Игроки "Уфы" перехватили контроль над мячом и стараются успокоить игру перед перерывом.

Фищенко в центре поля нарушил правила против Фамейе. Игроки "Оренбурга" не смогли быстро разыграть стандарт.

Ковалёв вошёл в штрафную площадь "Уфы" по правой половине поля, но затем Журавлёв грамотно поставил корпус, в итоге Юрий нарушил правила.

Ойеволе в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Камилова.

Камилов теперь уже слишком активно боролся за мяч на половине поля "Оренбурга", правила были нарушены против Фамейе.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Уфа" на выезде переигрывает "Оренбург" с минимальным счётом. Пока единственный мяч в этой встрече с пенальти в середине тайма забил Гамид Агаларов. "Оренбург" на своём поле смотрится временами очень неплохо, но в завершении атак у команды Марцела Лички есть немало проблем, что как раз и отображается на счёте на табло.

Полузащитник "Уфы" Эгаш Касинтура получил жёлтую карточку за симуляцию. Касинтура при смещении в центр с правой половины поля у штрафной площади "Оренбурга" после лёгкого контакта с Капленко рухнул на газон, Владислав Безбородов такие фокусы сразу же пресёк.

Обухов от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Уфы", а затем ногу в центре штрафной площади подставил Фамейе, который был в офсайде.

Аюпов прошёл вперёд по правой половине поля и затем Тимур выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фамейе не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Малых после рывка вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, в суматохе Полуяхтов, Фамейе и Обухов так и не смогли пробить по воротам.

Аюпов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мрзялка.

Малых с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Эктов проиграл верховую борьбу за мяч Кабутову, а затем Александр нарушил правила против Дмитрия.

Фищенко прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади на Агаларова, Гойкович вновь первым оказался на мяче и разрядил обстановку у своих ворот.

Аюпов из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Фамейе зацепился за мяч, далее Джоэль раскачал Плиева и выполнил прострел к левому углу вратарской, Никитин сыграл неудачно и смахнул мяч в ноги Обухову, Владимир выполнил передачу в центр штрафной площади, Ковалёв в касание пробил по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от левой штанги.

32' Кабутов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Полуяхтовым Дмитрий потерял мяч.

31' Ковалёв в центре поля нарушил правила против Журавлёва. Игроки "Уфы" не стали спешить при розыгрыше мяча.

30' Мрзляк совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Филип на исполнение пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Гошев в прыжке намертво поймал мяч.

29' Аюпов с правой половины поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

28' Фамейе получил мяч на левом углу штрафной площади после подачи с правой половины поля от Аюпова, далее Джоэль сместился в центр к линии штрафной площади и пробил по воротам на исполнение, мяч полетел точно в руки Чичкану.

27' Касинтура с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гойкович головой выбил мяч подальше от своих ворот.

26' Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Юрий выполнил прострел в центр к линии вратарской, Фамейе под давлением Плиева не смог в касание пробить по воротам, а затем уже к мячу у левой штанги совсем немного не успел и Обухов.

25' Ковалёв с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но общими усилиями игроки "Уфы" смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте.

24' Фамейе совершил рывок к штрафной площади по правому флангу и заработал угловой для своей команды.