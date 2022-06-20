1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
17'
1:0
39'
93
Жандрей
16
Leo
XV
26
Igor
Gomes
88
Patrick
I
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Patrick IНападающий
- Запасные игроки
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
44 Jonas Toro
-
23 Eder1
-
29 Pablo Maia
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
-
36 Vanderlan
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
50%
3.8%
12 побед 13 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 21 победа
51 матч
31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
15 побед 24 ничьи 12 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
12 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (1)
|0.69
|Лусиано Невес
|3 (1)
|0.23
|Patrick I
|2
|0.15
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.08
|Nikao
|1
|0.08
|Eder1
|1
|0.08
|Rodrigo Nestor
|1
|0.08
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|6
|0.46
|Гомес Густаво
|5 (1)
|0.38
|Рафаэл Жозе
|3
|0.23
|Дуду X
|3
|0.23
|Скарпа Густаво
|2
|0.15
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.08
|Данило Ларанжера
|1
|0.08
|Уэсли Лопес
|1
|0.08
|Менино Габриэль
|1
|0.08
|Верон Габриэл
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Gomes
|4
|1
|Коста Диего
|5
|0
|Alisson II
|4
|0
|Рафинья Марсио
|3
|0
|Leo XV
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Миранда Жоао
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Rodrigo Nestor
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
17
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
17%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
50%
5
29%
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90
Забито
17
24
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
3
18%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
5
29%
29%
6
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
2
12%
6
25%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1
Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|13
|7
|4
|2
|23 - 8
|25
|2.
|Коринтианс
|13
|7
|4
|2
|17 - 10
|25
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|4.
|Сан-Паулу
|1:0
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|5.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Сантос
|13
|4
|6
|3
|18 - 13
|18
|11.
|Аваи
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|13.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 13
|16
|14.
|Фламенго
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|15.
|Коритиба Парана
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|16.
|Америка Минейро
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|17.
|Гойяс
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|19.
|Жувентуде
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|20.
|Форталеза
|13
|2
|4
|7
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|1:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|3.
|Коринтианс
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Атлетико Минейро
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Аваи
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|12.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|13.
|Флуминенсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|15.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Ботафого Рибейрао
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|7.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|1:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Америка Минейро
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|18.
|Аваи
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Форталеза
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
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