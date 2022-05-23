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  3. Австрия: Бундеслига ECL: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Сваровски Тироль
2:1
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
22' Гол
Вриони Джакомо
2:0
45' Гол
Забитцер Томас
56' Желтая карточка
Oumar Sako
58' Желтая карточка
Йовичич Бранко
85' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
2:1
86' Пенальти
Гойгингер Томас
90'+5
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
21
Рогель
Жан
77
Эртльталер
Юлиус
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
44
Шульц
Кофи
7
Забитцер
Томас
9
Вриони
Джакомо
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
3
Oumar
Sako
5
Филипович
Петар
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
21
Хон
Хён-Сок
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
27
Гойгингер
Томас
14
Балик
Гусейн
Сваровски Тироль
3-5-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
ЛАСК

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ББЗВ
4:0
ББЗВ
6:0
Б
3:0
К
2:1
Б
1:1
БЧГ
3:3
БЧГ
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0
ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2
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