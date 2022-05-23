Стадион: Тиволи Ной
2:1
Конец матча
1:0
22' ГолВриони Джакомо
2:0
45' ГолЗабитцер Томас
56' Желтая карточкаOumar Sako
58' Желтая карточкаЙовичич Бранко
85' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
2:1
86' ПенальтиГойгингер Томас
Ход матча
22'
1:0
45'
2:0
56'
58'
60'
85'
86'
2:1
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
44
Шульц
Кофи
21
Хон
Хён-Сок
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
44 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Сваровски Тироль
ЛАСК
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0
ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2