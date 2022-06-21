История личных встреч
Словакия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Словакия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|1
|1
|Вольпато Кристиан
|1
|1
Карточки
Словакия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатиканти Джакомо
|1
|0
|Мулацци Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Словакия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Кипр (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:2
Словакия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 1:4 Словакия (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 3:0 Норвегия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:2 Косово (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:0 Словакия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:1 Словакия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 3:2 Словакия (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 0:0 Уэльс (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:2 Словакия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 0:4 Словакия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 5:0 Сербия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:0 Словакия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Северная Ирландия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 0:1 Словакия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:1
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2
Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Армения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Дания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)* 3:0 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 3:4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Румыния (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Румыния (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Франция (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Словакия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Румыния (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в полуфинал