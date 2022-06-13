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Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 8'
Аваи
0'
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Аваи
4.60
3.55
4.70
Все Коэффициенты
1
Фернандес
Роберто
III
20
Daniel
Borges
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
29
Виктор
Жоао
II
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
14
Chayene
89
Erison
70
Vinicius5
1
Douglas
Friedrich
13
Kevin
II
14
Raniele
31
Chaves
Arthur
33
Кортез
Бруно
16
Клебер
Жан
8
Bruno
Silva
II
22
Carlos
Eduardo3
90
William
Pottker
77
Bissoli
11
Мурики
Гильерме
Ботафого Рибейрао
4-4-2
Аваи
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Аваи

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:1
СA
2:0
СA
0:2
К
4:2
КБ
2:2
СA
3:2
СA
2:1
КБ
1:1
КБ
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 5 (1) 0.5
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.2
Daniel Borges 1 0.1
Куэста Виктор 1 0.1
Виктор Жоао II 1 0.1
Каррейро Патрик 1 0.1
Фернандес Лукас IV 0 0
Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 4 (1) 0.4
Мурики Гильерме 3 (2) 0.3
Morato 2 0.2
Raniele 1 0.1
William Pottker 1 (1) 0.1
Kevin II 0 0
Carlos Eduardo3 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 3 0
Кану Рубенилсон 2 0
Куэста Виктор 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Chayene 2 0
Daniel Borges 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Vinicius5 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Kayque 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Erison 1 0
Luis Oyama 1 0
Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дентиньо 4 0
Кортез Бруно 3 0
Bruno Silva II 3 0
Douglas Friedrich 1 1
Diego Rodrigues de Matos 1 1
William Pottker 2 0
Клебер Жан 2 0
Carlos Eduardo3 2 0
Raniele 2 0
Chaves Arthur 2 0
Morato 0 1
Мурики Гильерме 1 0
Копете Джонатан 1 0
Matheus Galdezani 1 0
Gledson I 1 0
Брессан Матеус 1 0
Kevin II 1 0
Jean Pyerre 1 0
Bissoli 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
3
20%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1
Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1
Аваи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1
Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 6 4 1 19 - 5 22
2. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
3. Сан-Паулу 11 4 6 1 17 - 12 18
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 6 1 14 - 10 18
5. Атлетико Минейро 11 4 5 2 17 - 14 17
6. Атлетико Паранаэнсе 11 5 2 4 11 - 12 17
7. Коритиба Парана 11 4 3 4 14 - 14 15
8. Флуминенсе 11 4 2 5 13 - 14 14
9. Сантос 11 3 5 3 14 - 10 14
10. Америка Минейро 11 4 2 5 11 - 13 14
11. Ред Булл Брагантино 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Сеара 11 3 5 3 13 - 13 14
13. Гойяс 11 3 5 3 12 - 14 14
14. Ботафого Рибейрао 0:0 11 3 4 4 12 - 15 13
15. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
16. Фламенго 11 3 3 5 11 - 13 12
17. Аваи 0:0 11 3 3 5 11 - 15 12
18. Куяба 11 3 3 5 9 - 13 12
19. Жувентуде 11 2 4 5 10 - 19 10
20. Форталеза 11 1 4 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
7. Аваи 0:0 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
9. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
10. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
11. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
12. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Гойяс 5 1 4 0 6 - 5 7
15. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
3. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
4. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Ботафого Рибейрао 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
13. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
18. Сантос 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Аваи 0:0 6 0 2 4 3 - 9 2
20. Коритиба Парана 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Аваи
4.60
3.55
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 0:0 Аваи онлайн

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