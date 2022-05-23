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РОССИЯ: Стыковые матчи РПЛ-ФНЛ

Оренбург
 
Позже
Уфа
Прогнозы 56
Оренбург 26.8% (15)
X 17.9% (10)
Уфа 55.4% (31)
Все прогнозы

История личных встреч

Оренбург
Уфа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ФПД
1:0
ФПД
0:0

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5
Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1
Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 56
    Оренбург 26.8% (15)
    X 17.9% (10)
    Уфа 55.4% (31)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оренбург - Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Уфа

    Исход игры
    Оренбург
    28.1% (16)
    Ничья
    17.5% (10)
    Уфа
    54.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.53% (17)
    Меньше
    60.47% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    55.81% (24)
    Нет
    44.19% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Уфа
    19.3% (11)
    0:1 Уфа
    14% (8)
    1:1 Ничья
    14% (8)
    2:1 Оренбург
    8.8% (5)
    0:2 Уфа
    8.8% (5)
    0:0 Ничья
    3.5% (2)
    1:0 Оренбург
    3.5% (2)
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    Оренбург
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