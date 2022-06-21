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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Словакия (до 19 лет)
 
Позже
Италия (до 19 лет)
Лучшие коэффициенты
Словакия (до 19 лет)
Ничья
Италия (до 19 лет)
10.66
6.21
1.27
Все Коэффициенты
Словакия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

История личных встреч

Словакия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЧЕ(1ЛОМ
0:3
ТМ(1Л
0:5
ММ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Словакия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Италия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 1 1
Вольпато Кристиан 1 1

Карточки

Словакия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Италия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатиканти Джакомо 1 0
Мулацци Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Словакия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Кипр (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:2
Словакия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 1:4 Словакия (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 3:0 Норвегия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:2 Косово (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:0 Словакия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:1 Словакия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 3:2 Словакия (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 0:0 Уэльс (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:2 Словакия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 0:4 Словакия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 5:0 Сербия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:0 Словакия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Северная Ирландия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 0:1 Словакия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:1
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2
Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Армения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Дания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)* 3:0 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 3:4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Румыния (до 19 лет) 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Словакия (до 19 лет) 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Румыния (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Франция (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словакия (до 19 лет) 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Словакия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Румыния (до 19 лет) 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в полуфинал
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2022, осталось 23 минуты.



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    • Лучшие коэффициенты
    Словакия (до 19 лет)
    Ничья
    Италия (до 19 лет)
    10.66
    6.21
    1.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) онлайн

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    Италия (до 19 лет)
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