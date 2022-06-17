0'
17' Желтая карточкаJose Welison
1:0
33' ГолМурики Гильерме
2:0
40' ПенальтиBissoli
2:1
44' ГолRobson IV
2:2
65' ГолMoises Vieira
67' Желтая карточкаRobson IV
68' Желтая карточкаМарсело Бук
3:2
70' ПенальтиBissoli
75' Желтая карточкаJose Renato
90'+4
Ход матча
17'
33'
40'
2:0
44'
2:1
46'
65'
2:2
67'
68'
70'
3:2
75'
89
Владимир
13
Kevin
II
33
Кортез
Бруно
16
Клебер
Жан
77
Bissoli
4
Тити
17
Jose
Welison
8
Jussa
35
Эркулес
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 BissoliПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
53 MoratoНападающий
- Нападающий
-
17 Vinicius6
-
83 Gledson I
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
8 JussaПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
-
28 Habraao
-
-
-
77 Igor Torres
-
14 Ronald
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Аваи
Форталеза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аваи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|6 (3)
|0.5
|Мурики Гильерме
|4 (2)
|0.33
|Morato
|2
|0.17
|Kevin II
|1
|0.08
|William Pottker
|1 (1)
|0.08
|Raniele
|1
|0.08
|Carlos Eduardo3
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|3 (1)
|0.25
|Robson IV
|2
|0.17
|Moises Vieira
|2
|0.17
|Эркулес
|1
|0.08
|Jose Welison
|1
|0.08
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Аваи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Silva II
|4
|1
|Дентиньо
|4
|0
|Кортез Бруно
|3
|0
|Carlos Eduardo3
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Douglas Friedrich
|1
|1
|Diego Rodrigues de Matos
|1
|1
|William Pottker
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Клебер Жан
|2
|0
|Chaves Arthur
|2
|0
|Morato
|0
|1
|Мурики Гильерме
|1
|0
|Копете Джонатан
|1
|0
|Jose Renato
|1
|0
|Владимир
|1
|0
|Gledson I
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Kevin II
|1
|0
|Jean Pyerre
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Lucas Ventura
|1
|0
|Arthur Neves
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|4
|1
|Фелипе
|2
|1
|Robson IV
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Марсело Бук
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Ronald
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
5
45%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
5
56%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
5
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
6
40%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аваи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0
Форталеза
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2
Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|4
|1
|23 - 7
|25
|2.
|Коринтианс
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|Сан-Паулу
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|12 - 13
|18
|7.
|Аваи
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|8.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|9.
|Ред Булл Брагантино
|12
|4
|5
|3
|16 - 13
|17
|10.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|11.
|Коритиба Парана
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|12.
|Флуминенсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|13.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|14.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|15.
|Америка Минейро
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Гойяс
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|18.
|Куяба
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|19.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Форталеза
|12
|1
|4
|7
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Аваи
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|4.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2