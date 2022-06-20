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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Скейд
2:3
Конец матча
Согндаль
0'
1:0
4' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
1:1
50' Пенальти
Михаэль Петер
53' Желтая карточка
Mathias Blaarud
63' Желтая карточка
Bendik Rise
1:2
74' Гол
Anders Johannessen Nord
1:3
78' Гол
Йоунссон Йоунатан
2:3
90' Гол
Gabriel Andersen
90' Желтая карточка
Боянг Сулайман
90'+5
12
Гундерсен
Андерс
8
Stian
Pettersen
I
4
Fredrik
Tobias
Berglie
33
Tomas
Borgersen
29
Боянг
Сулайман
39
Bendik
Rise
7
Мельхиор
Маркус
15
Morten
Renaa
Olsen
11
David
Hickson
9
Будусон
Джонни
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
26
Andreas
van
der
Spa
16
Eirik
Lereng
11
Ховен
Андреас
7
Йоунссон
Йоунатан
17
Mathias
Blaarud
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
28
Erik
Groenner
14
Михаэль
Петер
Скейд
3-4-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Скейд
Согндаль

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:2
ПД
4:2
А
1:1
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будусон Джонни 4 (1) 0.4
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.3
Anders Johansen 1 0.1
Gabriel Andersen 1 0.1
Fredrik Tobias Berglie 1 0.1
Мельхиор Маркус 1 0.1
Bendik Rise 0 0
Боянг Сулайман 0 0
Erik Nordengen 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 3 0.3
Ингимюндарсон Вальдимар 3 0.3
Ховен Андреас 2 0.2
Михаэль Петер 2 (1) 0.2
Axel Kryger 1 0.1
Andreas van der Spa 1 0.1
Mathias Blaarud 1 0.1
Росет Мартин-Уве 1 0.1
Anders Johannessen Nord 1 0.1
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.1
Матисен Ульрик 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 0 0
Kristoffer Nessoe 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Johansen 2 0
Bendik Rise 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Stian Pettersen I 1 0
Gabriel Andersen 1 0
Боянг Сулайман 1 0
Fredrik Tobias Berglie 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Mathias Blaarud 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Фей Рензе 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
4
36%
3
19%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
17%
4
24%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
30%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фригг - Скейд 0:1 КФУМ - Скейд 3:0 Скейд - Санднес 0:1 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1
Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2 Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3
Согндаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5
Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 8 2 0 32 - 7 26
2. Мьёндален 10 7 1 2 15 - 14 22
3. Ранхейм 10 6 2 2 15 - 14 20
4. Санднес 10 6 1 3 14 - 15 19
5. Стабек 10 5 4 1 14 - 4 19
6. КФУМ 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Согндаль 10 5 2 3 17 - 16 17
8. Старт 10 4 4 2 21 - 12 16
9. Фредрикстад 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Рёуфосс 9 2 4 3 9 - 15 10
11. Осане 10 2 3 5 12 - 21 9
12. Брюне 10 2 2 6 11 - 15 8
13. Конгсвингер 10 2 2 6 11 - 16 8
14. Гроруд 10 0 6 4 14 - 20 6
15. Стйордалс Блинк 10 1 2 7 11 - 20 5
16. Скейд 10 1 0 9 12 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 6 5 0 1 10 - 5 15
2. Бранн 5 3 2 0 15 - 2 11
3. Старт 5 2 3 0 11 - 6 9
4. Согндаль 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Конгсвингер 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Рёуфосс 5 2 2 1 5 - 6 8
7. КФУМ 5 2 2 1 8 - 8 8
8. Санднес 5 2 1 2 8 - 10 7
9. Ранхейм 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Фредрикстад 4 2 1 1 6 - 4 7
11. Брюне 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Стабек 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Осане 5 1 1 3 6 - 14 4
14. Скейд 6 1 0 5 10 - 13 3
15. Гроруд 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Стйордалс Блинк 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 5 5 0 0 17 - 5 15
2. Стабек 6 4 2 0 12 - 2 14
3. Ранхейм 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Санднес 5 4 0 1 6 - 5 12
5. КФУМ 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Согндаль 5 2 2 1 8 - 9 8
7. Мьёндален 4 2 1 1 5 - 9 7
8. Старт 5 2 1 2 10 - 6 7
9. Стйордалс Блинк 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Осане 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Фредрикстад 5 1 1 3 8 - 10 4
12. Гроруд 6 0 4 2 9 - 11 4
13. Рёуфосс 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Брюне 5 0 1 4 5 - 10 1
15. Конгсвингер 5 0 0 5 2 - 9 0
16. Скейд 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Боянг Сулайман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Gabriel Andersen бьет в цель!
  • 90'
    Sondre Oerjasaeter уходит с поля. Erik Flataker выходит вместо него
  • 85'
    Marcus Melchior уходит с поля. Florind Lokaj выходит вместо него
  • 85'
    Tomas Borgersen уходит с поля. Erik Nordengen выходит вместо него
  • 84'
    Bendik Rise уходит с поля. Emil Tjoestheim выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Jakob Napoleon Romsaas бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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