0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаVinicius5
28' Желтая карточкаCarlos Eduardo3
0:1
45' ГолKevin II
53' Желтая карточкаУгу Мигель
68' Желтая карточкаRaniele
74' Желтая карточкаRomildo
75' Желтая карточкаBruno Silva II
82' Желтая карточкаMatheus Galdezani
83' Желтая карточкаВладимир
90' Желтая карточкаErison
90' Вторая желтая карточкаBruno Silva II
90'+8
Ход матча
18'
28'
45'
0:1
53'
56'
68'
74'
75'
83'
87'
90'
90'
16
Угу
Мигель
55
Luis
Oyama
14
Chayene
70
Vinicius5
6
Че
Че
89
Erison
13
Kevin
II
14
Raniele
33
Кортез
Бруно
16
Клебер
Жан
77
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
14 ChayeneПолузащитник
-
70 Vinicius5Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
62 Kayque
-
27 Rikelmi
-
23 Romildo
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
-
14 RanieleЗащитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 BissoliНападающий
- Запасные игроки
-
89 ВладимирВратарь
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
-
9 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 MoratoНападающий
- Нападающий
-
-
17 Vinicius6
-
83 Gledson I
-
5 Nonoca
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Аваи
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|5 (1)
|0.45
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.18
|Daniel Borges
|1
|0.09
|Куэста Виктор
|1
|0.09
|Виктор Жоао II
|1
|0.09
|Каррейро Патрик
|1
|0.09
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Аваи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|4 (1)
|0.36
|Мурики Гильерме
|3 (2)
|0.27
|Morato
|2
|0.18
|Kevin II
|1
|0.09
|Raniele
|1
|0.09
|William Pottker
|1 (1)
|0.09
|Carlos Eduardo3
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Кану Рубенилсон
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Vinicius5
|2
|0
|Chayene
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Daniel Borges
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Romildo
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
Аваи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Silva II
|4
|1
|Дентиньо
|4
|0
|Кортез Бруно
|3
|0
|Carlos Eduardo3
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Douglas Friedrich
|1
|1
|Diego Rodrigues de Matos
|1
|1
|William Pottker
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Клебер Жан
|2
|0
|Chaves Arthur
|2
|0
|Morato
|0
|1
|Мурики Гильерме
|1
|0
|Копете Джонатан
|1
|0
|Владимир
|1
|0
|Gledson I
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Kevin II
|1
|0
|Jean Pyerre
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Lucas Ventura
|1
|0
|Arthur Neves
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
17
15
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
12%
1
7%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1
Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1
Аваи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1
Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|12
|7
|3
|2
|16 - 9
|24
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:1
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|Ред Булл Брагантино
|12
|4
|5
|3
|16 - 13
|17
|9.
|Фламенго
|2:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|10.
|Коритиба Парана
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|11.
|Флуминенсе
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|12.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|13.
|Америка Минейро
|0:0
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|14.
|Аваи
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Гойяс
|1:2
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Куяба
|0:2
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|19.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Форталеза
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Америка Минейро
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Коринтианс
|1:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|8.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Фламенго
|2:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:1
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Флуминенсе
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Гойяс
|1:2
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|16.
|Куяба
|0:2
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|2.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:1
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|5.
|Флуминенсе
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|1:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Куяба
|0:2
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фламенго
|2:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|17.
|Аваи
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Америка Минейро
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2