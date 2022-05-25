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РОССИЯ: Стыковые матчи РПЛ-ФНЛ


Стадион:
Оренбург
0:1
Перерыв
Уфа
0'
0:1
19' Пенальти
Агаларов Гамид
31' Желтая карточка
Касинтура Эгаш
0:1. Гол с пенальти Гамида Агала...
Оренбург
4-3-3
Уфа
5-4-1

История личных встреч

Оренбург
Уфа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ФПД
1:0
ФПД
0:0

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5
Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1
Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Уфа" на выезде переигрывает "Оренбург" с минимальным счётом. Пока единственный мяч в этой встрече с пенальти в середине тайма забил Гамид Агаларов. "Оренбург" на своём поле смотрится временами очень неплохо, но в завершении атак у команды Марцела Лички есть немало проблем, что как раз и отображается на счёте на табло. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Камилов теперь уже слишком активно боролся за мяч на половине поля "Оренбурга", правила были нарушены против Фамейе. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Ойеволе в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Камилова. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Ковалёв вошёл в штрафную площадь "Уфы" по правой половине поля, но затем Журавлёв грамотно поставил корпус, в итоге Юрий нарушил правила. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Фищенко в центре поля нарушил правила против Фамейе. Игроки "Оренбурга" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 41'
    Игроки "Уфы" перехватили контроль над мячом и стараются успокоить игру перед перерывом. 
  • 40'
    Аюпов из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Фамейе зацепился за мяч, далее Джоэль раскачал Плиева и выполнил прострел к левому углу вратарской, Никитин сыграл неудачно и смахнул мяч в ноги Обухову, Владимир выполнил передачу в центр штрафной площади, Ковалёв в касание пробил по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от левой штанги. 
  • 39'
    Фищенко прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади на Агаларова, Гойкович вновь первым оказался на мяче и разрядил обстановку у своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Малых с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Эктов проиграл верховую борьбу за мяч Кабутову, а затем Александр нарушил правила против Дмитрия. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Аюпов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мрзялка. 
  • 36'
    Малых после рывка вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, в суматохе Полуяхтов, Фамейе и Обухов так и не смогли пробить по воротам. 
  • 35'
    Аюпов прошёл вперёд по правой половине поля и затем Тимур выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фамейе не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Офсайд
    34'
    Обухов от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Уфы", а затем ногу в центре штрафной площади подставил Фамейе, который был в офсайде. 
  • Желтая карточка
    33'
    Полузащитник "Уфы" Эгаш Касинтура получил жёлтую карточку за симуляцию. Касинтура при смещении в центр с правой половины поля у штрафной площади "Оренбурга" после лёгкого контакта с Капленко рухнул на газон, Владислав Безбородов такие фокусы сразу же пресёк. 
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    • 32'
      Кабутов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Полуяхтовым Дмитрий потерял мяч. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Ковалёв в центре поля нарушил правила против Журавлёва. Игроки "Уфы" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
    • 30'
      Мрзляк совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Филип на исполнение пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Гошев в прыжке намертво поймал мяч. 
    • 29'
      Аюпов с правой половины поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 28'
      Фамейе получил мяч на левом углу штрафной площади после подачи с правой половины поля от Аюпова, далее Джоэль сместился в центр к линии штрафной площади и пробил по воротам на исполнение, мяч полетел точно в руки Чичкану. 
    • 27'
      Касинтура с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гойкович головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      26'
      Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Юрий выполнил прострел в центр к линии вратарской, Фамейе под давлением Плиева не смог в касание пробить по воротам, а затем уже к мячу у левой штанги совсем немного не успел и Обухов. 
    • Угловой
      25'
      Ковалёв с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но общими усилиями игроки "Уфы" смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • 24'
      Фамейе совершил рывок к штрафной площади по правому флангу и заработал угловой для своей команды. 
    • 23'
      Всё нормально с Плиевым, поднялся защитник "Уфы" после паузы, готов Константин играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Плиев в борьбе за верховой мяч на своей половине поля с Обуховым получил небольшое повреждение. Владислав Безбородов остановил игру и пригласил на поле врачей "Уфы". 
    • 21'
      Агаларов теперь уже пошёл прессинговать Гошева к линии штрафной площади, голкипер "Оренбурга" сыграл без ошибок на этот раз, мяч был выбит в центр поля. 
    • Пенальти
      20'
      Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Агаларов!!! Гамид Агаларов с "точки" сильно пробил под правую штангу, Гошев гадал и в итоге прыгнул в левый угол ворот. 
    • Пенальти!
      19'
      Пенальти на ровном месте привезли себе игроки "Оренбурга"! Гойкович не услышал на правом углу штрафной площади Гошева, который играл на выходе, в итоге Евгений не смог забрать мяч в руки, отскок был в пользу Агаларова, Гошев хотел в прыжке перехватить мяч, но в итоге голкипер "Оренбурга" сбил форварда "Уфы". 
    • 18'
      Фамейе с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Йокич грамотно поставил корпус Ковалёву и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • Офсайд
      17'
      Из глубины поля теперь уже последовал заброс на ход Агаларову по правому флангу, Гамид оказался в небольшом офсайде. 
    • 16'
      Никитин из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Гошев вовремя вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Фищенко получил по ногам в центре поля. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 14'
      Болельщики "Оренбурга" и "Уфы" активно гонят свои команды вперёд, но пока всё же "Уфа" выглядит более уверенно. 
    • 13'
      Касинтура с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Кабутова, Дмитрий не сразу сделал рывок к мячу, в итоге он достал защитнику "Оренбурга". 
    • 12'
      Касинтура попытался убежать в штрафную площадь по правому флангу, Эктов накрыл Эгаша и выбил мяч в аут. 
    • 11'
      Касинтура совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Эгаш выполнил прострел в центр к радиусу штрафной площади, защитники "Оренбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Кабутов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Эктова. 
    • Угловой
      9'
      Йокич с углового вновь выполнил подачу в центр к линии вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 8'
      Кабутов вошёл в штрафную площадь с правого фланга, далее Дмитрий пробил поворотам, мяч попал в Капленко и ушёл на угловой. 
    • 7'
      Эктов из центра поля выполнил передачу на ход Фамейе по левому флангу, Джоэль убежал от Йокича, но затем в штрафной площади очень грамотно сыграл в подкате Журавлёв, который вернул мяч своей команде. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Гойкович в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Агаларова. Пока Владислав Безбородов устно предупредил защитника "Оренбурга". 
    • 5'
      Кабутов прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Дмитрий пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 4'
      Йокич с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог поддержать атаку, а защитники "Оренбурга" дали мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      3'
      Угловой у ворот "Оренбурга". Йокич выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гойкович головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 2'
      Из глубины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Оренбурга", Гошев вышел за пределы штрафной и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Оренбурге. "Уфа" выглядит сейчас предпочтительнее команды Марцела Лички, но и она при своих болельщиках даст хороший бой, в этом можно не сомневаться. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Рустам Мухтаров из Петрозаводска и Дмитрий Ермаков из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Алексей Амелин из Тулы. За VAR будут отвечать Виталий Мешков из Дмитрова и Дмитрий Мосякин из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на первом стыковом матче между "Оренбургом" и "Уфой" за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 193
    Оренбург 29% (56)
    X 25.9% (50)
    Уфа 45.1% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Уфа
    4.40
    4.22
    2.12
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Оренбург 0:1 Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург 0:1 Уфа

    Исход игры
    Оренбург
    29% (56)
    Ничья
    25.9% (50)
    Уфа
    45.1% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.27% (41)
    Меньше
    62.73% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (77)
    Нет
    30% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    19.2% (37)
    1:2 Уфа
    13.5% (26)
    0:1 Уфа
    7.8% (15)
    2:1 Оренбург
    6.7% (13)
    0:2 Уфа
    2.6% (5)
    1:0 Оренбург
    2.6% (5)
    0:0 Ничья
    2.1% (4)
    2:0 Оренбург
    1.6% (3)
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    Оренбург
    Уфа
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