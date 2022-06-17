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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Аваи
3:2
Конец матча
Форталеза
0'
17' Желтая карточка
Jose Welison
1:0
33' Гол
Мурики Гильерме
2:0
40' Пенальти
Bissoli
2:1
44' Гол
Robson IV
2:2
65' Гол
Moises Vieira
67' Желтая карточка
Robson IV
68' Желтая карточка
Марсело Бук
3:2
70' Пенальти
Bissoli
75' Желтая карточка
Jose Renato
90'+4
89
Владимир
13
Kevin
II
26
Брессан
Матеус
31
Chaves
Arthur
33
Кортез
Бруно
16
Клебер
Жан
5
Lucas
Ventura
92
Matheus
Galdezani
11
Мурики
Гильерме
77
Bissoli
90
William
Pottker
1
Марсело
Бук
3
Ландасури
Антони
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
17
Jose
Welison
8
Jussa
35
Эркулес
13
Лима
Лукас
III
21
Moises
Vieira
7
Robson
IV
Аваи
4-1-4-1
Форталеза
4-2-3-1

История личных встреч

Аваи
Форталеза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:3
СA
2:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 6 (3) 0.5
Мурики Гильерме 4 (2) 0.33
Morato 2 0.17
Kevin II 1 0.08
William Pottker 1 (1) 0.08
Raniele 1 0.08
Carlos Eduardo3 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 3 (1) 0.25
Robson IV 2 0.17
Moises Vieira 2 0.17
Эркулес 1 0.08
Jose Welison 1 0.08
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Silva II 4 1
Дентиньо 4 0
Кортез Бруно 3 0
Carlos Eduardo3 3 0
Raniele 3 0
Douglas Friedrich 1 1
Diego Rodrigues de Matos 1 1
William Pottker 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Клебер Жан 2 0
Chaves Arthur 2 0
Morato 0 1
Мурики Гильерме 1 0
Копете Джонатан 1 0
Jose Renato 1 0
Владимир 1 0
Gledson I 1 0
Брессан Матеус 1 0
Kevin II 1 0
Jean Pyerre 1 0
Bissoli 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 4 1
Фелипе 2 1
Robson IV 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Jose Welison 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Romarinho3 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Марсело Бук 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Ландасури Антони 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Ronald 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
5
45%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
5
56%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
5
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
6
40%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аваи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0
Форталеза
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2
Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 4 1 23 - 7 25
2. Коринтианс 12 6 4 2 16 - 10 22
3. Интернасьонал Порту Алегре 12 5 6 1 16 - 11 21
4. Сан-Паулу 12 4 6 2 17 - 13 18
5. Атлетико Минейро 12 4 6 2 17 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 12 - 13 18
7. Аваи 12 5 2 5 15 - 17 17
8. Сантос 12 4 5 3 16 - 11 17
9. Ред Булл Брагантино 12 4 5 3 16 - 13 17
10. Фламенго 12 4 3 5 13 - 13 15
11. Коритиба Парана 12 4 3 5 16 - 18 15
12. Флуминенсе 12 4 3 5 13 - 14 15
13. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 13 - 16 15
14. Сеара 12 3 6 3 13 - 13 15
15. Америка Минейро 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Гойяс 12 3 5 4 13 - 16 14
17. Атлетико Гойяненсе 12 3 4 5 12 - 17 13
18. Куяба 12 3 3 6 9 - 15 12
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 12 1 4 7 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Аваи 6 4 1 1 11 - 8 13
4. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
7. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
8. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
9. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
11. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
14. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 5 1 0 4 6 - 10 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
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    • 46'
      Ландасури Антони уходит с поля. Brayan Ceballos выходит вместо него
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    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Робсон бьет в цель!
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Биссоли из команды Аваи забивает с точки!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Мурики Гильерме бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Жозе Веилсон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аваи 3:2 Форталеза онлайн

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