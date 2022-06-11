1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
22
Эверсон
2
Guga3
11
Keno
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
33
Savio
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
44
Lucas
Pires
15
Bryan
Angulo
25
Vinicius3
12
Rwan
Seco
30
Lucas
Braga
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 KenoПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 SavioНападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
41 Antonio Neto
-
-
-
27 Calebe
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Bryan AnguloПолузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
-
12 Rwan SecoПолузащитник
-
30 Lucas BragaНападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
-
40 БруниньоЗащитник
- Защитник
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
Атлетико Минейро
Сантос
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6
|0.55
|Фернандес Игнасио
|2
|0.18
|Саша Эдуардо
|2
|0.18
|Саварино Джефферсон
|2
|0.18
|Jair II
|1
|0.09
|Сарачо Федерико
|1
|0.09
|Варгас Эдуардо
|1
|0.09
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|5
|0.45
|Баптистао Лео
|2
|0.18
|Vinicius3
|2
|0.18
|Bryan Angulo
|1
|0.09
|Lucas Braga
|1
|0.09
|Rwan Seco
|1
|0.09
|Майкон Перейра
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Jair II
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Эверсон
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Ademir Santos
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|4
|0
|Madson II
|3
|0
|Marcos Leonardo
|3
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Vinicius3
|2
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Ауро Альваро
|1
|0
|Жуан Пауло
|1
|0
|Бруниньо
|1
|0
|Габриэль Эдуардо
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
21%
2
22%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2
Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1
Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба Парана - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|4
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Атлетико Минейро
|1:0
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Ред Булл Брагантино
|1:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|6.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|7.
|Коритиба Парана
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Флуминенсе
|0:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|10.
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|12.
|Гойяс
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|13.
|Сантос
|0:1
|11
|3
|4
|4
|13 - 10
|13
|14.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|11
|2
|5
|4
|8 - 13
|11
|17.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Куяба
|0:1
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|20.
|Форталеза
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба Парана
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Атлетико Минейро
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Сантос
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Ред Булл Брагантино
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Флуминенсе
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|16.
|Куяба
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Форталеза
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Ред Булл Брагантино
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Флуминенсе
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Куяба
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Атлетико Минейро
|1:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|15.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Сантос
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Коритиба Парана
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1