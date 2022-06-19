2:1
Второй тайм: 65'
0'
11' Желтая карточкаHayner
0:1
23' ГолАлвес Родриго
0:1
37' Не забитый пенальтиMarlon Freitas
45' Желтая карточкаJadson III
51' Красная карточкаВиллиам Матеус
55' Желтая карточкаCapixaba1
1:1
59' ГолAirton Sousa
Ход матча
11'
23'
0:1
37'
0:1
45'
51'
55'
59'
1:1
63'
2:1
64'
1
Роналдо
2
Hayner
31
Cesar
Ribela
16
Jadson
III
11
Oscar
Ruiz
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 HaynerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
17 Лима ЛукасЗащитник
-
18 Лео ПерейраЗащитник
-
-
14 Gabriel Noga
-
-
16 Rickson
-
19 Airton Sousa
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Oscar RuizНападающий
- Запасные игроки
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
32 РомулоПолузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
-
-
-
17 Elton I
-
-
88 Gabriel Tota
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Жувентуде
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Churin
|3
|0.23
|Wellington Rato
|3
|0.23
|Luis Pereira III
|2
|0.15
|Marlon Freitas
|1
|0.08
|Gabriel Baralhas
|1
|0.08
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.08
|Airton Sousa
|1
|0.08
|Hayner
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.23
|Ricardo Bueno
|1
|0.08
|Jadson III
|1
|0.08
|Ромуло
|1
|0.08
|Алвес Родриго
|1
|0.08
|Питта Исидро
|1
|0.08
|Vitor Mendes
|1
|0.08
|Vitor Gabriel1
|1
|0.08
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Pereira III
|5
|0
|Hayner
|5
|0
|Gabriel Baralhas
|5
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Edson III
|3
|0
|Diego Churin
|2
|0
|Fernando Edson
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Marlon Freitas
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuri Oliveira Lima
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Виллиам Матеус
|3
|1
|Vitor Mendes
|3
|1
|Jadson III
|4
|0
|Ирмер Жан
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Vitor Gabriel1
|2
|0
|Энрике Пауло
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
5
45%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
36%
3
30%
76-90
Пропущено
15
22
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
7
47%
3
14%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
13%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0
Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|4
|1
|23 - 7
|25
|2.
|Коринтианс
|13
|7
|4
|2
|17 - 10
|25
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|13
|5
|7
|1
|18 - 13
|22
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|5.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|6.
|Флуминенсе
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|7.
|Сан-Паулу
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Ред Булл Брагантино
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Сантос
|13
|4
|6
|3
|18 - 13
|18
|10.
|Аваи
|0:1
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Ботафого Рибейрао
|2:2
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 13
|16
|14.
|Фламенго
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|15.
|Коритиба Парана
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|16.
|Америка Минейро
|0:1
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|17.
|Гойяс
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|19.
|Жувентуде
|1:2
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|20.
|Форталеза
|1:0
|13
|2
|4
|7
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Коринтианс
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Аваи
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Америка Минейро
|0:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|13.
|Флуминенсе
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|6
|2
|4
|0
|10 - 7
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|2:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|1:0
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|1:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Ботафого Рибейрао
|2:2
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Флуминенсе
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Жувентуде
|1:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|18.
|Америка Минейро
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|19.
|Форталеза
|1:0
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
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