
Vinicius5 1 0.08
Kayque 1 0.08
Каррейро Патрик 1 0.08
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 1
Де Пена Карлос 4 0
Тайсон Фреда 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Moises VII 3 0
Вандерсон 3 0
Daniel Fusato1 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Keiller 2 0
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Lizeiro 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Роша Кайке 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 4 0
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Mauro Joel Carli 2 0
Vinicius5 2 0
Chayene 2 0
Erison 2 0
Пиазон Лукас 1 0
Угу Мигель 1 0
Daniel Borges 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Klaus 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Romildo 1 0
Luis Oyama 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
5
28%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
6
40%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
7%
4
21%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2
Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 4 1 23 - 7 25
2. Коринтианс 13 7 4 2 17 - 10 25
3. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 13 - 13 21
4. Атлетико Минейро 13 5 6 2 19 - 14 21
5. Интернасьонал Порту Алегре 13 5 6 2 18 - 14 21
6. Флуминенсе 13 5 3 5 15 - 14 18
7. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 16 - 18 18
8. Сан-Паулу 12 4 6 2 17 - 13 18
9. Ред Булл Брагантино 13 4 6 3 18 - 15 18
10. Сантос 13 4 6 3 18 - 13 18
11. Аваи 13 5 2 6 15 - 19 17
12. Атлетико Гойяненсе 13 4 4 5 15 - 18 16
13. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
14. Фламенго 13 4 3 6 13 - 15 15
15. Коритиба Парана 13 4 3 6 16 - 19 15
16. Америка Минейро 13 4 3 6 11 - 14 15
17. Гойяс 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
19. Жувентуде 13 2 4 7 12 - 24 10
20. Форталеза 13 2 4 7 10 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Коринтианс 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Атлетико Минейро 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Аваи 6 4 1 1 11 - 8 13
6. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
7. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
9. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
11. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
12. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
13. Флуминенсе 7 3 1 3 10 - 9 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 10 - 8 9
15. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
2. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
6. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
14. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жувентуде 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Америка Минейро 7 1 1 5 3 - 9 4
18. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Форталеза 5 1 0 4 6 - 10 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Свисток
    107'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    106'
    Пиазон Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 106'
    Меркадо Габриэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    103'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    101'
    Г О О О О Л - Hugo бьет в цель!
  • 96'
    Саравия Ренсо уходит с поля. Jefinho выходит вместо него
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Меркадо Габриэль бьет в цель!
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    • Первый тайм
    • 55'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 2:3 Ботафого Рибейрао онлайн

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