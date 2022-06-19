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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Румыния (до 19 лет)
 
Позже
Франция (до 19 лет)
Лучшие коэффициенты
Румыния (до 19 лет)
Ничья
Франция (до 19 лет)
10.50
6.04
1.28
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Румыния (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андронаке Лука 1 1
Франция (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виргиниус Алан 2 2
Бонни Анж-Йоан 2 2
Чауна Лум 1 1

Карточки

Румыния (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радаславеску Эдуард 1 0
Коубис Андрей 1 0
Франция (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния (до 19 лет)
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Хорватия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2 Румыния (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 5:1
Румыния (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 1:4 Румыния (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 5:0 Латвия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:1 Литва (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Румыния (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 4:0 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:0 Ирландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Румыния (до 19 лет) - Болгария (до 19 лет) 1:1 Украина (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Гибралтар (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:8
Франция (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 5:0
Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 5:0 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Ирландия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:1 Чехия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Франция (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 3:2 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:2 Франция (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 7:0 Франция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Румыния (до 19 лет) 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Словакия (до 19 лет) 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Румыния (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Франция (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словакия (до 19 лет) 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Словакия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Румыния (до 19 лет) 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2022, осталось 1 день 22 часа 51 минуту.



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    • Лучшие коэффициенты
    Румыния (до 19 лет)
    Ничья
    Франция (до 19 лет)
    10.50
    6.04
    1.28
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Румыния (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) онлайн

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    Франция (до 19 лет)
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