Бомбардиры внутри турнира
Румыния (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андронаке Лука
|1
|1
Франция (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виргиниус Алан
|2
|2
|Бонни Анж-Йоан
|2
|2
|Чауна Лум
|1
|1
Карточки
Румыния (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
|Коубис Андрей
|1
|0
Франция (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния (до 19 лет)
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Хорватия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2 Румыния (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 5:1
Румыния (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 1:4 Румыния (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 5:0 Латвия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:1 Литва (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Румыния (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 4:0 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:0 Ирландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Румыния (до 19 лет) - Болгария (до 19 лет) 1:1 Украина (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8
Франция (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 5:0
Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 5:0 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Ирландия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:1 Чехия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Франция (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 3:2 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:2 Франция (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 7:0 Франция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Румыния (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Румыния (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Франция (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Словакия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Румыния (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Прогнозы на матч Румыния (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)
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