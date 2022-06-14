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Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Аваи
0'
18' Желтая карточка
Vinicius5
28' Желтая карточка
Carlos Eduardo3
0:1
45' Гол
Kevin II
53' Желтая карточка
Угу Мигель
68' Желтая карточка
Raniele
74' Желтая карточка
Romildo
75' Желтая карточка
Bruno Silva II
82' Желтая карточка
Matheus Galdezani
83' Желтая карточка
Владимир
90' Желтая карточка
Erison
90' Вторая желтая карточка
Bruno Silva II
90'+8
1
Фернандес
Роберто
III
20
Daniel
Borges
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
55
Luis
Oyama
14
Chayene
70
Vinicius5
6
Че
Че
29
Виктор
Жоао
II
89
Erison
1
Douglas
Friedrich
13
Kevin
II
14
Raniele
31
Chaves
Arthur
33
Кортез
Бруно
8
Bruno
Silva
II
90
William
Pottker
16
Клебер
Жан
22
Carlos
Eduardo3
11
Мурики
Гильерме
77
Bissoli
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Аваи
4-1-4-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Аваи

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:1
СA
2:0
СA
0:2
К
4:2
КБ
2:2
СA
3:2
СA
2:1
КБ
1:1
КБ
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 5 (1) 0.45
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.18
Daniel Borges 1 0.09
Куэста Виктор 1 0.09
Виктор Жоао II 1 0.09
Каррейро Патрик 1 0.09
Фернандес Лукас IV 0 0
Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 4 (1) 0.36
Мурики Гильерме 3 (2) 0.27
Morato 2 0.18
Kevin II 1 0.09
Raniele 1 0.09
William Pottker 1 (1) 0.09
Carlos Eduardo3 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 3 0
Кану Рубенилсон 2 0
Куэста Виктор 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Vinicius5 2 0
Chayene 2 0
Erison 2 0
Угу Мигель 1 0
Daniel Borges 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Kayque 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Romildo 1 0
Luis Oyama 1 0
Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Silva II 4 1
Дентиньо 4 0
Кортез Бруно 3 0
Carlos Eduardo3 3 0
Raniele 3 0
Douglas Friedrich 1 1
Diego Rodrigues de Matos 1 1
William Pottker 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Клебер Жан 2 0
Chaves Arthur 2 0
Morato 0 1
Мурики Гильерме 1 0
Копете Джонатан 1 0
Владимир 1 0
Gledson I 1 0
Брессан Матеус 1 0
Kevin II 1 0
Jean Pyerre 1 0
Bissoli 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

17
15
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
12%
1
7%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1
Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1
Аваи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1
Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 12 7 3 2 16 - 9 24
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 6 4 1 19 - 5 22
3. Интернасьонал Порту Алегре 2:1 12 5 6 1 16 - 11 21
4. Сан-Паулу 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Атлетико Минейро 12 4 6 2 17 - 14 18
6. Сантос 12 4 5 3 16 - 11 17
7. Атлетико Паранаэнсе 0:1 12 5 2 5 11 - 13 17
8. Ред Булл Брагантино 12 4 5 3 16 - 13 17
9. Фламенго 2:0 12 4 3 5 13 - 13 15
10. Коритиба Парана 12 4 3 5 16 - 18 15
11. Флуминенсе 0:0 12 4 3 5 13 - 14 15
12. Сеара 12 3 6 3 13 - 13 15
13. Америка Минейро 0:0 12 4 3 5 11 - 13 15
14. Аваи 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Гойяс 1:2 12 3 5 4 13 - 16 14
16. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 12 - 16 12
18. Куяба 0:2 12 3 3 6 9 - 15 12
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 11 1 4 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Америка Минейро 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Коринтианс 1:0 5 3 2 0 8 - 2 11
7. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
8. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Атлетико Паранаэнсе 0:1 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
11. Фламенго 2:0 6 3 1 2 7 - 4 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 2:1 5 2 3 0 8 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
14. Флуминенсе 0:0 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Гойяс 1:2 6 1 4 1 7 - 7 7
16. Куяба 0:2 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Ботафого Рибейрао 5 1 1 3 6 - 8 4
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 7 4 1 2 8 - 7 13
2. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
3. Интернасьонал Порту Алегре 2:1 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
5. Флуминенсе 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Гойяс 1:2 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Паранаэнсе 0:1 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Куяба 0:2 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 2:0 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
16. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
17. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 0:0 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Бруно Силва получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    91'
    Erison получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Клебер Жан уходит с поля. Lucas Ventura выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    82'
    Матеус Гальдезани получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    William Pottker уходит с поля. Морато выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Kevin бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Eduardo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Vinicius получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 0:1 Аваи онлайн

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