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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Румыния (до 19 лет)
0:2
Перерыв
Франция (до 19 лет)
0'
0:1
12' Гол
Чауна Лум
0:2
20' Гол
Адлен Мартин
24' Желтая карточка
Сырбу Дан
32' Желтая карточка
Чауна Лум
45' Желтая карточка
Андрей Дору

Ход матча

12'
0:1
Чауна Лум
20'
0:2
Адлен Мартин
24'
Сырбу Дан
 
25'
Чучулет Аврелиан
Сырбу Дан
 
32'
 
Чауна Лум
45'
Андрей Дору
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 19
  • 0 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 155 Количество передач 389
  • 116 Количество точных передач 352
  • 28 Владение мячом, % 72
  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 19
  • 0 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 155 Количество передач 389
  • 116 Количество точных передач 352
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 114
Румыния (до 19 лет) 1.8% (2)
X 0.9% (1)
Франция (до 19 лет) 97.4% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния (до 19 лет)
Ничья
Франция (до 19 лет)
11.50
6.65
1.23
Все Коэффициенты
Румыния (до 19 лет)
Франция (до 19 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Румыния (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андронаке Лука 1 0.5
Франция (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виржинюс Алан 2 1
Бонни Анж-Йоан 2 1
Чауна Лум 2 1
Адлен Мартин 1 0.5

Карточки

Румыния (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сырбу Дан 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Андрей Дору 1 0
Коубис Андрей 1 0
Франция (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чауна Лум 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния (до 19 лет)
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Хорватия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2 Румыния (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 5:1
Румыния (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 1:4 Румыния (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 5:0 Латвия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:1 Литва (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Румыния (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 4:0 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:0 Ирландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Румыния (до 19 лет) - Болгария (до 19 лет) 1:1 Украина (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8
Франция (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 5:0
Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 5:0 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Ирландия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:1 Чехия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Франция (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 3:2 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:2 Франция (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 7:0 Франция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 2:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Италия (до 19 лет) 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Румыния (до 19 лет) 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
4. Словакия (до 19 лет) 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Франция (до 19 лет) 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Румыния (до 19 лет) 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Словакия (до 19 лет) 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 2:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Словакия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Румыния (до 19 лет) 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в полуфинал
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом первый тайм завершён. 
  • Желтая карточка
    45'
    Андрей потерял мяч у чужой штрафной и откровенно рукой поймал Ба за шорты и не отпускал. Жёлтая карточка.
  • 45'
    Ба пробил издали, но мяч прикатился в руки Попе. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил судья к первому тайму. 
  • 45'
    Чауна слева смещался в центр по линии штарфной и выстрелил, но удар был заблокирован. 
  • 44'
    Чауна слева ворвался в штрафную и простреливал на дальнюю штангу, куда летел Бонни, но Попа успел прервать передачу. 
  • Судья
    43'
    Требуют румыны пенальти. Илие ворвался в штрафную, отдал пас и упал в столкновении с Ба. Однако ВАР нет, и арбитр ему не поверил. 
  • Угловой
    42'
    Угловой ещё один заработали французы, но он ничем не запомнился. 
  • 41'
    Туре протащил мяч по центру, сделал пас направо на Чауна, ворвался в штрафную, получил обратную передачу и бил с близкого расстояния, но кто-то успел из защитников румын заблокировать этот выстрел. 
  • 40'
    Румыны получили возможность покатать мяч, но лишь на своей половине поля. 
  • Угловой
    39'
    Ничем корнер не закончился. 
  • Опасный момент
    38'
    Французы провели быструю контратаку, Бони получил мяч на линии штрафной и бил в угол, но Попа в прыжке перевёл футбольный снаряд на угловой. 
  • 37'
    Да Сильва навесил, но Туре не дотянулся, чтобы замкнуть. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Нарушают румыны правила недалеко от своих ворот. Сейчас может последовать или навес, или удар. 
  • 34'
    Великан Туре (204 см роста) в своей штрафной поставил корпус, и Андрей от него буквально отлетел. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Поднялся Пантя с поля, и игра продолжилась. 
    • Желтая карточка
      32'
      Чауна получает жёлтую карточку. Пантя в подкате выбивал мяч, а форвард французов наступил ему на ногу. Вряд ли специально, но очень болезненно. 
    • 30'
      Ух, что придумал Адлен! Справа он получил мяч почти у лицевой, заметил, что Попа вышел в ожидании навеса, и решился на удар, но получилось выше. 
    • 30'
      На выходе Попа выбил мяч после навеса с корнера. 
    • Угловой
      29'
      Угловой зарабатывают французы. 
    • 28'
      Не может сборная Румынии наладить хоть какое-то владение. Как правило их атакующие потуги заканчиваются длинной неточной передачей. 
    • 27'
      Французы чуть сбавили обороты. Владение опустилось до 77%.
    • Замена
      25'
      При этом Сырбу так нарушил правила, что получил травму. Вместо него вышел Чучулет.
    • Желтая карточка
      24'
      Чауна на скорости рвался, но Сырбу его встретил жёстким подкатом. Румынский защитник получает жёлтую карточку. 
    • 22'
      Даже после второго гола французы продолжают контролировать мяч. 
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! АДЛЕН!

      Французы заработали штрафной недалеко от ворот. Стандарт был быстро разыгран, к чему румыны оказались не готовы. Последовала передача налево на Варела, который прострелил в центр, откуда Адлен расстрелял ворота. 
    • 19'
      Французы красиво катают мяч на подступах к штрафной, очень хорошие у них взаимодействия. 
    • 17'
      Дошли румыны до чужой штрафной, Коубис навесил, но французы отбились. 
    • Угловой
      16'
      Угловой ничего французам не принёс. 
    • Опасный момент
      15'
      Могли французы удвоить счёт. Дукуре прорвался по центру и мощно пробил, Попа отбил мяч перед собой, после чего последовало добивание от Бонни, но вратарь румынов вновь парировал. 
    • 14'
      Румыны добрались наконец-то до штрафной французов, но около неё всё же случилось потеря. 
    • 14'
      Если французы победят, то гарантируют себе и итальянцам место в полуфинале Евро. Ничья сохранит румынам шансы, но лишь теоретические. Напомню, что французы в первом туре обыграли словаков со счётом 5:0, сделав серьёзный задел по разнице. 
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! ЧАУНА!

      Логичный исход. Румыны чуть-чуть не добежали, Ба покатил мяч в правую зону штрафной, куда на всех порах ворвался Виржинюс и прострелил в центр, а Чауна опередил оппонента и с близкого расстояния пробил в цель. 
    • 11'
      По итогам десяти минут румыны отыграли 1% во владении. Однако 83% пока поражают. 
    • 9'
      Да Сильва получил мяч в штрафной, обыграл одного соперника, но под удар бросился другой. Румынов столько сзади, что пробиться пока французам сложно. 
    • 9'
      Адлен пальнул издали по центру, но вышло неточно. 
    • 8'
      Виржинюс справа ворвался в штрафную, но удар у него не получился. Не попал он толком по мячу, и тот покатился в ноги защитнику соперников. 
    • 7'
      Румыны играют просто на отбой, они даже пока не пытаются подержать футбольный снаряд у себя. 
    • 6'
      По итогам первых 5 минут у французов 84% владения мячом! 
    • 4'
      Румыны постарались покатать мяч, но уже в середине поля его потеряли. 
    • 3'
      Первый удар в матче с полукруга около штрафной нанёс Ба, но получилось выше. 
    • 2'
      Румыны пока отбиваются и всем составом сидят на своей половине поля. 
    • 1'
      Французы постарались сразу включить прессинг и забрать себе мяч.
    • Первый тайм начался
      Поединок стартовал! 
    • До матча
    • На юношеском Евро продолжается противостояние в группе В. Сборная Франции сыграет с командой Румынии. За этим матчем вместе с вами следить буду я, Роман Андреев. 
    Прогнозы 114
    Румыния (до 19 лет) 1.8% (2)
    X 0.9% (1)
    Франция (до 19 лет) 97.4% (111)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Румыния (до 19 лет)
    Ничья
    Франция (до 19 лет)
    11.50
    6.65
    1.23
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Румыния (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Румыния (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет)

    Исход игры
    Румыния (до 19 лет)
    1.8% (2)
    Ничья
    0.9% (1)
    Франция (до 19 лет)
    97.4% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.94% (54)
    Меньше
    49.06% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    44.34% (47)
    Нет
    55.66% (59)
    Популярный счёт
    0:2 Франция (до 19 лет)
    36% (41)
    1:2 Франция (до 19 лет)
    21.9% (25)
    1:3 Франция (до 19 лет)
    17.5% (20)
    0:1 Франция (до 19 лет)
    7% (8)
    0:3 Франция (до 19 лет)
    6.1% (7)
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    Румыния (до 19 лет)
    Франция (до 19 лет)
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