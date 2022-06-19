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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Гойяненсе
2:1
Второй тайм: 65'
Жувентуде
0'
11' Желтая карточка
Hayner
0:1
23' Гол
Алвес Родриго
0:1
37' Не забитый пенальти
Marlon Freitas
45' Желтая карточка
Jadson III
51' Красная карточка
Виллиам Матеус
55' Желтая карточка
Capixaba1
1:1
59' Гол
Airton Sousa
2:1
63' Гол
64' Желтая карточка

Ход матча

11'
Hayner
 
23'
0:1
Алвес Родриго
37'
Marlon Freitas
0:1
45'
 
Jadson III
46'
Airton Sousa
Фернандо Луис
 
46'
 
Elton I
Ирмер Жан
46'
 
Энрике Пауло
Oscar Ruiz
51'
 
Виллиам Матеус
55'
 
Capixaba1
59'
Airton Sousa
(Marlon Freitas)
1:1
63'
2:1
64'
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Жувентуде
1.85
3.70
5.00
Все Коэффициенты
1
Роналдо
2
Hayner
4
Edson
III
3
Ramon
XII
6
Jefferson
de
Oliveira4
5
Gabriel
Baralhas
8
Marlon
Freitas
7
Wellington
Rato
10
Luis
Pereira
III
11
Фернандо
Луис
IV
9
Diego
Churin
31
Cesar
Ribela
4
Thalisson
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
2
Алвес
Родриго
5
Ирмер
Жан
16
Jadson
III
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
7
Capixaba1
9
Ricardo
Bueno
11
Oscar
Ruiz
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Жувентуде
3-5-2

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Жувентуде

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:3
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Churin 3 0.23
Wellington Rato 3 0.23
Luis Pereira III 2 0.15
Marlon Freitas 1 0.08
Gabriel Baralhas 1 0.08
Jefferson de Oliveira4 1 0.08
Airton Sousa 1 0.08
Hayner 0 0
Лео Перейра 0 0
Фернандо Луис IV 0 0
Dudu V1 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.23
Ricardo Bueno 1 0.08
Jadson III 1 0.08
Ромуло 1 0.08
Алвес Родриго 1 0.08
Питта Исидро 1 0.08
Vitor Mendes 1 0.08
Vitor Gabriel1 1 0.08
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Paraguaio 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Pereira III 5 0
Hayner 5 0
Gabriel Baralhas 5 0
Лео Перейра 4 0
Edson III 3 0
Diego Churin 2 0
Fernando Edson 2 0
Энрике Артур II 0 1
Marlon Freitas 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuri Oliveira Lima 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Виллиам Матеус 3 1
Vitor Mendes 3 1
Jadson III 4 0
Ирмер Жан 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Jose M.F. Moreno Chico II 1 1
Vitor Gabriel1 2 0
Энрике Пауло 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Thalisson 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Питта Исидро 1 0
Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
5
45%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Пропущено

15
22
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
7
47%
3
14%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
13%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0
Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 4 1 23 - 7 25
2. Коринтианс 13 7 4 2 17 - 10 25
3. Интернасьонал Порту Алегре 2:2 13 5 7 1 18 - 13 22
4. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 13 - 13 21
5. Атлетико Минейро 13 5 6 2 19 - 14 21
6. Флуминенсе 1:0 13 5 3 5 14 - 14 18
7. Сан-Паулу 12 4 6 2 17 - 13 18
8. Ред Булл Брагантино 13 4 6 3 18 - 15 18
9. Сантос 13 4 6 3 18 - 13 18
10. Аваи 0:1 13 5 2 6 15 - 18 17
11. Ботафого Рибейрао 2:2 13 4 4 5 15 - 18 16
12. Атлетико Гойяненсе 2:1 13 4 4 5 14 - 18 16
13. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
14. Фламенго 13 4 3 6 13 - 15 15
15. Коритиба Парана 13 4 3 6 16 - 19 15
16. Америка Минейро 0:1 13 4 3 6 11 - 14 15
17. Гойяс 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
19. Жувентуде 1:2 13 2 4 7 12 - 23 10
20. Форталеза 1:0 13 2 4 7 10 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Коринтианс 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Атлетико Минейро 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Аваи 0:1 6 4 1 1 11 - 8 13
6. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
7. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Америка Минейро 0:1 6 3 2 1 8 - 5 11
10. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Атлетико Гойяненсе 2:1 7 3 2 2 8 - 6 11
12. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
13. Флуминенсе 1:0 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 2:2 6 2 4 0 10 - 7 10
15. Ботафого Рибейрао 2:2 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 1:0 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 1:2 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
2. Интернасьонал Порту Алегре 2:2 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Ботафого Рибейрао 2:2 7 2 3 2 8 - 10 9
7. Флуминенсе 1:0 6 2 2 2 5 - 5 8
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Жувентуде 1:2 6 1 2 3 6 - 11 5
14. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
15. Атлетико Гойяненсе 2:1 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 0:1 7 1 1 5 4 - 10 4
18. Америка Минейро 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
19. Форталеза 1:0 5 1 0 4 6 - 10 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • 46'
    Оскар Руис уходит с поля. Пауло Энрике выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Жадсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Марлон Фрейтас пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Алвес Родриго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Эйнер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Атлетико Гойяненсе
    Ничья
    Жувентуде
    1.85
    3.70
    5.00
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