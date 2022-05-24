Стадион: MOL Arena
4:2
Конец матча
1:0
8' ГолНебыла Себастьян
2:0
27' ГолЦыганик Андрей
42' Желтая карточкаБалог Норберт
3:0
58' ГолАндзуана Иоан
4:0
64' ГолКрстович Никола
4:1
67' ГолAdrian Kacerik
4:2
79' ГолKristian Flak
Ход матча
8'
1:0
27'
2:0
42'
58'
3:0
64'
4:0
67'
4:1
79'
74
Санто
Регё
23
Adam
Krcik
11
Tomas
Stas
20
Пинте
Патрик
13
Jakub
Svec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Санто РегёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Tomas StasПолузащитник
-
20 Пинте ПатрикНападающий
- Нападающий
-
13 Jakub SvecНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Lukas BielakПолузащитник
-
30 Matej Luksch
-
-
-
17 Peter Vosko
-
21 Adam Matos
-
-
Главный тренер: Marek Petrus
История личных встреч
ДАК
Татран Липтовски-Микулаш
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0
ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0