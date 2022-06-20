Стадион: Nordre Aasen
0'
1:0
4' ГолJakob Napoleon Romsaas
1:1
50' ПенальтиМихаэль Петер
53' Желтая карточкаMathias Blaarud
63' Желтая карточкаBendik Rise
1:2
74' ГолAnders Johannessen Nord
1:3
78' ГолЙоунссон Йоунатан
Ход матча
4'
50'
1:1
53'
63'
74'
78'
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ulrich NessНападающий
-
-
-
-
25 Henrik Hagen
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Eirik LerengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Скейд
Согндаль
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.4
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.3
|Anders Johansen
|1
|0.1
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.1
|Мельхиор Маркус
|1
|0.1
|Bendik Rise
|0
|0
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Erik Nordengen
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0.3
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3
|0.3
|Ховен Андреас
|2
|0.2
|Михаэль Петер
|2 (1)
|0.2
|Axel Kryger
|1
|0.1
|Andreas van der Spa
|1
|0.1
|Mathias Blaarud
|1
|0.1
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.1
|Anders Johannessen Nord
|1
|0.1
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.1
|Матисен Ульрик
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|0
|0
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anders Johansen
|2
|0
|Bendik Rise
|2
|0
|Мельхиор Маркус
|2
|0
|Stian Pettersen I
|1
|0
|Gabriel Andersen
|1
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|4
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Mathias Blaarud
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
20%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
5
33%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фригг - Скейд 0:1 КФУМ - Скейд 3:0 Скейд - Санднес 0:1 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1
Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2 Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3
Согндаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5
Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|8
|2
|0
|32 - 7
|26
|2.
|Мьёндален
|10
|7
|1
|2
|15 - 14
|22
|3.
|Ранхейм
|2:0
|10
|6
|2
|2
|15 - 13
|20
|4.
|Санднес
|2:2
|10
|6
|1
|3
|14 - 15
|19
|5.
|Стабек
|10
|5
|4
|1
|14 - 4
|19
|6.
|КФУМ
|2:2
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Согндаль
|3:1
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|8.
|Старт
|10
|4
|4
|2
|21 - 12
|16
|9.
|Фредрикстад
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Рёуфосс
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|11.
|Осане
|0:2
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|12.
|Брюне
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|13.
|Конгсвингер
|2:2
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|14.
|Гроруд
|2:2
|10
|0
|6
|4
|14 - 20
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|16.
|Скейд
|1:3
|10
|1
|0
|9
|11 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|2.
|Бранн
|5
|3
|2
|0
|15 - 2
|11
|3.
|Старт
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|4.
|Согндаль
|3:1
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Конгсвингер
|2:2
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Рёуфосс
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|7.
|КФУМ
|2:2
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Санднес
|2:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Ранхейм
|2:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|Фредрикстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Брюне
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Стабек
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Осане
|0:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|14.
|Скейд
|1:3
|6
|1
|0
|5
|9 - 13
|3
|15.
|Гроруд
|2:2
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Стабек
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|Ранхейм
|2:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Санднес
|2:2
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|5.
|КФУМ
|2:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Согндаль
|3:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Мьёндален
|4
|2
|1
|1
|5 - 9
|7
|8.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|Стйордалс Блинк
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Осане
|0:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Фредрикстад
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|12.
|Гроруд
|2:2
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|13.
|Рёуфосс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|14.
|Брюне
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|15.
|Конгсвингер
|2:2
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|16.
|Скейд
|1:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
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