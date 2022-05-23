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  3. Австрия: Бундеслига ECL: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Сваровски Тироль
0:0
Первый тайм: 18'
ЛАСК
0' 18'
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
ЛАСК
3.82
4.10
2.10
Все Коэффициенты
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
77
Эртльталер
Юлиус
7
Забитцер
Томас
9
Вриони
Джакомо
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
3
Oumar
Sako
5
Филипович
Петар
7
Реннер
Рене
21
Хон
Хён-Сок
18
Йовичич
Бранко
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
29
Флеккер
Флориан
14
Балик
Гусейн
Сваровски Тироль
4-4-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
ЛАСК

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ББЗВ
4:0
ББЗВ
6:0
Б
3:0
К
2:1
Б
1:1
БЧГ
3:3
БЧГ
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0
ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
ЛАСК
3.82
4.10
2.10
Все Коэффициенты
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