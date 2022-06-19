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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
35' Гол
Фернандес Игнасио
55' Желтая карточка
Marinho II
60' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
63' Желтая карточка
Феррейра Мариано
66' Желтая карточка
Варгас Эдуардо
2:0
85' Гол
Ademir Santos
86' Желтая карточка
Ademir Santos
90'+5
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
26
Фернандес
Игнасио
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
10
Варгас
Эдуардо
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
35
Joao
Gomes
18
Перейра
Андреас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Витиньо
Виктор
9
Габриэл
Барбоза
Атлетико Минейро
4-4-2
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Фламенго

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
0:2
СA
4:1
СA
0:2
БСА
4:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 0.46
Фернандес Игнасио 3 0.23
Саша Эдуардо 2 0.15
Саварино Джефферсон 2 0.15
Jair II 1 0.08
Сарачо Федерико 1 0.08
Варгас Эдуардо 1 0.08
Savio 1 0.08
Ademir Santos 1 0.08
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 3 0.23
Перейра Андреас 2 0.15
Виллиан Арао 2 0.15
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.08
Энрике Бруно 1 0.08
Айртон Лукас 1 0.08
Исла Маурисио 1 0.08
Рибейро Эвертон 1 0.08
Педро Гильерме 1 0.08
Лазаро 0 0
Котулио Матеус 0 0
Marinho II 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Арана Гильерме 4 0
Халк Живанилдо 3 0
Фернандес Игнасио 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Jair II 3 0
Аллан Соуза 3 0
Эверсон 2 0
Rubens 2 0
Ademir Santos 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Calebe 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marinho II 4 0
Габриэл Барбоза 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Joao Gomes 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Тьяго Маия 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
11%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2
Фламенго
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2
Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 4 1 23 - 7 25
2. Коринтианс 13 7 4 2 17 - 10 25
3. Интернасьонал Порту Алегре 2:2 13 5 7 1 18 - 13 22
4. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 13 - 13 21
5. Атлетико Минейро 13 5 6 2 19 - 14 21
6. Флуминенсе 1:0 13 5 3 5 14 - 14 18
7. Сан-Паулу 12 4 6 2 17 - 13 18
8. Ред Булл Брагантино 13 4 6 3 18 - 15 18
9. Сантос 13 4 6 3 18 - 13 18
10. Аваи 0:1 13 5 2 6 15 - 18 17
11. Ботафого Рибейрао 2:2 13 4 4 5 15 - 18 16
12. Атлетико Гойяненсе 2:1 13 4 4 5 14 - 18 16
13. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
14. Фламенго 13 4 3 6 13 - 15 15
15. Коритиба Парана 13 4 3 6 16 - 19 15
16. Америка Минейро 0:1 13 4 3 6 11 - 14 15
17. Гойяс 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
19. Жувентуде 1:2 13 2 4 7 12 - 23 10
20. Форталеза 1:0 13 2 4 7 10 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Коринтианс 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Атлетико Минейро 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Аваи 0:1 6 4 1 1 11 - 8 13
6. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
7. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Америка Минейро 0:1 6 3 2 1 8 - 5 11
10. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Атлетико Гойяненсе 2:1 7 3 2 2 8 - 6 11
12. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
13. Флуминенсе 1:0 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 2:2 6 2 4 0 10 - 7 10
15. Ботафого Рибейрао 2:2 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 1:0 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 1:2 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
2. Интернасьонал Порту Алегре 2:2 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Ботафого Рибейрао 2:2 7 2 3 2 8 - 10 9
7. Флуминенсе 1:0 6 2 2 2 5 - 5 8
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Жувентуде 1:2 6 1 2 3 6 - 11 5
14. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
15. Атлетико Гойяненсе 2:1 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 0:1 7 1 1 5 4 - 10 4
18. Америка Минейро 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
19. Форталеза 1:0 5 1 0 4 6 - 10 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Фернандес Игнасио бьет в цель!
    • 32'
      Жаир уходит с поля. Отавио II выходит вместо него
    • Первый тайм начался
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