1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаКаррейро Патрик
38' Желтая карточкаКану Рубенилсон
45' Желтая карточкаPatrick I
51' Желтая карточкаСаравия Ренсо
56' Желтая карточкаКальери Хонатан
1:0
61' ГолKayque
65' Желтая карточкаАрболеда Роберт
71' Желтая карточкаMauro Joel Carli
76' Желтая карточкаKayque
83' Желтая карточкаКуэста Виктор
90'+8
Ход матча
35'
38'
45'
51'
56'
61'
1:0
65'
71'
76'
83'
86'
87'
62
Kayque
16
Угу
Мигель
70
Vinicius5
89
Erison
43
Пиазон
Лукас
93
Жандрей
16
Leo
XV
26
Igor
Gomes
34
Welington
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 KayqueПолузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
70 Vinicius5Нападающий
-
89 ErisonНападающий
-
43 Пиазон ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Daniel Cruz
-
27 Rikelmi
-
14 Chayene
-
-
-
47 Jefinho
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
- Нападающий
-
88 Patrick IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
29 Pablo Maia
-
-
23 Eder1
-
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Сан-Паулу
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед
32 матча
28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.6%
43.8%
40.6%
5 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|5 (1)
|0.42
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.17
|Daniel Borges
|1
|0.08
|Куэста Виктор
|1
|0.08
|Виктор Жоао II
|1
|0.08
|Kayque
|1
|0.08
|Каррейро Патрик
|1
|0.08
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (1)
|0.75
|Лусиано Невес
|3 (1)
|0.25
|Patrick I
|1
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.08
|Nikao
|1
|0.08
|Eder1
|1
|0.08
|Rodrigo Nestor
|1
|0.08
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|4
|0
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Vinicius5
|2
|0
|Chayene
|2
|0
|Kayque
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Daniel Borges
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Mauro Joel Carli
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Romildo
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Gomes
|4
|1
|Коста Диего
|5
|0
|Alisson II
|4
|0
|Рафинья Марсио
|3
|0
|Leo XV
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Миранда Жоао
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Rodrigo Nestor
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
5
56%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
75%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
5
42%
2
12%
76-90
Пропущено
17
13
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
6
46%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0
Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2
Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4:2
|12
|7
|4
|1
|23 - 7
|25
|2.
|Коринтианс
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|Сан-Паулу
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|12 - 13
|18
|7.
|Аваи
|1:0
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|8.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|9.
|Ред Булл Брагантино
|12
|4
|5
|3
|16 - 13
|17
|10.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|11.
|Коритиба Парана
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|12.
|Флуминенсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|13.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|14.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|15.
|Америка Минейро
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Гойяс
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|2:4
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|18.
|Куяба
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|19.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Форталеза
|0:1
|12
|1
|4
|7
|7 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4:2
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Аваи
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|2:4
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Форталеза
|0:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4:2
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|2:4
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2