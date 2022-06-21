0:2
Перерыв
0'
0:1
12' ГолЧауна Лум
0:2
20' ГолАдлен Мартин
24' Желтая карточкаСырбу Дан
32' Желтая карточкаЧауна Лум
45' Желтая карточкаАндрей Дору
Ход матча
12'
0:1
20'
0:2
24'
32'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 19
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
155 Количество передач 389
-
116 Количество точных передач 352
-
28 Владение мячом, % 72
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 19
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
155 Количество передач 389
-
116 Количество точных передач 352
-
28 Владение мячом, % 72
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Андрей ДоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Раду ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сали ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбдуллаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Чауна ЛумНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Льенар ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Диуф ЭндиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Сиссе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манковски Пьер
Бомбардиры внутри турнира
Румыния (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андронаке Лука
|1
|0.5
Франция (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виржинюс Алан
|2
|1
|Бонни Анж-Йоан
|2
|1
|Чауна Лум
|2
|1
|Адлен Мартин
|1
|0.5
Карточки
Румыния (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сырбу Дан
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
|Андрей Дору
|1
|0
|Коубис Андрей
|1
|0
Франция (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чауна Лум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния (до 19 лет)
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Хорватия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2 Румыния (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 5:1
Румыния (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 1:4 Румыния (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 5:0 Латвия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:1 Литва (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Румыния (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 4:0 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:0 Ирландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Румыния (до 19 лет) - Болгария (до 19 лет) 1:1 Украина (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8
Франция (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 5:0
Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 5:0 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Ирландия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:1 Чехия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Франция (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 3:2 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:2 Франция (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 7:0 Франция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|2:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Италия (до 19 лет)
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Румыния (до 19 лет)
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Франция (до 19 лет)
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Румыния (до 19 лет)
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|2:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Словакия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Румыния (до 19 лет)
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в полуфинал
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Прогнозы на матч Румыния (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет)
Исход игры
Румыния (до 19 лет)
1.8% (2)
Ничья
0.9% (1)
Франция (до 19 лет)
97.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
50.94% (54)
Меньше
49.06% (52)
Обе команды забьют
Да
44.34% (47)
Нет
55.66% (59)
Популярный счёт
0:2 Франция (до 19 лет)
36% (41)
1:2 Франция (до 19 лет)
21.9% (25)
1:3 Франция (до 19 лет)
17.5% (20)
0:1 Франция (до 19 лет)
7% (8)
0:3 Франция (до 19 лет)
6.1% (7)
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