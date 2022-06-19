2:0
Конец матча
0'
1:0
35' ГолФернандес Игнасио
55' Желтая карточкаMarinho II
60' Желтая карточкаФернандес Игнасио
63' Желтая карточкаФеррейра Мариано
66' Желтая карточкаВаргас Эдуардо
2:0
85' ГолAdemir Santos
86' Желтая карточкаAdemir Santos
90'+5
Ход матча
35'
55'
63'
66'
85'
2:0
86'
22
Эверсон
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
11
Keno
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
27 Calebe
-
41 Antonio Neto
-
-
2 Guga3
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
-
31 Marinho II
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Атлетико Минейро
Фламенго
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6
|0.46
|Фернандес Игнасио
|3
|0.23
|Саша Эдуардо
|2
|0.15
|Саварино Джефферсон
|2
|0.15
|Jair II
|1
|0.08
|Сарачо Федерико
|1
|0.08
|Варгас Эдуардо
|1
|0.08
|Savio
|1
|0.08
|Ademir Santos
|1
|0.08
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Keno
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|3
|0.23
|Перейра Андреас
|2
|0.15
|Виллиан Арао
|2
|0.15
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.08
|Энрике Бруно
|1
|0.08
|Айртон Лукас
|1
|0.08
|Исла Маурисио
|1
|0.08
|Рибейро Эвертон
|1
|0.08
|Педро Гильерме
|1
|0.08
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Marinho II
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marinho II
|4
|0
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Joao Gomes
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
11%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2
Фламенго
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2
Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|4
|1
|23 - 7
|25
|2.
|Коринтианс
|13
|7
|4
|2
|17 - 10
|25
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|13
|5
|7
|1
|18 - 13
|22
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|5.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|6.
|Флуминенсе
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|7.
|Сан-Паулу
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Ред Булл Брагантино
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Сантос
|13
|4
|6
|3
|18 - 13
|18
|10.
|Аваи
|0:1
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Ботафого Рибейрао
|2:2
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 13
|16
|14.
|Фламенго
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|15.
|Коритиба Парана
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|16.
|Америка Минейро
|0:1
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|17.
|Гойяс
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|19.
|Жувентуде
|1:2
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|20.
|Форталеза
|1:0
|13
|2
|4
|7
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Коринтианс
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Аваи
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Америка Минейро
|0:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|13.
|Флуминенсе
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|6
|2
|4
|0
|10 - 7
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|2:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|1:0
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|1:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Ботафого Рибейрао
|2:2
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Флуминенсе
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Жувентуде
|1:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|18.
|Америка Минейро
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|19.
|Форталеза
|1:0
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
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