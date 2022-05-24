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  3. Словакия: Super Liga ECL: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
ДАК
4:2
Конец матча
Татран Липтовски-Микулаш
0'
1:0
8' Гол
Небыла Себастьян
2:0
27' Гол
Цыганик Андрей
42' Желтая карточка
Балог Норберт
3:0
58' Гол
Андзуана Иоан
4:0
64' Гол
Крстович Никола
4:1
67' Гол
Adrian Kacerik
4:2
79' Гол
Kristian Flak
90'+4
22
Веселинов
Даниэл
82
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
16
Брунетти
Матеус
14
Цыганик
Андрей
74
Санто
Регё
8
Димун
Милан
77
Небыла
Себастьян
23
Верлинден
Тибо
45
Крстович
Никола
11
Балог
Норберт
29
Свачек
Доминик
23
Adam
Krcik
28
Филинский
Давид
18
Шинделарж
Мартин
26
Frantisek
Pavuk
8
Thomas
Gerat
9
Rastislav
Vaclavik
11
Tomas
Stas
20
Пинте
Патрик
22
Dragan
Andric
13
Jakub
Svec
ДАК
4-4-2
Татран Липтовски-Микулаш
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Татран Липтовски-Микулаш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0
ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Балог Норберт получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Цыганик Андрей бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Небыла Себастьян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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