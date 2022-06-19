1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
17'
1:0
20'
34
Жуан
Пауло
30
Lucas
Braga
28
Kaiky
44
Lucas
Pires
40
Бруниньо
25
Vinicius3
21
Natan
36
Кандидо
Луан
10
Hyoran
17
Уртадо
Хан
11
Helio
Junio
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
30 Lucas BragaЗащитник
-
28 KaikyЗащитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
-
40 БруниньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Bryan AnguloНападающий
-
-
-
-
-
-
12 Rwan Seco
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
10 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
11 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
-
6 РамонЗащитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
-
-
-
-
-
-
19 Renan Victor
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Сантос
Ред Булл Брагантино
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|6
|0.46
|Баптистао Лео
|2
|0.15
|Vinicius3
|2
|0.15
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.15
|Bryan Angulo
|1
|0.08
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.08
|Lucas Braga
|1
|0.08
|Хулио Джоян
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
|Майкон Перейра
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|3
|0.23
|Итало Хосе
|3
|0.23
|Hyoran
|2
|0.15
|Natan
|2
|0.15
|Marcos Vinicios
|1
|0.08
|Ортис Лео
|1
|0.08
|Alerrandro
|1
|0.08
|Кандидо Луан
|1
|0.08
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.08
|Bruno Praxedes
|0
|0
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Helio Junio
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|5
|0
|Ауро Альваро
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Marcos Leonardo
|3
|0
|Lucas Pires
|1
|1
|Жуан Пауло
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Vinicius3
|2
|0
|Гуларт Рикардо
|1
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Бруниньо
|1
|0
|Габриэль Эдуардо
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|5
|0
|Рамон
|2
|1
|Силва Адерлан
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|1
|Кандидо Луан
|1
|1
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Marcos Vinicios
|2
|0
|Natan
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Натан Рафаэл
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
3
60%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
19%
4
25%
1-15
1
6%
6
38%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
2
18%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба Парана - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|4
|1
|23 - 7
|25
|2.
|Коринтианс
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|Сантос
|1:0
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|5.
|Сан-Паулу
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|12 - 13
|18
|8.
|Аваи
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|9.
|Ред Булл Брагантино
|0:1
|13
|4
|5
|4
|16 - 14
|17
|10.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 13
|16
|11.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|13.
|Коритиба Парана
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|14.
|Флуминенсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|15.
|Америка Минейро
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Гойяс
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|18.
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|19.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Форталеза
|12
|1
|4
|7
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Сантос
|1:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Аваи
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|0:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|15.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Сантос
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Ред Булл Брагантино
|0:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2