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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Минейро
1:0
Первый тайм: 20'
Сантос
0'
1:0
6' Гол
Savio

Ход матча

6'
Savio
(Keno)
1:0
12'
 
Ауро Альваро
Madson II
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Сантос
4.20
4.75
8.80
Все Коэффициенты
22
Эверсон
2
Guga3
3
Алонсо
Хуниор
4
Ревер
Умберто
13
Арана
Гильерме
11
Keno
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
26
Фернандес
Игнасио
7
Халк
Живанилдо
33
Savio
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
6
Sandry
Santos
15
Bryan
Angulo
25
Vinicius3
12
Rwan
Seco
30
Lucas
Braga
Атлетико Минейро
4-4-2
Сантос
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сантос

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:1
К
1:2
К
0:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
СA
4:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 0.55
Фернандес Игнасио 2 0.18
Саша Эдуардо 2 0.18
Саварино Джефферсон 2 0.18
Jair II 1 0.09
Сарачо Федерико 1 0.09
Варгас Эдуардо 1 0.09
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 5 0.45
Баптистао Лео 2 0.18
Vinicius3 2 0.18
Bryan Angulo 1 0.09
Lucas Braga 1 0.09
Rwan Seco 1 0.09
Майкон Перейра 0 0
Бруниньо 0 0
Габриэль Эдуардо 0 0
Madson II 0 0
Хулио Джоян 0 0
Sandry Santos 0 0
Angelo Borges 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Халк Живанилдо 3 0
Арана Гильерме 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Jair II 2 0
Аллан Соуза 2 0
Эверсон 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Keno 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Ademir Santos 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 4 0
Madson II 3 0
Marcos Leonardo 3 0
Хулио Джоян 2 0
Vinicius3 2 0
Майкон Перейра 1 0
Ауро Альваро 1 0
Жуан Пауло 1 0
Бруниньо 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Lucas Pires 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
21%
2
22%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2
Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1
Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба Парана - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
2. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 4 1 17 - 5 19
3. Атлетико Минейро 1:0 11 5 4 2 17 - 13 19
4. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
5. Ред Булл Брагантино 1:0 11 4 4 3 12 - 10 16
6. Сан-Паулу 10 3 6 1 16 - 12 15
7. Коритиба Парана 10 4 3 3 14 - 12 15
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Флуминенсе 0:0 11 4 3 4 13 - 12 15
10. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
12. Гойяс 10 3 4 3 11 - 13 13
13. Сантос 0:1 11 3 4 4 13 - 10 13
14. Ботафого Рибейрао 10 3 3 4 12 - 15 12
15. Фламенго 10 3 3 4 10 - 10 12
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 11 2 5 4 8 - 13 11
17. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
18. Куяба 0:1 11 3 2 6 8 - 13 11
19. Жувентуде 11 2 4 5 10 - 19 10
20. Форталеза 10 1 3 6 7 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба Парана 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Атлетико Минейро 1:0 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Сантос 0:1 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
9. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
10. Ред Булл Брагантино 1:0 6 2 2 2 7 - 5 8
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Флуминенсе 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 0:1 6 1 2 3 3 - 5 5
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Форталеза 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ред Булл Брагантино 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Флуминенсе 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Куяба 0:1 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Атлетико Минейро 1:0 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Фламенго 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
15. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
16. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Сантос 0:1 5 0 2 3 3 - 6 2
19. Коритиба Парана 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • 12'
    Мадсон уходит с поля. Ауро Альваро выходит вместо него
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Савио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Сантос
4.20
4.75
8.80
Все Коэффициенты
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