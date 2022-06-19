  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Сантос
1:0
Первый тайм: 21'
Ред Булл Брагантино
0'
1:0
17' Гол
Баптистао Лео
20' Желтая карточка
Raul González II

Ход матча

17'
Баптистао Лео
1:0
20'
 
Raul González II
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.30
3.60
3.75
Все Коэффициенты
34
Жуан
Пауло
30
Lucas
Braga
28
Kaiky
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
40
Бруниньо
14
Rodrigo
Fernandez2
92
Баптистао
Лео
25
Vinicius3
8
Хулио
Джоян
9
Marcos
Leonardo
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Kevin
Lomonaco
21
Natan
36
Кандидо
Луан
10
Hyoran
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
7
Гимарайнс
Артур
17
Уртадо
Хан
11
Helio
Junio
Сантос
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Сантос
Ред Булл Брагантино

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
ПА
1:1
СA
1:1
СA
1:1
ПА
0:0
ПА
1:4
П
0:1
К
3:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 6 0.46
Баптистао Лео 2 0.15
Vinicius3 2 0.15
Rwan Seco 2 (1) 0.15
Bryan Angulo 1 0.08
Габриэль Эдуардо 1 0.08
Lucas Braga 1 0.08
Хулио Джоян 0 0
Angelo Borges 0 0
Майкон Перейра 0 0
Бруниньо 0 0
Madson II 0 0
Sandry Santos 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 3 0.23
Итало Хосе 3 0.23
Hyoran 2 0.15
Natan 2 0.15
Marcos Vinicios 1 0.08
Ортис Лео 1 0.08
Alerrandro 1 0.08
Кандидо Луан 1 0.08
Miguel Silveira dos Santos 1 0.08
Bruno Praxedes 0 0
Эвангелиста Лукас 0 0
Уртадо Хосе 0 0
Helio Junio 0 0
Jadson 3 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 5 0
Ауро Альваро 3 0
Madson II 3 0
Marcos Leonardo 3 0
Lucas Pires 1 1
Жуан Пауло 2 0
Хулио Джоян 2 0
Vinicius3 2 0
Гуларт Рикардо 1 0
Майкон Перейра 1 0
Бруниньо 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Angelo Borges 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 5 0
Рамон 2 1
Силва Адерлан 3 0
Helio Junio 3 0
Рамирес Эрик II 1 1
Кандидо Луан 1 1
Cleiton Schwengber 2 0
Alerrandro 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Marcos Vinicios 2 0
Natan 1 0
Hyoran 1 0
Натан Рафаэл 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Ортис Лео 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Renan Victor 1 0
Kevin Lomonaco 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
3
60%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
19%
4
25%
1-15
1
6%
6
38%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
2
18%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба Парана - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 4 1 23 - 7 25
2. Коринтианс 12 6 4 2 16 - 10 22
3. Интернасьонал Порту Алегре 12 5 6 1 16 - 11 21
4. Сантос 1:0 13 5 5 3 17 - 11 20
5. Сан-Паулу 12 4 6 2 17 - 13 18
6. Атлетико Минейро 12 4 6 2 17 - 14 18
7. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 12 - 13 18
8. Аваи 12 5 2 5 15 - 17 17
9. Ред Булл Брагантино 0:1 13 4 5 4 16 - 14 17
10. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
11. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 13 - 16 15
12. Фламенго 12 4 3 5 13 - 13 15
13. Коритиба Парана 12 4 3 5 16 - 18 15
14. Флуминенсе 12 4 3 5 13 - 14 15
15. Америка Минейро 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Гойяс 12 3 5 4 13 - 16 14
17. Атлетико Гойяненсе 12 3 4 5 12 - 17 13
18. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 12 1 4 7 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Сантос 1:0 7 4 2 1 11 - 4 14
3. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Аваи 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
8. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
9. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ред Булл Брагантино 0:1 7 3 2 2 11 - 7 11
11. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
14. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
15. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
2. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Сантос 1:0 6 1 3 2 6 - 7 6
11. Ред Булл Брагантино 0:1 6 1 3 2 5 - 7 6
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 5 1 0 4 6 - 10 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Баптистао Лео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.30
3.60
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сантос
Ред Булл Брагантино
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 