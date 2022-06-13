0:0
Первый тайм: 8'
0'
16
Угу
Мигель
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
14
Chayene
89
Erison
70
Vinicius5
13
Kevin
II
14
Raniele
33
Кортез
Бруно
16
Клебер
Жан
77
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
14 ChayeneПолузащитник
-
89 ErisonНападающий
-
70 Vinicius5Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
62 Kayque
-
27 Rikelmi
-
23 Romildo
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
-
14 RanieleЗащитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 BissoliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 ВладимирВратарь
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
-
9 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 MoratoНападающий
- Нападающий
-
-
17 Vinicius6
-
83 Gledson I
-
5 Nonoca
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Аваи
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|5 (1)
|0.5
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.2
|Daniel Borges
|1
|0.1
|Куэста Виктор
|1
|0.1
|Виктор Жоао II
|1
|0.1
|Каррейро Патрик
|1
|0.1
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Аваи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|4 (1)
|0.4
|Мурики Гильерме
|3 (2)
|0.3
|Morato
|2
|0.2
|Raniele
|1
|0.1
|William Pottker
|1 (1)
|0.1
|Kevin II
|0
|0
|Carlos Eduardo3
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Кану Рубенилсон
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Chayene
|2
|0
|Daniel Borges
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Vinicius5
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Erison
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
Аваи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дентиньо
|4
|0
|Кортез Бруно
|3
|0
|Bruno Silva II
|3
|0
|Douglas Friedrich
|1
|1
|Diego Rodrigues de Matos
|1
|1
|William Pottker
|2
|0
|Клебер Жан
|2
|0
|Carlos Eduardo3
|2
|0
|Raniele
|2
|0
|Chaves Arthur
|2
|0
|Morato
|0
|1
|Мурики Гильерме
|1
|0
|Копете Джонатан
|1
|0
|Matheus Galdezani
|1
|0
|Gledson I
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Kevin II
|1
|0
|Jean Pyerre
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Lucas Ventura
|1
|0
|Arthur Neves
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
3
20%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1
Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1
Аваи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1
Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|6
|1
|14 - 10
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|7.
|Коритиба Парана
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|8.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Сантос
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Америка Минейро
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|11.
|Ред Булл Брагантино
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|13.
|Гойяс
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|17.
|Аваи
|0:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|18.
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|20.
|Форталеза
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Аваи
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Гойяс
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Сантос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Аваи
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Коритиба Парана
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2