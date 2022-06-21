Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

Словакия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

Кипр (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет)

16.10.2018

Словакия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет)

1:4

13.10.2018

Словакия (до 19 лет) - Албания (до 19 лет)

3:0

10.10.2018

Норвегия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет)

1:2

27.03.2018

Косово (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет)

2:1

24.03.2018

Португалия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет)

1:0

21.03.2018

Словакия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет)

1:1

13.11.2017

Словакия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет)

3:2

10.11.2017

Словакия (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет)

0:0

07.11.2017

Уэльс (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет)

1:2

28.03.2017

Словакия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет)

0:4

25.03.2017

Словакия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет)

5:0

23.03.2017

Сербия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет)

1:0

11.10.2016

Словакия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет)

2:0

08.10.2016

Словакия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

1:0

06.10.2016

Северная Ирландия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет)

0:1

29.03.2016

Словакия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

3:1