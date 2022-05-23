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РОССИЯ: Стыковые матчи РПЛ-ФНЛ

СКА-Хабаровск
 
Позже
Химки
Прогнозы 46
СКА-Хабаровск 13% (6)
X 17.4% (8)
Химки 69.6% (32)
Все прогнозы

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Химки

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
0:1
ФПД
0:0
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ФПД
4:0
ФПД
0:2
ПД
2:1
ФПД
2:1
ФПД
1:0
ФПД
0:0
ФПД
1:1

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0
Химки
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1
Химки - Крылья Советов 4:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2022, осталось 2 дня 4 часа 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    СКА-Хабаровск 13% (6)
    X 17.4% (8)
    Химки 69.6% (32)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Химки онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Химки

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    12.8% (6)
    Ничья
    19.1% (9)
    Химки
    68.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Химки
    29.8% (14)
    0:2 Химки
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    1:3 Химки
    8.5% (4)
    1:0 СКА-Хабаровск
    6.4% (3)
    0:1 Химки
    6.4% (3)
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    СКА-Хабаровск
    Химки
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