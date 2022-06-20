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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Сан-Паулу
1:0
Первый тайм: 43'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
17' Гол
Patrick I
39' Желтая карточка
Igor Vinicius

Ход матча

17'
Patrick I
1:0
39'
Igor Vinicius
 
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.25
3.34
3.05
Все Коэффициенты
93
Жандрей
4
Коста
Диего
5
Арболеда
Роберт
16
Leo
XV
15
Невес
Габриэль
2
Igor
Vinicius
26
Igor
Gomes
25
Rodrigo
Nestor
6
Рейналдо
Мануэл
9
Кальери
Хонатан
88
Patrick
I
21
Перейра
Вевертон
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
7
Дуду
X
28
Данило
Ларанжера
25
Менино
Габриэль
10
Рони
III
14
Скарпа
Густаво
27
Верон
Габриэл
Сан-Паулу
3-1-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
50%
3.8%
12 побед 13 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 21 победа

51 матч

31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
15 побед 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
12 побед 18 ничьих 21 победа

История матчей

ПА
4:0
ПА
3:1
ПА
0:1
СA
0:2
КЛ
3:0
КЛ
1:1
СA
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
ПА
0:0
СA
3:0
СA
1:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
0:2
СA
3:1
П
2:0
СA
4:2
СA
2:0
ПА
3:0
СA
2:1
СA
1:0
ПА
0:2
СA
1:1
СA
4:0
ПА
3:0
БСА
2:0
БСА
1:2
П
2:0
П
0:0
СA
3:0
СA
1:1
CP
3:3
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:1
СA
0:2
СA
1:0
CP
2:0
СA
0:0
СA
0:0
CP
1:0
СA
2:2
СA
2:1
CP
2:0
CP
2:1
CP
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 9 (1) 0.69
Лусиано Невес 3 (1) 0.23
Patrick I 2 0.15
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.08
Nikao 1 0.08
Eder1 1 0.08
Rodrigo Nestor 1 0.08
Рафинья Марсио 0 0
Welington 0 0
Igor Gomes 0 0
Alisson II 0 0
Igor Vinicius 0 0
Jonas Toro 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 6 0.46
Гомес Густаво 5 (1) 0.38
Рафаэл Жозе 3 0.23
Дуду X 3 0.23
Скарпа Густаво 2 0.15
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.08
Данило Ларанжера 1 0.08
Уэсли Лопес 1 0.08
Менино Габриэль 1 0.08
Верон Габриэл 0 0
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Igor Gomes 4 1
Коста Диего 5 0
Alisson II 4 0
Рафинья Марсио 3 0
Leo XV 2 0
Лусиано Невес 2 0
Андерсон Андре 2 0
Eder1 2 0
Миранда Жоао 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Patrick I 1 0
Невес Габриэль 1 0
Rodrigo Nestor 1 0
Pablo Maia 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Роша Маркос 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Менино Габриэль 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Майке Роша 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Рони III 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Пикерес Хоакин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
17
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
17%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
50%
5
29%
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90

Забито

17
24
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
3
18%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
5
29%
29%
6
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
2
12%
6
25%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1
Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 13 7 4 2 23 - 8 25
2. Коринтианс 13 7 4 2 17 - 10 25
3. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 13 - 13 21
4. Сан-Паулу 1:0 13 5 6 2 18 - 13 21
5. Атлетико Минейро 13 5 6 2 19 - 14 21
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Флуминенсе 13 5 3 5 15 - 14 18
8. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 16 - 18 18
9. Ред Булл Брагантино 13 4 6 3 18 - 15 18
10. Сантос 13 4 6 3 18 - 13 18
11. Аваи 13 5 2 6 15 - 19 17
12. Атлетико Гойяненсе 13 4 4 5 15 - 18 16
13. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
14. Фламенго 13 4 3 6 13 - 15 15
15. Коритиба Парана 13 4 3 6 16 - 19 15
16. Америка Минейро 13 4 3 6 11 - 14 15
17. Гойяс 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
19. Жувентуде 13 2 4 7 12 - 24 10
20. Форталеза 13 2 4 7 10 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 1:0 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 7 4 2 1 16 - 6 14
3. Коринтианс 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Атлетико Минейро 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Аваи 6 4 1 1 11 - 8 13
6. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
7. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
9. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
11. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
12. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
13. Флуминенсе 7 3 1 3 10 - 9 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 10 - 8 9
15. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
2. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 6 3 2 1 7 - 2 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
6. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
14. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жувентуде 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 1:0 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Америка Минейро 7 1 1 5 3 - 9 4
18. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Форталеза 5 1 0 4 6 - 10 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Игор Винисиус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.25
3.34
3.05
Все Коэффициенты
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