Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

Хорватия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

Румыния (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет)

16.11.2021

Румыния (до 19 лет) - Турция (до 19 лет)

1:4

13.11.2021

Румыния (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет)

5:0

10.11.2021

Латвия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

0:1

14.10.2019

Литва (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

1:0

11.10.2019

Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

1:0

08.10.2019

Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет)

1:1

26.03.2019

Румыния (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет)

4:0

23.03.2019

Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

0:0

20.03.2019

Ирландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

5:0

20.11.2018

Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

0:8

17.11.2018

Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

5:3

14.11.2018

Румыния (до 19 лет) - Болгария (до 19 лет)

1:1

27.03.2018

Украина (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

2:1

24.03.2018

Румыния (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет)

2:1

21.03.2018

Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет)

4:0

14.11.2017

Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

0:8