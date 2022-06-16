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Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
1:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
35' Желтая карточка
Каррейро Патрик
38' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
45' Желтая карточка
Patrick I
51' Желтая карточка
Саравия Ренсо
56' Желтая карточка
Кальери Хонатан
1:0
61' Гол
Kayque
65' Желтая карточка
Арболеда Роберт
71' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
76' Желтая карточка
Kayque
83' Желтая карточка
Куэста Виктор
90'+8
1
Фернандес
Роберто
III
4
Кану
Рубенилсон
3
Mauro
Joel
Carli
15
Куэста
Виктор
2
Саравия
Ренсо
8
Каррейро
Патрик
62
Kayque
16
Угу
Мигель
70
Vinicius5
89
Erison
43
Пиазон
Лукас
93
Жандрей
4
Коста
Диего
5
Арболеда
Роберт
16
Leo
XV
13
Рафинья
Марсио
26
Igor
Gomes
25
Rodrigo
Nestor
34
Welington
11
Лусиано
Невес
88
Patrick
I
9
Кальери
Хонатан
Ботафого Рибейрао
3-4-3
Сан-Паулу
3-4-3

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Сан-Паулу

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед

32 матча

28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.6%
43.8%
40.6%
5 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
П
2:0
ПА
1:1
ПА
1:0
К
4:2
ПА
2:0
КБ
2:2
БСА
2:4
БСА
3:0
П
0:2
БСА
1:1
БСА
0:0
П
1:3
СA
4:0
СA
4:2
CP
4:0
СA
2:2
СA
0:2
CP
2:1
СA
2:0
СA
1:2
CP
5:0
СA
3:2
СA
3:1
CP
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 5 (1) 0.42
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.17
Daniel Borges 1 0.08
Куэста Виктор 1 0.08
Виктор Жоао II 1 0.08
Kayque 1 0.08
Каррейро Патрик 1 0.08
Фернандес Лукас IV 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 9 (1) 0.75
Лусиано Невес 3 (1) 0.25
Patrick I 1 0.08
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.08
Nikao 1 0.08
Eder1 1 0.08
Rodrigo Nestor 1 0.08
Рафинья Марсио 0 0
Welington 0 0
Igor Gomes 0 0
Alisson II 0 0
Igor Vinicius 0 0
Jonas Toro 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 4 0
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Сампайо Филипе 2 0
Vinicius5 2 0
Chayene 2 0
Kayque 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Erison 2 0
Угу Мигель 1 0
Daniel Borges 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Mauro Joel Carli 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Romildo 1 0
Luis Oyama 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Igor Gomes 4 1
Коста Диего 5 0
Alisson II 4 0
Рафинья Марсио 3 0
Leo XV 2 0
Лусиано Невес 2 0
Андерсон Андре 2 0
Eder1 2 0
Миранда Жоао 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Patrick I 1 0
Невес Габриэль 1 0
Rodrigo Nestor 1 0
Pablo Maia 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
5
56%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
75%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
5
42%
2
12%
76-90

Пропущено

17
13
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
6
46%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0
Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2
Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 4:2 12 7 4 1 23 - 7 25
2. Коринтианс 12 6 4 2 16 - 10 22
3. Интернасьонал Порту Алегре 12 5 6 1 16 - 11 21
4. Сан-Паулу 12 4 6 2 17 - 13 18
5. Атлетико Минейро 12 4 6 2 17 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 12 - 13 18
7. Аваи 1:0 12 5 2 5 13 - 15 17
8. Сантос 12 4 5 3 16 - 11 17
9. Ред Булл Брагантино 12 4 5 3 16 - 13 17
10. Фламенго 12 4 3 5 13 - 13 15
11. Коритиба Парана 12 4 3 5 16 - 18 15
12. Флуминенсе 12 4 3 5 13 - 14 15
13. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 13 - 16 15
14. Сеара 12 3 6 3 13 - 13 15
15. Америка Минейро 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Гойяс 12 3 5 4 13 - 16 14
17. Атлетико Гойяненсе 2:4 12 3 4 5 12 - 17 13
18. Куяба 12 3 3 6 9 - 15 12
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 0:1 12 1 4 7 7 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 4:2 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Аваи 1:0 6 4 1 1 9 - 6 13
4. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
7. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
8. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
9. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
11. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 2:4 6 2 2 2 6 - 5 8
14. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Форталеза 0:1 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 4:2 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 2:4 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 1:0 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 0:1 5 1 0 4 4 - 8 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
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    • Описание гола
      61'
      Г О О О О Л - Kayque бьет в цель!
    • Желтая карточка
      56'
      Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      51'
      Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      49'
      Патрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Кану Рубенилсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Патрик Каррейро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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